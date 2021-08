Oroscopo del weekend 21 agosto e 22 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 21 agosto e 22 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 21 agosto e domenica 22 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 21 AGOSTO - 22 AGOSTO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La tua natura estroversa e sociale riceve una spinta di carburante per missili questo fine settimana con la luna piena nella tua undicesima casa di amicizia, socializzazione e umanitarismo. La luna si armonizza con la tua ardente energia dell'Ariete, quindi pianifica di essere l'anima della festa ovunque tu vada. Domenica, la Luna in Pesci calma notevolmente le cose e illumina la tua dodicesima casa di introspezione e meditazione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 21 AGOSTO - 22 AGOSTO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il potere della Luna Piena in Acquario illumina la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo, che ti mette facilmente e naturalmente sotto i riflettori professionali. Sei pieno di idee e intuizioni su cui puoi costruire nelle prossime settimane. Domenica, la luna entra in Pesci e illumina la tua undicesima casa di amicizia e metafisica, creando un'eccellente conversazione e connessione con gli spiriti affini.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 21 AGOSTO - 21 AGOSTO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il tuo fine settimana si illumina con lo scintillio luminoso della Luna Piena in Acquario, armonizzandosi con la tua energia Gemelli e attivando la tua nona casa di espansione e avventura. Meno male che il tuo segno è gemelli, o non saresti mai in grado di fare tutte le cose sulla tua lista "divertiamoci!" Ricordati di ricaricare le batterie. La domenica, la luna in Pesci tranquillo e introspettivo, rende questo compito facile.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 21 AGOSTO - 22 AGOSTO 2021