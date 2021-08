Oroscopo del weekend 28 agosto e 29 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 28 agosto e 29 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 28 agosto e domenica 29 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 29 AGOSTO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì e sabato ti invitano a prestare attenzione ai tuoi valori fondamentali e alle finanze personali; la congiunzione mattutina tra la luna e Urano potrebbe atterrare una sorpresa alla tua porta. Domenica, la Luna Gemelli si armonizza con la tua energia Ariete e illumina la tua terza casa di comunicazione, connessione e comunità. Questo è un giorno perfetto per recuperare la tua corrispondenza e per visitare i tuoi vicini.

TORO OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 29 AGOSTO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il fine settimana inizia con una nota felice mentre la luna nel tuo segno illumina la tua prima casa del sé. Il trigono dal sole alla luna il venerdì e dalla luna a Marte il sabato alimenta la tua fiducia facendoti sapere che sei pronto ad affrontare qualunque cosa l'Universo ti proponga. La Luna Gemelli di domenica illumina la prosperità nel tuo tema natale così come i tuoi valori fondamentali.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 28 AGOSTO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Sogni, stati alterati e il tuo subconscio sono sotto i riflettori venerdì e sabato mentre la Luna in Toro illumina la tua dodicesima casa. Divertiti a fluttuare nel cosmo su questa nuvola di energia spirituale. Assicurati di evitare sostanze e comportamenti che creano dipendenza però; fanno parte del lato oscuro delle arene spirituali e mistiche. Domenica, la Luna Gemelli illumina la tua prima casa del sé; goditi i riflettori.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 28 AGOSTO - 29 AGOSTO 2021