Oroscopo del weekend 11 settembre e 12 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 11 settembre e 12 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 11 settembre e domenica 12 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 11 SETTEMBRE - 12 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Scorpione è super potente nella tua ottava casa, che governa lo Scorpione. Presta attenzione alle tue relazioni più importanti e prenditi cura di questi giardini. Il trigono con il romantico Nettuno di sabato crea condizioni meravigliose per la vera intimità, quindi divertiti. La domenica è tutta una questione di divertimento mentre la Luna in Sagittario illumina la tua nona casa dell'avventura. Esci e goditi le tue attività preferite o prova qualcosa che non hai mai fatto prima.

TORO OROSCOPO WEEK-END 11 SETTEMBRE - 12 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il tuo pianeta dominante, Venere, si sposta nello Scorpione emotivamente intenso venerdì, attivando la tua settima casa di collaborazione e mettendo in evidenza la realizzazione emotiva (o la sua mancanza) nella tua relazione con la persona amata. Allaccia la cintura di sicurezza e chiudi i portelli perché potrebbe essere un viaggio accidentato. La Luna in Sagittario di domenica risplende di energia allegra sull'intimità e sulla connessione, permettendoti di risolvere eventuali difficoltà che potresti aver affrontato in precedenza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 11 SETTEMBRE - 11 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Non c'è modo di nascondersi dall'inventario personale e dall'autoriflessione poiché sia ​​la Luna in Scorpione che Venere si stabiliscono nella tua sesta casa della salute, del benessere, dell'amore per se stessi, delle abitudini quotidiane e del lavoro. Piuttosto che combattere le intuizioni che questi transiti portano, la resa e la consapevolezza elargiranno doni inaspettati. Domenica, la Luna in Sagittario illumina la tua settima casa di associazione. Il brunch dovrebbe assolutamente essere nel menu.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 11 SETTEMBRE - 12 SETTEMBRE 2021