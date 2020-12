Oroscopo del weekend 12 dicembre e 13 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 12 dicembre e 13 dicembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 12 dicembre e domenica 13 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La luna in Scorpione illumina i misteri nascosti, l'intimità e le risorse condivise nella tua carta il venerdì e il sabato. Le conversazioni possono essere complicate e sono probabili passi falsi, quindi attendi fino a domenica per avere discussioni importanti perché avrai molte più probabilità di trovare un terreno comune. Domenica la luna si sposta in un allegro Sagittario e si armonizza con la tua energia Ariete. Questo ti sembrerà un enorme sollievo, come se una nuvola sopra la tua testa se ne fosse andata, e in effetti lo sarà.

TORO OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : L'emozionante Luna in Scorpione illumina la tua settima casa di collaborazione venerdì e sabato. Venerdì le cose possono essere instabili e sono probabili discussioni con l'opposizione tra la luna e Urano, ma sabato, il tuo pianeta dominante, Venere, è al comando. La congiunzione tra la luna e Venere fa ben sperare per il romanticismo e la connessione profonda. Domenica l'allegra Luna del Sagittario illumina la tua ottava casa di intimità e risorse condivise, quindi potresti voler tracciare un piano per progetti futuri con la tua amata.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : I riflettori sono puntati su salute, benessere e cura di sé venerdì e sabato con la Luna in Scorpione che illumina la tua sesta casa. Non molto sfugge all'occhio d'aquila dello Scorpione, quindi non provare nemmeno a mentire a te stesso. Devi solo affrontare ciò che devi cambiare e se hai bisogno di aiuto per cambiarlo, chiedi a un esperto. Domenica la Luna in Sagittario si unisce a Mercurio e al sole nell'attivazione della tua settima casa di collaborazione. Prenditi del tempo da trascorrere con la persona amata e divertiti in vacanza.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro: Sebbene la luna sia in armonia con la tua energia del Cancro, l'opposizione di Urano potrebbe far funzionare il tuo ultimo nervo. Sei estremamente sensibile in questo momento e la banda musicale portata da Urano è un po 'troppo. Ritirati se ne hai bisogno. Il sabato sarà molto più piacevole poiché le energie astrologiche sono più delicate e Venere introduce energia calma, amorevole e armoniosa negli eteri. Domenica, il lavoro potrebbe voler intromettersi mentre la Luna in Sagittario attiva la tua sesta casa. Dì semplicemente di no. Goditi la giornata, il lavoro può aspettare fino a lunedì.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE – 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone: Quella acquosa luna in Scorpione venerdì e sabato mette un freno alla tua gioia di vivere se glielo permetti. Potresti semplicemente sdraiarti per casa e non fare nulla. Concentrati invece sulla tua ardente energia solare e crea un po 'di vapore, il tipo che ti permette di fare le cose e ti lascia stanco alla fine della giornata. Fortunatamente, domenica la Luna in Sagittario si armonizza con la tua energia del Leone, attivando la creatività nel tuo grafico. Il mondo è la tua ostrica, quindi datti da fare!

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna in Scorpione Venerdì e Sabato si armonizza con la tua energia Vergine, attivando la tua terza casa di comunicazione e apprendimento. Vai avanti e iscriviti al corso online a cui stavi pensando e aggiorna i tuoi profili online. Domenica la luna si sposta in Sagittario e la tua quarta casa di casa e la tua famiglia sono sotto i riflettori. È un bel giorno per decorare le vacanze o lavorare su altri progetti in casa.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La luna in Scorpione illumina le tue finanze. Questo è un transito di due giorni, quindi tira fuori i tuoi account e il tuo budget e guarda come stai gestendo bene i tuoi affari materiali. Datti credito per ciò che stai facendo bene, soprattutto per aver evitato la terapia al dettaglio quando ti senti stressato. È un grosso problema quindi fai attenzione!La Luna in Sagittario attiva la comunicazione nella tua carta di domenica. Se ci sono persone che aspettano di avere tue notizie, questo è il giorno per soddisfare il loro desiderio.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE – 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Sei nel tuo elemento con la potente Luna dello Scorpione che splende nella tua prima casa di fiducia e autostima venerdì e sabato. Vai avanti e pavoneggia le tue cose, specialmente sabato quando Venere, il pianeta della bellezza, congiunge la luna. Sei irresistibile, quindi esci nel mondo e lascia che tutti si godano la tua presenza! Domenica la Luna in Sagittario attiva la tua seconda casa delle finanze, quindi se devi pagare le bollette o rivedere i tuoi conti, questo giorno è stato fatto per quello.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : Gli affari mistici, i sogni e gli stati alterati di coscienza sono attivati ​​nel tuo tema natale dalla Luna in Scorpione venerdì e sabato. Anche se tendi ad essere più filosofico che mistico, è divertente esplorare questi altri regni. Evita solo comportamenti e sostanze che creano dipendenza. È più sicuro accedere agli stati alterati tramite la meditazione! La domenica è il tuo giorno di baldoria mentre la luna si sposta in Sagittario e sei al tuo meglio, allegro e felice. Condividi quella gioia di vivere con il mondo perché è così necessaria in questo momento.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Scorpione si armonizza con la tua energia del Capricorno e attiva gli amici, gli incontri sociali e gli affari umanitari il venerdì e il sabato. Passa un po 'di tempo con la tua tribù e guardati intorno alla ricerca di atti utili che puoi ripagare. Un gesto semplice e gentile può cambiare l'intera traiettoria della vita di qualcuno; è magia sotto mentite spoglie. La domenica la luna in Sagittario illumina sogni e visioni, quindi svegliati lentamente e scrivi i tuoi sogni nel tuo diario in modo da poterli riflettere durante il giorno.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : Sebbene questo sia il fine settimana e di solito il tempo libero dal lavoro, il tuo lavoro potrebbe seguirti a casa. L'emozionante Luna in Scorpione attiva la tua decima casa della carriera ed è di fronte al volatile Urano venerdì. L'imprevedibile diventa prevedibile con questo transito. Cerca di eludere il dramma, goditi il ​​weekend e affronta di nuovo il lavoro lunedì. Domenica la Luna in Sagittario si armonizza con la tua energia dell'Acquario e illumina la tua undicesima casa, praticamente insistendo sul fatto che ti riunisci con gli amici e festeggi le vacanze.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 12 DICEMBRE - 13 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La Luna in Scorpione si allinea con la tua energia dei Pesci e anche se il transito con Urano può essere volatile, sei così naturale con le emozioni e sai come gestire intuitivamente l'energia intensa, non sarà una grande sfida per te. Sabato sarà decisamente incantevole e la congiunzione con Venere ispirerà la tua immaginazione e creatività a nuovi livelli. Domenica la Luna in Sagittario attiva carriera e successo. Potresti voler ricontrollare quel compito in sospeso, altrimenti, lascia il lavoro fino a lunedì.