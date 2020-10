Oroscopo del weekend 24 ottobre e 25 ottobre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 24 ottobre e 25 ottobre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La spensierata ed edificante Luna dell'Acquario illumina gli amici e le riunioni sociali nel tuo grafico questo fine settimana. Organizza un incontro epico nel patio con i tuoi amici ed estendi un po 'di amore alle persone che ti amano. Il tuo pianeta dominante, Marte, è quadrettato da Pallade questo fine settimana, quindi potresti sentire che la tua espressione sessuale-creativa è bloccata o che sei intrappolato in un circolo di tensione irrisolta tra le tue esigenze personali e le esigenze di carriera. Nessun problema, non è nulla di permanente e presto passerà.

TORO OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : Sebbene l'ariosa Luna dell'Acquario quadratura i tuoi pianeti natali terrestri in Toro, creando una certa tensione interna, fa ben sperare per la tua carriera e la tua vita professionale, quindi potresti concentrare la tua attenzione lì. Il trigono tra Venere in Vergine e Saturno in Capricorno si armonizza con la tua energia da Toro, creando un grande trigono sulla Terra e fornendoti una base meravigliosa e stabile su cui costruire. La tua creatività è fortemente stimolata da questo aspetto, quindi fai buon uso di questa energia.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna dell'Acquario si armonizza con la tua energia dei Gemelli e attiva l'avventura, l'esplorazione e nuove direzioni nella tua carta. Questo è il tipo di fine settimana in cui infinite possibilità invitano e non puoi fare a meno di approfittarne il maggior numero possibile. Sebbene la luna sia in quadratura con il tuo pianeta dominante, Mercurio, venerdì, tutte le complicazioni di comunicazione saranno completate e terminate entro sabato, quindi non preoccuparti. Il trigono tra Venere e Saturno migliora la tua intuizione, quindi presta sicuramente attenzione ai tuoi sensi sottili.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro : La Luna in Acquario approfondisce le tue capacità psichiche questo fine settimana, quindi presta attenzione ai tuoi sentimenti viscerali e alla conoscenza tranquilla. Risorse condivise e progetti comuni sono anche evidenziati dal transito di questa luna, quindi prenditi il ​​tempo per rivedere le cose che possiedi con altri, inclusi account e proprietà; e condividi le idee che hai per le possibilità future con i tuoi cari. Il trigono tra Venere e Saturno crea un'energia ideale per l'apprendimento e la comunicazione, quindi una volta passato il venerdì, appoggiati a quello.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE – 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : Se ultimamente ti sei sentito un po 'giù e non del tutto simile al tuo bello e ardente sé, la fresca brezza e l'aria pulita che questa Luna dell'Acquario porta ripristineranno il tuo splendore e il tuo spirito mentre fa risplendere la sua luce sulle relazioni e le connessioni nella tua vita. Il fuoco ha bisogno dell'aria per bruciare e tutta questa continua energia terrena può sembrare soffocante, ma non questo fine settimana! Quindi, esci e lascia che il mondo si diverta mentre tu ti godi il mondo.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna Nuova in Bilancia risplende nella tua seconda casa degli affari materiali e ti dà la possibilità di piantare semi di prosperità e rivedere i tuoi affari finanziari. La luna in Scorpione illumina la comunicazione e l'apprendimento il sabato e la domenica. Aggiorna i profili online, fai un po 'di diario e con una congiunzione tra la luna e Mercurio sabato, fai quella conversazione importante. Sarai in grado di immergerti in profondità in ciò che è sotto la superficie delle cose e arrivare al cuore della questione.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna dell'Acquario si armonizza con la tua energia della Bilancia e illumina l'amore, il romanticismo, la passione e la creatività nel tuo grafico questo fine settimana. Immergiti nelle cose, nelle persone e nelle attività che ami e goditi il ​​piacere che ti porta. Il tuo pianeta dominante, Venere, evidenzia sogni e visioni ed è Saturno trigono che attiva la casa e la famiglia. Dormi bene la notte e poi concentra la tua attenzione creativa e ben riposata sul focolare e sulla casa.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE – 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Sebbene la luna in Acquario sia quadrata con i tuoi pianeti natali dello Scorpione così come il sole, Mercurio e Giunone nella tua prima casa del sé, non lasci che il disagio temporaneo di una giornata ventosa interrompa i tuoi piani o il tuo potere. Potresti dover occuparti di qualche piccolo dramma o due in casa o in famiglia, ma sei più che all'altezza del compito. La tua acqua scorre forte e profonda e il tuo senso di sé è incrollabile.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : Tendi già a essere loquace ed estroverso e elevi gli altri che entrano nella tua orbita; la luna in Acquario lo approfondisce e lo rafforza mentre illumina l'apprendimento e la comunicazione nel tuo grafico questo fine settimana. Vai al mercato agricolo, salta in sella e consegna dei biscotti fatti in casa a chi ha bisogno di una spinta di spirito o chatta in video con un fratello. Hai l'energia extra necessaria per prenderti cura del mondo che ti circonda.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: I tuoi valori fondamentali e gli affari materiali sono illuminati dalla Luna in Acquario questo fine settimana, quindi prenditi un po 'di tempo per contemplare ciò che ti interessa veramente, ciò che conta davvero per te e riallineare il tuo cuore con il tuo portafoglio e le tue azioni. Sono cambiate così tante cose nell'ultimo anno che ciò che una volta apprezzavi, chi una volta credevi di essere e dove vedevi andare la tua vita potrebbero essere cambiati.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La luna nel tuo segno si armonizza con la tua energia dell'Acquario e illumina la tua autostima e il modo in cui cammini nel mondo. Dai un'occhiata a come ti stai presentando; sei autentico e reale o indossi una maschera che hai superato e devi rimuovere? Un potente cambiamento è in atto e, mentre ci spostiamo nell'era dell'Acquario, probabilmente avrai un ruolo importante da svolgere.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 24 OTTOBRE - 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La terra del latte e del miele, o nella lingua dei Pesci, il mondo dei sogni, è illuminata dalla Luna dell'Acquario nella tua carta nautica questo fine settimana. Dormi fino a tardi, svegliati lentamente, scrivi i tuoi sogni e contempla i messaggi che ti stanno portando. Amici e relazioni importanti sono attivati ​​dal trigono tra Venere e Saturno, quindi una volta che sei sveglio e ti senti pronto per la compagnia umana, prendi in considerazione un pranzo con gli amici da qualche parte o a distanza facendo una videochiamata.