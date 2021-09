Oroscopo del weekend 18 settembre e 19 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 18 settembre e 19 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 18 settembre e domenica 19 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 18 SETTEMBRE - 19 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì e sabato, la Luna in Acquario illumina la tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo. Organizza qualcosa di divertente con i tuoi amici e magari fai anche del volontariato per una causa che ti sta a cuore. Sabato pomeriggio, la luna si sposta in Pesci e attiva la tua dodicesima casa di sogni, visioni e stati alterati. Appoggiati alla meditazione, evita di esagerare con le sostanze nocive e tutto andrà bene nel mondo.

TORO OROSCOPO WEEK-END 18 SETTEMBRE - 19 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì e sabato mattina, la Luna in Acquario illumina la tua decima casa di carriera e successo, e la congiunzione con Giove il sabato mattina accende i riflettori sui tuoi numerosi talenti e abilità, possibilmente portando premi e ricompense sulla tua strada. La luna si sposta in Pesci sabato pomeriggio e il trigono con il tuo pianeta dominante, Venere in Scorpione, evidenzia il romanticismo domenica mattina.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 18 SETTEMBRE - 18 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Acquario il venerdì e il sabato illumina la tua nona casa dell'avventura e la congiunzione con Giove il sabato mattina ti fa venire voglia di fare le valigie, prendere il passaporto e visitare nuove terre. Se non puoi farlo letteralmente, puoi farlo attraverso il cinema o la letteratura. Sabato pomeriggio, la luna si sposta in Pesci e nella tua decima casa di successo. Il trigono a Venere in Scorpione mette in risalto la tua creatività.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 18 SETTEMBRE - 19 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La tua antenna psichica risuona come un matto mentre la Luna in Acquario evidenzia la tua ottava casa dei misteri nascosti. La congiunzione con Giove espande così tanto le tue capacità intuitive che potresti aver bisogno di più tempo per te stesso del solito. La Luna in Pesci il sabato pomeriggio e la domenica illumina la tua nona casa di esplorazione e il trigono a Venere in Scorpione la domenica mattina mette in luce l'arte e la bellezza.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 18 SETTEMBRE – 19 SETTEMBRE 2021