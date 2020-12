Oroscopo del weekend 5 dicembre e 6 dicembre per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 5 dicembre e 6 dicembre : le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 5 dicembre e domenica 6 dicembre: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna del Leone riscalda le cose nella tua quinta casa di amore, romanticismo e passione, aumentando la tua sicurezza e creando le condizioni ideali per un fantastico appuntamento notturno venerdì o sabato. O entrambi! Mentre la luna si sposta in Vergine domenica, la tua salute, il tuo benessere e le tue scelte di vita sono sotto i riflettori. La luna quadrata Giunone può generare conflitto tra i tuoi desideri e bisogni e quelli degli altri. Naviga con attenzione.

TORO OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna del Leone brilla di una luce calda nella tua quarta casa di casa e famiglia, sottolineando le arti domestiche sia il venerdì che il sabato. Prova una nuova ricetta, aggiungi un paio di quadrati alla trapunta che stai realizzando o fai un po 'di giardinaggio e decorazione e rimarrai deliziato da come il tuo nido sbuffa dall'attenzione. La luna si sposta in Vergine domenica, attivando la tua quinta casa della creatività. Goditi un'intera giornata di espressione creativa.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna del Leone brilla intensamente nella tua terza casa di comunicazione. Il trigono con Mercurio rafforza questa energia, quindi se ci sono cose che devi scrivere, chiamate o incontri che devi avere, questo è il momento per quello! Mentre la luna entra in Vergine domenica, la tua quarta casa di casa e la tua famiglia sono sotto i riflettori. Questo crea un'energia per prendersi cura delle cose in casa e fare una doccia di cure amorevoli ai propri cari.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Cancro: La Luna del Leone getta una luce calda sulla tua seconda casa degli affari materiali e dei valori fondamentali. Con un trigono a Mercurio, sovrano del commercio, questa è un'opportunità ideale per vedere come stanno andando le tue finanze e per implementare i cambiamenti che devi apportare. Mentre la luna si sposta in Vergine domenica, viene evidenziata la tua terza casa di comunicazione e apprendimento, rendendolo un ottimo giorno per aggiornare il tuo curriculum, sito web o profili online.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE – 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna del Leone riversa energia nella tua prima casa di autostima e autostima e la quadratura di Venere ti dà la possibilità di vedere dove hai ancora sacche di insicurezza e giudizio. Una volta che sai che è lì puoi fare qualcosa al riguardo, quindi questo è un transito utile. Mentre la luna si sposta in Vergine domenica, la tua seconda casa degli affari materiali è sotto i riflettori. Potrebbe essere necessaria una messa a punto della prosperità.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna del Leone illumina la tua dodicesima casa dei sogni e degli affari mistici sabato e domenica. Le tue avventure nel sogno dovrebbero aumentare con questo transito, specialmente con il trigono al comunicativo Mercurio. Scrivi i tuoi sogni in modo da poterli riflettere durante il giorno. Mentre la luna si sposta in Vergine domenica, la tua prima casa di autostima è sottolineata. Presta attenzione a come parli a te stesso. Se la fiducia in te stesso è un problema per te, inizia con il tuo dialogo interiore.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Bilancia: La Luna del Leone brilla nella tua undicesima casa di amicizia, incontri sociali e umanitarismo. Se mai ci fosse un fine settimana progettato per godersi la tua tribù, specialmente con il trigono al comunicatore Mercurio, questo è quel fine settimana! Ospita un fuoco nel cortile socialmente distante, avvolgiti e passa il bastone parlante! Mentre la luna si sposta in Vergine domenica, i tuoi sogni e le tue inclinazioni mistiche vengono evidenziati. Svegliati lentamente così puoi ricordare i tuoi sogni.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE – 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La Luna del Leone brilla nella tua decima casa della carriera, dandoti la possibilità di rivedere i tuoi obiettivi e risultati professionali ed esaminare come ti senti riguardo al tuo lavoro. Mentre la luna si sposta in Vergine domenica, viene evidenziata la tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo. Contatta la tua tribù, guarda come stanno; guardati intorno nella tua fetta di mondo e vedi se c'è un vicino o un membro della chiesa che potrebbe usare una mano.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Sagittario : La Luna del Leone attiva la tua nona casa di espansione, chiamandoti a giocare e incoraggiandoti a provare qualcosa di nuovo. Fallo! Il trigono tra la luna e Marte sabato ti riempie di energia. Divertiti e stai anche al sicuro. La luna si sposta in Vergine domenica evidenziando la tua decima casa della carriera. Fai un elenco delle cose a cui devi occuparti quando torni in ufficio.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La Luna del Leone porta calore e luce alla tua ottava casa di intimità, connessione profonda e risorse condivise. Il trigono con Mercurio crea le condizioni ideali per conversazioni importanti e significative e per pianificare progetti e obiettivi futuri in coppia. Mentre la luna si sposta nella Vergine terrena e si armonizza con la tua energia del Capricorno domenica, la tua nona casa di avventura ed espansione viene attivata. Esci, divertiti e goditi l'esercizio e l'aria fresca.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Acquario : La Luna del Leone illumina la tua settima casa di matrimonio e unione, opponendosi ai tuoi pianeti dell'Acquario e creando un quadrato con Venere in Scorpione e con Urano in Toro. Venerdì e sabato potresti sentirti intrappolato tra il rock e il martello proverbiale in momenti diversi. La buona notizia è che il trigono con Mercurio si presta a una grande comunicazione e connessione con la tua amata. Domenica, la luna si sposta nella tranquilla Vergine e la pressione si allenta notevolmente.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 5 DICEMBRE - 6 DICEMBRE 2020

Oroscopo del weekend Pesci : La Luna del Leone attiva la tua sesta casa di salute, benessere e cura di sé il venerdì e il sabato e il trigono con Mercurio ti aiuta a indagare sui cambiamenti positivi che puoi apportare al tuo stile di vita. Mentre la luna si sposta in Vergine domenica, la tua settima casa di collaborazione viene evidenziata e il trigono al tuo pianeta dominante, Nettuno, ti rende particolarmente affascinante e ti riempie di possibilità romantiche.