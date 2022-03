Oroscopo del weekend 19 marzo e 20 marzo per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 19 marzo e 20 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 19 marzo e domenica 20 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 19 MARZO - 20 MARZO 2022

Oroscopo del week-end Ariete : Il trigono notturno tra Marte e la Luna della Bilancia di venerdì ti riempie di ispirazione e ambizione. Tienilo stretto e mettilo al lavoro sabato mentre scivoli nel giorno su un trigono tra Venere e la luna. La luna piena e l'equinozio di primavera aggiungono carburante a questo fuoco, creando un weekend meraviglioso pieno di grandi connessioni e divertimento.

TORO OROSCOPO WEEK-END 19 MARZO - 20 MARZO 2022

Oroscopo del weekend Toro : Il trigono tra Venere e la Luna della Bilancia nelle prime ore del sabato mattina apre le porte alla tua creatività, potenziata dalla luna piena e dall'equinozio di primavera. La Luna Bilancia trina Venere, Giunone e Saturno nella tua decima casa della carriera. Puoi utilizzare quell'energia per coltivare relazioni d'affari e fare grandi passi avanti nella tua vita professionale.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 19 MARZO - 20 MARZO 2022

Oroscopo del weekend Gemelli : Mercurio si scontra con la Luna della Bilancia questo fine settimana, quindi vorrai guardare le tue parole sabato mattina. La tua creatività è sottolineata dalla Luna Bilancia nella tua quinta casa e il trigono tra la luna e Venere ti invita a perseguire le espressioni creative che ti portano gioia. La luna piena e l'equinozio di primavera sono come pacchi batteria da cui puoi attingere, quindi l'ispirazione ti sta praticamente inseguendo!

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 19 MARZO - 20 MARZO 2022