Oroscopo della settimana dal 16 dicembre 2024 al 22 dicembre 2024 – Affaritaliani.it

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 16 dicembre al 22 dicembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Ariete : Il sole che entra in Capricorno sabato significa che è tempo per il solstizio d'inverno nell'emisfero settentrionale, la notte più lunga dell'anno e un momento di riflessione. Per gli arieti, significa andare dentro di sé per pensare ai propri obiettivi e successi dell'anno passato e fare pace con qualsiasi (apparente) fallimento che hai affrontato. Nel frattempo, il sole che si scontra con il nebuloso Nettuno a metà settimana può mettere alla prova la tua chiarezza quando si tratta della tua vita spirituale o dei tuoi piani di viaggio. Allo stesso tempo, un aspetto Venere-Giove nella tua amicizia e nei regni mentali può ispirare una conversazione edificante con un amico o un gruppo. Inoltre, la socializzazione può portare un ammiratore.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Toro : Il solstizio d'inverno arriverà quando il sole entrerà nel Capricorno sabato, la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale e un momento di introspezione. Per i tori, riflettere sulla propria vita spirituale e su ciò per cui si è grati nell'ultimo anno ispirerà una connessione più profonda con il proprio potere superiore. Nel frattempo, la collisione del sole con l'ambiguo Nettuno a metà settimana potrebbe innescare un malinteso che coinvolge un amico o un gruppo, quindi cercate chiarezza. Allo stesso tempo, entrare in contatto con la vostra famiglia vi solleverà il morale mentre il vostro sovrano Venere danza con il gioioso Giove. È anche un momento eccellente per ospitare un incontro per due nella vostra dimora.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Gemelli : Il sole che entra in Capricorno sabato inaugura il solstizio d'inverno nell'emisfero settentrionale, la notte più lunga dell'anno. Per i Gemelli, potresti sentire il bisogno di prenderti un po' di tempo per riflettere sul tuo mondo interiore, in particolare sulla guarigione e il perdono che hanno avuto luogo nell'ultimo anno. Un sensitivo del percorso di vita può fornire intuizioni intuitive. Nel frattempo, messaggi contrastanti con il tuo compagno o un passo falso con il tuo capo potrebbero emergere a metà settimana quando il sole si scontra con il nebuloso Nettuno. Su una nota più leggera, allo stesso tempo, una fortuna extra in amore potrebbe essere il regalo che ricevi quando Venere si collega a Giove nel tuo segno. Come minimo, contattare un amico edificante farà emergere il meglio di te.

CANCRO OROSCOPO SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Cancro : Il sole che entra in Capricorno sabato inaugurerà il solstizio d'inverno nell'emisfero settentrionale, la notte più lunga dell'anno. Per il Cancro, è tempo di riflettere sulle tue relazioni più strette, insieme a tutti gli impegni presi nell'ultimo anno. Un sensitivo dell'amore può fornire una visione intuitiva delle tue relazioni. Nel frattempo, concentrarsi sui compiti da svolgere sarà impegnativo poiché il sole si scontrerà con l'inquietante Nettuno a metà settimana. In una nota positiva, allo stesso tempo, Venere che danza con Giove nei tuoi regni psichici può ispirare una visione, un presentimento o un sogno che porta un'importante intuizione sulla tua vita amorosa o su una relazione specifica. Potrebbe anche essere rivelata una precedente vita insieme.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Leone : È tempo di solstizio d'inverno nell'emisfero settentrionale, mentre il sole entra nel Capricorno sabato. È la notte più lunga dell'anno. E per i leoni, è il momento di riflettere su come le tue parole e azioni hanno fatto la differenza nella vita degli altri durante l'anno passato. Nel frattempo, l'amore potrebbe sembrare sfuggente mentre il sole si scontra con il nebuloso Nettuno a metà settimana. Tuttavia, qualsiasi incertezza che sorge potrebbe essere spazzata via dall'aspetto Venere-Giove che lo accompagna. Questa influenza edificante risveglierà il tuo ottimismo nelle questioni di cuore. Non lasciare che la tua immaginazione (Nettuno) ti sfugga.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Vergine : Il sole che entra in Capricorno sabato accompagna il solstizio d'inverno nell'emisfero settentrionale, la notte più lunga dell'anno. Per la Vergine, è il momento ideale per riflettere sulle benedizioni e sulle sfide dell'anno trascorso, in particolare quelle che riguardano la tua vita amorosa, la creatività o i figli. Nel frattempo, il sole che si scontra con l'ambiguo Nettuno nei tuoi regni domestici e di coppia a metà settimana potrebbe scatenare confusione che riguarda il tuo compagno o la tua vita domestica. Allo stesso tempo, un generoso aspetto Venere-Giove potrebbe ispirarti ad aiutare qualcuno che ami. Anche un piccolo atto di gentilezza può tornare a te in modo sorprendente.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Bilancia : È tempo del Solstizio d'inverno, con il sole che entra nel Capricorno sabato, la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale. Per la Bilancia, si tratta di riflettere sulle benedizioni e sulle sfide che hanno coinvolto la tua vita domestica durante l'anno appena trascorso. Metterti comodo con la tua famiglia o gli amici più cari renderebbe felice il tuo cuore. Nel frattempo, portare a termine le cose potrebbe essere impegnativo a metà settimana, poiché il sole si scontra con l'etereo Nettuno. Può disperdere la tua energia e concentrazione, soprattutto quando si tratta dei tuoi compiti quotidiani. Fortunatamente, allo stesso tempo, il tuo governatore Venere che si collega con l'espansivo Giove può ispirare un intermezzo romantico o un incontro con gli amici.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Scorpione : Il sole che entra in Capricorno sabato accompagna il solstizio d'inverno nell'emisfero settentrionale, la notte più lunga dell'anno. Per gli scorpioni, è tempo di riflettere sul tuo stato d'animo e sull'uso delle parole nell'anno trascorso. Hai comunicato in modo chiaro o hai tenuto le cose per te? Nel frattempo, il sole che si scontra con il nebuloso Nettuno nei tuoi regni del denaro e del tempo libero a metà settimana potrebbe spingerti a spendere troppo per qualcosa di divertente. Potresti anche non vedere chiaramente una relazione. Parlando di relazioni, allo stesso tempo, un aspetto edificante Venere-Giove ispirerà ottimismo sul romanticismo, ma dovrai vedere attraverso l'illusorio Nettuno prima di dare via il tuo cuore

