Oroscopo del weekend 17 luglio e 18 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 17 aprile e 18 luglio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 17 luglio e domenica 18 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 17 LUGLIO - 18 LUGLIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Le tue relazioni impegnate sono in primo piano e al centro per tutto il fine settimana mentre la Luna in Bilancia si muove attraverso la tua settima casa di collaborazione, seguita dalla Luna in Scorpione nella tua ottava casa di intimità e risorse condivise. Il sestile tra la Luna in Bilancia e l'amorevole Venere sabato mattina è particolarmente propizio. Perché non pianificare qualcosa di speciale da godere con la persona amata? Ovviamente ne beneficerete entrambi, ma otterrete un credito extra per il gesto.

TORO OROSCOPO WEEK-END 17 LUGLIO - 18 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il modo in cui ami e ti prendi cura di te stesso e della tua vita è evidenziato dalla Luna in Bilancia nella tua sesta casa della salute. Il quadrato a Plutone può essere emotivamente intenso ma consente anche una potente trasformazione, e il sestile a Venere incoraggia le coccole personali. La Luna in Scorpione illumina la tua settima casa di collaborazione a partire da sabato pomeriggio, quindi preparati a spostare la tua energia lontano da te stesso nella tua relazione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 17 LUGLIO - 18 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La tua creatività è sotto i riflettori mentre la Luna in Bilancia sestile a Venere e attiva la tua quinta casa. Questo è un buon giorno per concentrarti su tutti i progetti che hai sullo scaffale da un po'. Potresti perdere la cognizione del tempo; se hai altre cose da fare, imposta una sveglia. Sabato pomeriggio, la luna si sposta in Scorpione, attivando salute e benessere nel tuo tema. Una giornata alla spa o qualche altra forma di coccole merita un posto nella tua lista di cose da fare.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 17 LUGLIO - 18 LUGLIO 2021