Oroscopo del weekend 24 luglio e 25 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 24 luglio e 25 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 24 luglio e domenica 25 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 24 LUGLIO - 25 LUGLIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La tua undicesima casa di amicizia, socializzazione e umanitarismo è illuminata dalla luna piena dell'Acquario venerdì sera, che continua a brillare lì fino a tarda notte di domenica. Pianifica un momento divertente con la tua tribù, cerca un festival o un evento da celebrare e organizza attività di volontariato per un senso di profonda soddisfazione e appagamento quando metti a letto il fine settimana.

TORO OROSCOPO WEEK-END 24 LUGLIO - 25 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Capricorno e la congiunzione di Plutone del venerdì ti aiutano a fare progressi nelle attività che parlano alla tua Anima. E mentre la Luna Piena in Acquario fa quadrare i tuoi pianeti natali in Toro, illumina il tuo settore di carriera, congiungendo Saturno sabato, evidenziando la tua etica del lavoro e il successo professionale. Anche se in genere potresti prenderti il ​​fine settimana libero, potresti voler chiudere importanti questioni in sospeso sabato.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 24 LUGLIO - 24 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna Piena dell'Acquario illumina la tua nona casa di espansione e avventura venerdì sera tardi, trascorrendo il resto del fine settimana incoraggiandoti a uscire nella natura e divertirti. Apprendimento, crescita e nuovi orizzonti sono i temi del tuo weekend. Mercurio, il tuo pianeta dominante, è trigono a Nettuno sabato e opposto a Plutone domenica, quindi tuffati in profonde acque emotive.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 24 LUGLIO - 25 LUGLIO 2021