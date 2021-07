Oroscopo del weekend 19 luglio e 25 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 19 luglio e 25 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 19 luglio e domenica 25 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 19 LUGLIO - 25 LUGLIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Tra mercoledì e 19 agosto, Venere in viaggio attraverso la Vergine porterà un elemento di guarigione nelle tue relazioni. Questo può assumere la forma di incontrare un ammiratore in palestra, catturare il cuore di un operatore sanitario o fare coppia con un compagno di allenamento. Potresti anche essere ispirato ad aiutare qualcuno nel bisogno, come il volontariato in un'organizzazione no-profit, che è anche un ottimo modo per incontrare qualcuno di speciale! Successivamente, la Luna Piena in Acquario di venerdì stimolerà la voglia di avere successo in un obiettivo professionale. Questo fine settimana sarai motivato a connetterti con gli amici, ma un'opposizione Mercurio/Plutone potrebbe innescare uno scontro di volontà.

TORO OROSCOPO WEEK-END 19 LUGLIO - 25 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Tra mercoledì e 19 agosto, Venere in viaggio attraverso la Vergine risveglierà il tuo lato amante del divertimento. La tua giocosità e sensualità attireranno sicuramente un ammiratore o ravviveranno la tua relazione attuale. Per lo meno sarai ispirato a connetterti con gli amici, specialmente quelli che ti fanno ridere. Anche la tua creatività riceverà una spinta, rendendo questo un momento ideale per sviluppare o condividere la tua arte. Successivamente, la Luna Piena in Acquario di venerdì darà energia al tuo esploratore interiore, che può motivarti a pianificare un viaggio, cercare una conoscenza superiore o concentrarti sulle tue pratiche spirituali. Dovrai solo essere consapevole della testardaggine questo fine settimana poiché Mercurio si oppone al controllo di Plutone.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 19 LUGLIO - 19 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Tra mercoledì e 19 agosto, le attività che coinvolgono la tua vita domestica ti solleveranno il morale mentre Venere viaggia attraverso la Vergine nel tuo regno domestico. Potresti essere ispirato a ospitare una riunione di amici intimi o un appuntamento per due con la tua dolce metà. Un amore psichico può rivelare cosa c'è avanti per le tue relazioni. E poiché Venere governa l'arte, ora è il momento di mostrare la tua creatività abbellendo il tuo ambiente di vita. Successivamente, la Luna Piena in Acquario di venerdì può risvegliare le tue emozioni più profonde, che potrebbero risultare inquietanti se l'influenza intensifica un problema emotivo. Forse è ora di concentrarsi sulla guarigione/rilascio, che ti aiuterà ad affrontare qualsiasi negatività che sorge durante un'opposizione Mercurio/Plutone questo fine settimana.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 19 LUGLIO - 25 LUGLIO 2021