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Sagittario : È tempo del Solstizio d'inverno, mentre il sole entra in Capricorno sabato, la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale. Per gli arcieri, si tratta di riflettere sul proprio potere di guadagno nell'anno trascorso. Sei grato per le benedizioni nella tua vita o eri concentrato sulla mancanza? Un atteggiamento di gratitudine ti aiuterà a manifestare prosperità. Nel frattempo, il sole nel tuo segno che si scontra con l'ambiguo Nettuno a metà settimana può confondere i tuoi pensieri, molto probabilmente sulla tua vita domestica. Su una nota più leggera, allo stesso tempo, Venere che si collega con il tuo sovrano Giove ispirerà una conversazione sincera, umoristica o civettuola con qualcuno a cui tieni.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Capricorno : Il sole che entra nel tuo segno sabato accompagna il solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale e un nuovo ciclo personale per i Capricorno. Ma prima, dovrai fare un po' di introspezione sulle tue benedizioni e sfide dell'anno passato per prepararti al nuovo inizio che ti attende. Nel frattempo, il sole che si scontra con il nebuloso Nettuno nei tuoi regni inconsci e mentali a metà settimana potrebbe scatenare vecchi dubbi che non sono più rilevanti per la tua vita. Vedere attraverso l'illusione è la tua missione. Allo stesso tempo, la tua creatività può aumentare il tuo reddito mentre Venere danza con il generoso Giove. Non lasciare che il dubbio ostacoli la tua fede in te stesso.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Acquario : Il sole che entra in Capricorno sabato accompagna il solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale. Attiverà il regno inconscio per gli acquari e ispirerà una profonda riflessione sulle tue benedizioni e sfide durante l'anno trascorso. Nel frattempo, rifiutare la richiesta di un amico potrebbe essere difficile ma necessario poiché il sole si scontra con Nettuno a metà settimana. Principalmente, sii esigente su chi trascorri del tempo con. Fortunatamente, allo stesso tempo, Venere nel tuo segno che danza con Giove ti indirizzerà verso persone che apprezzano il tuo vero sé, se riesci a evitare persone eccessivamente bisognose o negative.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 16 DICEMBRE AL 22 DICEMBRE 2024

Oroscopo della settimana Pesci : Il solstizio d'inverno accompagnerà il sole che entra in Capricorno sabato, la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale. Per i Pesci, è il momento di riflettere sulle tue attività sociali dell'anno passato, tra cui le tue amicizie, le attività di gruppo e il coinvolgimento nella comunità. Ti circondi di persone che supportano le tue speranze e i tuoi sogni? Inoltre, questa settimana, il sole che si scontra con il tuo governatore Nettuno potrebbe diminuire la tua chiarezza a metà settimana, rendendo difficile concentrarti su compiti banali. Allo stesso tempo, un aspetto edificante Venere-Giove potrebbe risvegliare la tua intuizione sulla tua vita amorosa o su qualcuno a cui tieni, quindi fai attenzione a qualsiasi presentimento, sincronicità o sogno vivido che ti capita.

