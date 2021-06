Oroscopo del weekend 19 giugno e 20 giugno per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 19 giugno e 20 giugno: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 19 giugno e domenica 20 giugno: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'enrgia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Bilancia illumina la tua settima casa di collaborazione e trigono a Mercurio sabato, creando un ambiente ideale per conversazioni e connessioni meravigliose. La Luna in Scorpione di domenica suscita intimità nella tua ottava casa e il trigono al benevolo Giove porta un calore speciale e una generosità di spirito alla tua relazione. La domenica sera, il sole e il solstizio d'estate illuminano la tua quarta casa di casa e famiglia, ricordandoti ciò che è importante.

TORO OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Bilancia illumina la tua sesta casa di lavoro e il sabato trigono Mercurio nella tua seconda casa di denaro, facendo ben sperare per la tua prosperità. Le idee che ti vengono incontro meritano di essere esplorate in quanto molte hanno il potenziale per aumentare la tua abbondanza. La domenica, la Luna in Scorpione risplende sulle vostre collaborazioni e il trigono a Giove, al sole e al solstizio d'estate porta energia agli obiettivi per tutta la vita, potenziando le vostre capacità di comunicazione.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 19 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo pianeta dominante, Mercurio, illumina la tua prima casa del sé e trigono la Luna in Bilancia nella tua quinta casa di creatività e passione. Il potenziale per il divertimento non può essere sopravvalutato. La Luna in Scorpione di domenica attiva la tua sesta casa di lavoro, e il trigono a Giove benevolo nella tua decima casa di carriera e il Sole Cancro nella tua seconda casa di denaro possono portare lode e ricompensare la tua strada.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Bilancia il venerdì e il sabato risplende brillantemente nella tua quarta casa della casa e della famiglia, dirigendo la tua attenzione verso le arti domestiche, il giardinaggio e la decorazione del tuo nido. La Luna in Scorpione di domenica si armonizza con la tua energia Cancro, così come con il Sole in Cancro, il Solstizio d'Estate e Giove in Pesci. Sei inondato dal tuo elemento, l'Acqua, e sei creativo, intuitivo e felice come può essere.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO – 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Leone : La Luna in Bilancia venerdì e sabato illumina la tua terza casa di comunicazione, apprendimento e viaggi brevi e il trigono a Mercurio nella tua undicesima casa di amicizia ti implora praticamente di trascorrere del tempo con la tua tribù di spiriti affini. La Luna in Scorpione di domenica illumina la tua quarta casa della casa e della famiglia e trigono il benevolo Giove e il sole in Cancro. Il tuo intuito vorrebbe fare due chiacchiere con te.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna in Bilancia illumina la tua seconda casa delle finanze venerdì e sabato. Il trigono con Mercurio nella tua decima casa di carriera, successo e successo fa luce sui tuoi successi, inviandoti riconoscimenti. La Luna in Scorpione di domenica focalizza l'attenzione sulla comunicazione e la connessione, che è sottolineata dalla luna che trincia Giove nella tua settima casa di associazione e dal Sole in Cancro e dal Solstizio d'estate che illuminano la tua undicesima casa di amicizia. Un amore psichico può aiutarti ad approfondire le tue connessioni.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 19 giugno 2021

Oroscopo del weekend Bilancia : La Luna in Bilancia illumina la tua prima casa del sé, facendo brillare le tue migliori qualità nel mondo affinché gli altri possano goderne. Il trigono con Mercurio del sabato attiva la tua nona casa di espansione; esplora qualcosa di nuovo e vivi un'avventura. Domenica, le tue finanze sono fertilizzate dalla Luna in Scorpione nella tua seconda casa del denaro trigono Giove nella tua sesta casa del lavoro, con il Sole in Cancro e il Solstizio d'estate che attivano la carriera.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO – 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna in Bilancia illumina la tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici venerdì e sabato, e il trigono a Mercurio nella tua ottava casa approfondisce le tue capacità psichiche e la conoscenza intuitiva. Domenica, la luna si sposta nel tuo segno, illuminando la tua prima casa del sé, trigono Giove nella tua quinta casa di espressione creativa e il Sole Cancro e il Solstizio d'Estate nella tua nona casa della mente superiore.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna in Bilancia si armonizza con la tua energia in Sagittario, illuminando la tua undicesima casa dell'amicizia e degli affari sociali venerdì e sabato. Il trigono della luna con Mercurio genera conversazioni coinvolgenti ed emotivamente appaganti. Domenica, la Luna in Scorpione illumina i sogni e gli stati alterati nella tua dodicesima casa e trigono Giove nella tua quarta casa di casa e famiglia e il Sole in Cancro e il solstizio d'estate nella tua ottava casa di misteri nascosti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna in Bilancia focalizza la sua luce sulla tua carriera il venerdì e il sabato, mentre il trigono a Mercurio nella tua sesta casa di lavoro porta un impeto di idee e possibilità nella tua consapevolezza. Domenica, la luna si sposta in Scorpione, illuminando la tua undicesima casa di amicizia, trigono Giove nella tua terza casa di comunicazione e il Sole in Cancro e il Solstizio d'estate nella tua settima casa di collaborazione.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna in Bilancia si armonizza con la tua energia dell'Acquario, attivando la tua nona casa della mente superiore e l'espansione venerdì e sabato. Il trigono a Mercurio crea un'opportunità ideale per studiare una nuova materia o esplorare un nuovo territorio. Domenica, la Luna in Scorpione illumina la tua decima casa della carriera, trigono Giove nella tua casa del denaro e il Sole Cancro e il Solstizio d'estate nella tua casa del lavoro. Le opportunità sono dirette verso di te.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 19 GIUGNO - 20 GIUGNO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: L'intimità e le risorse condivise sono evidenziate dalla Luna in Bilancia il venerdì e il sabato, mentre il trigono a Mercurio crea una meravigliosa opportunità per discutere i piani futuri con la persona amata. La Luna in Scorpione di domenica si armonizza con la tua energia dei Pesci, trigono Giove nella tua nona casa dell'avventura e il Sole in Cancro e il solstizio d'estate nella tua quinta casa della creatività. Stai ridisegnando la tua vita e ti stai godendo il processo.