Oroscopo del weekend 23 gennaio e 24 gennaio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 23 gennaio e 24 gennaio : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 23 gennaio e domenica 24 gennaio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Prenditi cura delle questioni finanziarie venerdì mentre la Luna in Toro illumina il settore monetario del tuo grafico. Sabato e domenica la Luna Gemelli nella tua terza casa stimola la tua curiosità e voglia di imparare o esplorare. Con il tuo pianeta dominante, Marte, quadrato a Giove per tutto il fine settimana, hai un'abbondanza di energia e hai bisogno di trovare modi produttivi per canalizzarla. La tua immaginazione è messa in risalto domenica dalla piazza tra la luna e Nettuno, piegati all'espressione creativa e guarda cosa si svolge.

TORO OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì la Luna in Toro illumina la tua prima casa di autostima, unendosi a Marte e Urano e mettendoti sotto i riflettori. L'attenzione arriva da te, che ti piaccia o no, quindi potresti anche godertela. Sabato e domenica la Luna dei Gemelli evidenzia gli affari materiali e ti incoraggia a rivedere le tue finanze e ad esplorare modi per generare nuovi flussi di reddito. La curiosità vince facilmente la trepidazione; puoi sempre imparare ciò che devi sapere per far funzionare quella nuova idea.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Sogni, visioni e stati alterati sono tutti evidenziati venerdì dalla Luna in Toro nella tua dodicesima casa. Dormi fino a tardi, svegliati lentamente e scrivi i tuoi sogni in modo che non svaniscano. Appoggiati al mistico; tuttavia, evitare sostanze e comportamenti che creano dipendenza. Sabato e domenica la Luna Gemelli arriva nella tua prima casa di fiducia in te stesso e autostima. La luna trigono il tuo pianeta dominante, Mercurio, domenica fa ben sperare per una conversazione sincera, una comunicazione chiara e una connessione profonda.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Cancro : Uscire con gli amici e passare del tempo con la tua tribù, è il nome del gioco venerdì, mentre la Luna in Toro transita nella tua undicesima casa. Anche la metafisica è evidenziata da questo transito, quindi se hai mai pensato di studiare l'astrologia, questo è un buon momento per iniziare. Sabato e domenica le cose diventano mistiche con la Luna Gemelli che illumina la tua dodicesima casa di sogni, visioni e mente subconscia. Quel pensiero che continua a tornare ancora e ancora è probabilmente un messaggio dello Spirito.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO – 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Leone : Le questioni di carriera sono sotto i riflettori venerdì mentre la Luna in Toro attiva la tua decima casa. Con il quadrato a Mercurio devi tenere il guinzaglio sulla lingua, così le tue parole non mordono inavvertitamente qualcuno. Sabato e domenica la Luna Gemelli solletica le costole del tuo lato sociale; la colazione, il brunch o la cena con la tua tribù è esattamente ciò che ha ordinato l'astrologo. Trova il tempo per fare un po 'di volontariato o sbrigare informalmente una commissione o due per qualcuno che non può farlo da solo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Vergine : L'avventura chiama il tuo nome venerdì mentre la Luna in Toro evidenzia la tua nona casa e ti ritrovi a giocare con pensieri di viaggio, una nuova mostra d'arte che vuoi visitare o un ristorante etnico che vorresti provare. Sabato e domenica la Luna Gemelli attiva carriera e successo; potresti scoprire che la tua attenzione torna in ufficio quando si presenta una sfida lavorativa. È probabile che non sia un'emergenza, quindi mettici sopra un cerotto e prenditene cura lunedì.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna in Toro di venerdì attiva la tua ottava casa di misteri nascosti e il trigono con Plutone ti rende così sensibile da essere decisamente sensitivo! Presta attenzione ai sentimenti viscerali e alle strane sensazioni che provi poiché ti stanno portando informazioni importanti. Sabato e domenica la Luna in Gemelli si armonizza con la tua energia della Bilancia mentre transita nella tua nona casa e ti senti spensierato e giocoso. Fai qualcosa di divertente, vivi un'avventura, amplia i tuoi orizzonti e prova qualcosa di nuovo.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO – 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna in Toro attiva la tua settima casa di partnership venerdì e il trigono con Plutone fa presagire bene per l'appuntamento notturno. Sei sensibile, quasi psichico, e la tua capacità di connetterti con i tuoi cari, e loro con te, è approfondita da questo transito. Sabato e domenica la Luna in Gemelli evidenzia le risorse condivise e il trigono con Giove e Saturno sono meravigliosi per portare avanti progetti comuni, per fare squadra e prendersi cura dei compiti e semplicemente per godersi la compagnia di coloro che ami.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Sagittario : Mentre sei abituato ad avere una grande quantità di energia e una buona salute robusta, la Luna in Toro nella tua sesta casa di scelte di vita, salute e benessere ti chiede di dare un'occhiata più da vicino alle tue abitudini e routine e assicurarti che '' stai servendo il tuo bene supremo. Sabato e domenica la Luna Gemelli illumina la tua settima casa di collaborazione e il trigono con Mercurio e Plutone rende possibile, anche probabile, la comunicazione, la conversazione e la connessione profonda.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Capricorno: Progetti creativi e divertimento sono all'ordine del giorno per venerdì, mentre la Luna in Toro illumina la tua quinta casa. Se non ricordi come divertirti, esci con i bambini oggi. Vai allo zoo o al parco giochi. Lascia il telefono spento, resta presente; ricorderai come si sente la gioia. Sabato e domenica la Luna Gemelli attiva la tua sesta casa di lavoro. Potresti dover affrontare qualcosa che viene fuori, ma non permettergli di consumare l'intero fine settimana.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna dei Pesci attiva la tua seconda casa delle finanze e congiunge Cerere e Nettuno. Questo transito richiama il tuo desiderio di amare e prendersi cura degli altri, e sebbene ciò sia estremamente importante, ciò non significa che devi scrivere un assegno. Puoi fare una gentilezza per i tuoi cari e non coinvolgere i soldi. In effetti, è meglio così, quindi tieni il portafoglio in tasca. Pensa a ciò che apprezzi di più e pagalo in avanti.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 23 GENNAIO - 24 GENNAIO 2021

Oroscopo del weekend Pesci: Sei sempre impegnato a fare cose gentili per gli altri. La tua compassione ed empatia sono materia di leggende. Questo fine settimana, con la Luna in Pesci che attiva la tua prima casa del sé, in congiunzione con Cerere e Nettuno, perché non girare quel rubinetto dell'amore su te stesso? Rendi questo un fine settimana di amore per te stesso, cura di te stesso e auto-indulgenza. È temporaneo, solo per il fine settimana, quindi non c'è bisogno di sentirsi in colpa. Trattati come tratti gli altri e scopri perché tutti ti amano così tanto.