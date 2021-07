Oroscopo del weekend 3 luglio e 4 luglio per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 3 luglio e 4 luglio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 3 luglio e domenica 4 luglio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 3 LUGLIO - 4 LUGLIO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna in Ariete il venerdì illumina la tua prima casa del sé e il sestile dalla luna a Mercurio suggerisce che avrai un'intuizione o un'epifania riguardo alla tua vita e al modo in cui cammini nel mondo. Sabato e domenica, la Luna in Toro risplende sui tuoi valori e sulle tue finanze. Il sestile dalla Luna in Toro a Giove in Pesci indica che potrebbe capitarti un'opportunità finanziaria.

TORO OROSCOPO WEEK-END 3 LUGLIO - 4 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Venerdì la Luna in Ariete illumina la tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici, e il sestile tra la luna e Mercurio pone le basi per un sogno che contiene una guida importante. Sabato e domenica, la luna nel tuo segno illumina la tua prima casa del sé e il sestile dalla luna a Giove nella tua undicesima casa dell'amicizia ti rende estremamente popolare.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 3 LUGLIO - 3 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Ariete il venerdì illumina la tua undicesima casa di amicizia e socializzazione, e il sestile dalla luna a Mercurio crea conversazioni e connessioni meravigliose. Sabato e domenica, la Luna in Toro illumina la tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici. Questa è anche la casa dell'autodistruzione e della dipendenza, quindi assicurati che mentre ti godi il fine settimana, non esagerare. Moderazione in tutte le cose.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 3 LUGLIO - 4 LUGLIO 2021