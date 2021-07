Oroscopo del weekend 31 luglio e 1 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 31 luglio e 1 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 31 luglio e domenica 1 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 1 AGOSTO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Con la Luna in Ariete che apre il weekend venerdì, sei letteralmente nel tuo elemento! Il trigono dalla luna al tuo pianeta dominante, Marte in Vergine, aggiunge benzina al fuoco. Avrai bisogno di un modo per bruciare tutta l'energia in eccesso, quindi considera una lunga corsa o una sosta in palestra dopo il lavoro. La Luna in Toro di sabato e domenica accende i riflettori sulle tue finanze; evitare acquisti impulsivi con la congiunzione Urano/luna.

TORO OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 1 AGOSTO 2021

Oroscopo del weekend Toro : Il venerdì inizia con la Luna in Ariete che trasmette luce nel tuo subconscio, illuminando sogni, visioni e stati alterati mentre transita nella tua dodicesima casa degli affari mistici. La meditazione e altre pratiche spirituali sono altamente raccomandate durante questo transito. Venerdì pomeriggio, la luna si sposta nel tuo segno, dove rimane per il resto del fine settimana. Il trigono di sabato tra la luna e il tuo pianeta dominante, Venere, è particolarmente propizio.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 31 LUGLIO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : Il calcio della Luna in Ariete inizia la giornata di venerdì, armonizzandosi con la tua energia Gemelli e incoraggiandoti ad affrontare la giornata! Venerdì pomeriggio, la luna si sposta nel Toro terrestre e le cose si calmano mentre viene evidenziata la tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici. Evita i comportamenti e le sostanze che creano dipendenza, ma vai avanti e divertiti con cose come giochi di ruolo, progetti creativi o un buon film di fantascienza.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 31 LUGLIO - 1 AGOSTO 2021