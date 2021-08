Oroscopo del weekend 7 agosto e 8 agosto per tutti i segni zodiacali

Oroscopo del weekend 7 agosto e 8 agosto: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 agosto e domenica 8 agosto: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!

ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 8 AGOSTO 2021

Oroscopo del week-end Ariete : Venerdì, la Luna in Cancro illumina la casa e la famiglia, quindi una serata trascorsa con i tuoi cari è perfetta per te. Il sabato e la domenica, la Luna in Leone alimenta la tua creatività, quindi preparati a prendere i tuoi strumenti e tuffarti nei tuoi mezzi creativi preferiti. Cosa vorresti manifestare o creare nella tua vita? Usa l'energia della Luna Nuova per aiutarti a muoverti verso i tuoi sogni.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 8 AGOSTO 2021

Oroscopo del weekend Toro : La Luna in Cancro in trigono al Nettuno creativo illumina la tua terza casa di comunicazione; impara a scrivere, parlare e connetterti con chi e cosa è importante per te. Il sabato e la domenica, la Luna in Leone attiva la tua quarta casa di casa e famiglia. Goditi il ​​tuo nido, il tuo giardino e i tuoi cari. La Luna Nuova ti invita a piantare i semi del tuo futuro, sia letteralmente che simbolicamente.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 7 AGOSTO 2021

Oroscopo del weekend Gemelli : La Luna in Cancro di venerdì illumina la tua seconda casa delle finanze e dei valori fondamentali, dandoti la possibilità di portare avanti il ​​tuo discorso e di vedere se hai bisogno di riesaminare ciò che conta di più per te. Il sabato e la domenica, la Luna in Leone porta la tua attenzione alla comunicazione, alla connessione e alla comunità. La Luna Nuova di domenica ti invita a piantare semi che vuoi vedere sbocciare e a discuterne con qualcuno di cui ti fidi.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 AGOSTO - 8 AGOSTO 2021