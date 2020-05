Oroscopo della settimana dal 11 al 17 maggio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 11 maggio al 17 maggio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Il principale evento cosmico per gli arieti questa settimana è che Venere sta diventando retrograda nel tuo regno dell'intelletto. Da mercoledì al 24 giugno, potrebbe sorgere una situazione che ti spinge a rivalutare il modo in cui comunichi nelle tue relazioni. Anche la tua mentalità riguardo al dare e ricevere l'amore sarà sottoposta a revisione, specialmente se una convinzione limitante deve essere risolta. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà chiari pensieri e conversazioni, mentre Marte che transita in Pesci martedì (fino al 26 giugno) stimolerà emozioni nascoste.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda ti chiederà di esaminare in che modo i tuoi sentimenti e le tue convinzioni sulla tua autostima, denaro o valori influenzano le tue relazioni. Ad esempio, potrebbe essere necessario affrontare un problema relativo alla gestione del denaro se tu e il tuo partner litigate per le spese. O forse la tua mancanza di fiducia sta influenzando la tua scelta di interesse amoroso o di amici. Anche questa settimana, Mercurio che transita nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) aumenterà la tua chiarezza, mentre Marte che transita in Pesci martedì (fino al 26 giugno) ti ispirerà a cercare persone e attività sociali che ti stimolino e ti motivino.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Ora è il momento di analizzare la tua vita sentimentale. Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda nel tuo segno suggerirà una valutazione dei tuoi sentimenti e credenze sulle relazioni. Ora non è il momento di stabilire nuovi contatti a meno che tali connessioni non aumentino il tuo QI emotivo, come imparare a migliorare le tue relazioni tramite un gruppo di discussione. Anche questa settimana, il tuo sovrano Mercurio che transita nel tuo segno lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà una chiara analisi della tua situazione, mentre Marte che transita in Pesci martedì (fino al 26 giugno) ti motiverà a raggiungere un obiettivo importante.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Il tuo mondo interiore è al centro della scena. Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda in Gemelli nel tuo regno inconscio può illuminare un desiderio o un problema nascosto che hai coinvolto nell'amore. Rilasciare il passato curando una ferita al cuore può far parte del processo. Cosa c'è di più, essere alla ricerca di un ricordo di una vita precedente che offre uno spaccato di una situazione attuale. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) risveglierà il tuo intuito, mentre Marte in transito in Pesci martedì (fino al 26 giugno) ti motiverà ad esplorare la tua vita spirituale o il mondo esterno.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Preparati a rivalutare la tua vita sociale. Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda in Gemelli ti farà pensare ai tuoi amici e ai gruppi a cui appartieni. Sei circondato da persone che adorano il vero te, Leo? Ora potrebbe essere il momento di dire addio a conoscenti superficiali. Anche questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) accelererà le comunicazioni sociali, mentre Marte che transita in Pesci martedì (fino al 26 giugno) può innescare un incontro intimo o una grande angoscia per la tua vita amorosa, a seconda del la tua situazione.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda in Gemelli solleciterà una revisione delle tue relazioni professionali, insieme ai tuoi obiettivi a lungo termine per quanto riguarda l'amore. A cosa stai puntando in una relazione, Vergine? Che tu sia accoppiato, in cerca di amore o felicemente da solo, immaginare il tuo futuro migliore ti aiuterà a manifestare il tuo miglior risultato. E poiché Venere governa anche l'arte, sviluppare la tua creatività o completare un progetto creativo può far parte del quadro. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà idee e conversazioni legate al lavoro, mentre Marte che transita in Pesci martedì (fino al 26 giugno) può stimolare una partnership o il tuo desiderio di un compagno.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda nel tuo regno di coscienza superiore ti metterà in sintonia con gli elementi spirituali dell'amore. Forse diventerai consapevole delle lezioni che hai imparato da certe persone nella tua vita o acquisirai una comprensione più profonda della tua connessione con tutti gli esseri viventi. Inoltre, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà idee e conversazioni sulla tua vita spirituale, cultura o viaggio. Infine, Marte in transito in Pesci martedì (fino al 26 giugno) darà energia alle attività che coinvolgono il tuo lavoro o il tuo benessere.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Una trasformazione che coinvolge l'amore sarà il dono di Venere che diventa retrogrado mercoledì (fino al 24 giugno). Da mercoledì al 24 giugno, aspettati un po 'di intensità in una relazione o il tuo desiderio di entrare in contatto con qualcuno di speciale mentre ti sforzi di liberare ciò che ostacola il vero amore. Al contrario, potresti volere più tempo da solo per elaborare il passato in modo da poter andare avanti. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà conversazioni approfondite, mentre Marte che transita in Pesci martedì (fino al 26 giugno) stimolerà il tuo bisogno di romanticismo - o almeno qualche ricreazione.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda nel tuo regno di coppia chiederà una revisione della tua relazione con il tuo compagno o qualcun altro vicino a te. Anche il tuo desiderio di (o avversione a) impegno, condivisione o coerenza in una relazione può essere rivisto. Inoltre, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà chiari pensieri e conversazioni su tutto quanto sopra. Infine, Marte in transito in Pesci martedì (fino al 26 giugno) stimolerà o irriterà le interazioni che coinvolgono la tua famiglia o proprietà.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda in Gemelli nel tuo regno del benessere chiederà una revisione di come ti prendi cura delle persone che ami. Ciò può comportare la cura di qualcuno vicino a te o semplicemente prestare attenzione ai bisogni degli altri. Al contrario, forse hai bisogno di un po 'di tempo libero per la cura di sé. Si tratta di equilibrio, Capricorno. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà idee e conversazioni sul tuo lavoro o sulla tua salute, mentre Marte che transita in Pesci martedì (fino al 26 giugno) stimolerà le tue idee e le tue attività intellettuali. Basta essere consapevoli della controversia.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : È tempo di un viaggio interiore per esaminare la tua vita amorosa. Da mercoledì al 24 giugno, Venere retrograda in Gemelli nella tua quinta casa amante del divertimento ti farà pensare alle relazioni passate per aiutarti a risolvere eventuali problemi che ti ostacolano il cuore. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà idee e conversazioni creative e potrebbe portare uno scenario di matchmaking, che potrebbe non decollare fino al dopo il 24 giugno. Infine, Marte in transito in Pesci martedì ( fino al 26 giugno) darà energia al tuo potere di guadagno.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 11 MAGGIO AL 17 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Venere che diventa retrograda nel tuo regno domestico spingerà a rivedere le tue relazioni familiari. Da mercoledì al 24 giugno, sarai propenso ad analizzare la tua educazione, i tuoi attuali legami familiari o origini, che porteranno chiarezza in quest'area della tua vita. E poiché Venere governa anche l'arte, potresti essere ispirato ad analizzare il tuo stile quando si tratta del tuo ambiente di vita. Inoltre, questa settimana, Mercurio in transito nei Gemelli lunedì (fino al 28 maggio) ispirerà idee e conversazioni sulla tua famiglia o proprietà, mentre Marte che transita nel tuo segno martedì (fino al 26 giugno) accenderà la tua passione e motivazione. Tuttavia, la tua pazienza potrebbe essere scarsa.