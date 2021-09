Oroscopo del weekend 25 settembre e 26 settembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 25 settembre e 26 settembre: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 25 settembre e domenica 26 settembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 25 SETTEMBRE - 26 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Toro illumina la tua seconda casa delle finanze personali; la congiunzione con Urano venerdì mattina può innescare un bisogno di spendere troppo. Concentrati sui valori fondamentali e parla invece. Sabato, la grande novità è il trigono tra il tuo pianeta dominante, Marte e Saturno, che genera una tonnellata di energia "alzati e fallo"! La Luna Gemelli di domenica trigono su Marte, iniziando alla grande la giornata.

TORO OROSCOPO WEEK-END 25 SETTEMBRE - 26 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì, la luna nel tuo segno opposto al tuo pianeta dominante, Venere, è particolarmente potente per te. Appoggiati alla creatività ma risparmia un po' di energia per il romanticismo con la persona amata. Il vuoto della luna di sabato potrebbe rallentarti, ma non preoccuparti. La Luna Gemelli trigono a Marte domenica ti aiuta a recuperare tutto ciò che non hai gestito ieri.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 25 SETTEMBRE - 25 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Toro illumina la tua dodicesima casa dei sogni e delle visioni, diventando estremamente potente il sabato mattina presto, quando la luna sestile alla mistica macchina dei sogni, Nettuno in Pesci. La meditazione e l'inserimento nel diario sono altamente favoriti. Prendilo con calma e calma sabato e goditi il ​​vuoto della luna ovviamente. Domenica, la Luna Gemelli mette in risalto la tua prima casa del sé e il trigono a Marte in Bilancia ti rinvigorisce e ti ispira.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 25 SETTEMBRE - 26 SETTEMBRE 2021