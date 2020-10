Oroscopo della settimana dal 12 al 18 ottobre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 12 ottobre al 18 ottobre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione può motivarti a cambiare il modo in cui pensi e comunichi i tuoi sentimenti più profondi. Passare un po 'di tempo da soli risveglierà la tua intuizione e ti farà capire cosa (se non altro) ti spinge a nascondere le tue emozioni, soprattutto in una relazione intima. Parlando di relazioni, le afflizioni alla Luna Nuova in Bilancia venerdì potrebbero sfidarti a chiarire i tuoi obiettivi che coinvolgono una partnership. Ti consentirà anche di esaminare eventuali problemi che hai riguardo al matrimonio, all'impegno, all'uguaglianza o alla condivisione.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione farà risaltare le tue parole e pensieri sul matrimonio, l'impegno, l'uguaglianza o la condivisione. Rivedere le tue conversazioni con le persone più vicine a te rivelerà se quelle interazioni supportano o ostacolano quelle relazioni. Inoltre, presta particolare attenzione al dialogo interiore e metti fine ai pensieri negativi. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire come le tue parole influenzano le tue relazioni. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Bilancia venerdì porterà un nuovo inizio al tuo lavoro o al tuo benessere durante le prossime due settimane, ma anche più afflizioni planetarie potrebbero interrompere la tua routine mostrandoti una palla curva.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione potrebbe far deragliare la tua routine interferendo con i tuoi piani e le tue comunicazioni. Al rialzo, questa influenza può rivelare come il tuo pensiero supporta o diminuisce il tuo lavoro e il tuo benessere. Sii particolarmente consapevole del dialogo interiore. Per quanto riguarda l'amore, la Luna Nuova in Bilancia venerdì lancia un nuovo ciclo di romanticismo e ricreazione, ma le afflizioni di Marte (passione), Saturno (limitazione) e Plutone (potere) possono mettere alla prova la tua capacità di lasciar andare il controllo. Anche il tempismo può essere un problema. Quanto sei disposto ad essere paziente per ottenere il vero amore, Bilancia?

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione ti farà sicuramente pensare alla tua vita amorosa. Su per la revisione sono i tuoi pensieri e le conversazioni che coinvolgono il romanticismo per valutare la tua positività o negatività su questioni di cuore. Ricorda, i pensieri e le emozioni che mandi nell'Universo influenzano ciò che manifesti nella tua vita, quindi sii consapevole della tua mentalità se stai mirando al vero amore. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Bilancia di venerdì segnala un nuovo ciclo che coinvolge la tua vita domestica, ma le afflizioni di Marte, Saturno e Plutone possono scatenare emozioni contrastanti su una questione familiare.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione può far deragliare i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Al rialzo, un po 'di introspezione può rivelare come la tua mentalità e le tue comunicazioni influenzano la tua vita domestica. Parla con un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Bilancia di venerdì porta un nuovo ciclo di sviluppo intellettuale che supporta l'apprendimento di cose nuove durante le prossime due settimane; tuttavia, le afflizioni di Marte, Saturno e Plutone possono far sorgere dubbi sulle tue capacità intellettuali o limitare la tua capacità di esprimerti. Cerca di scoprire la benedizione sotto mentite spoglie se inizi a sentirti stressato.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione può interferire con il tuo pensiero e la tua capacità di comunicare. Ciò che sta facendo questa influenza è rivolgere i tuoi pensieri verso l'interno, il che può rivelare come la tua mentalità influenza ciò che manifesti nella tua vita. I pensieri e le emozioni positive attirano esperienze positive e viceversa. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Bilancia di venerdì porta un nuovo ciclo di guadagno durante le prossime due settimane, ma le afflizioni di Marte, Saturno e Plutone potrebbero far sorgere qualsiasi dubbio sulla tua capacità di guadagno. Un atteggiamento di gratitudine ti manterrà in carreggiata.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione può interrompere i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono denaro. Al rialzo, rivelerà come la tua mentalità supporta o diminuisce la tua capacità di manifestare abbondanza. Essere grati per ciò che hai già ti aiuterà a sollevarti da ogni negatività che senti. Anche questa settimana, la Luna Nuova nel tuo segno di venerdì sta portando un nuovo inizio alla tua vita personale, ma le afflizioni di Marte, Saturno e Plutone possono presentare una prova di pazienza o determinazione quando si tratta di ottenere ciò che desideri. Anche il modo in cui usi (o eviti) il tuo potere personale potrebbe essere rivelato. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado nel tuo segno trasformerà i tuoi pensieri all'interno. Ora è il momento di rivedere come la tua mentalità supporta o fa deragliare la tua capacità di realizzare le tue speranze e i tuoi sogni. Fai solo attenzione ai problemi di comunicazione che possono rovinare i tuoi piani. Inoltre, questa settimana, la Luna Nuova in Bilancia venerdì illuminerà il tuo mondo interiore e risveglierà la tua intuizione; tuttavia, è probabile che le afflizioni di Marte, Saturno e Plutone scatenino le limitazioni che hai posto su di te. Guarda se / come ti impedisci di andare avanti su qualcosa che desideri. Una revisione del tuo passato ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere. Considera l'idea di parlare con uno psichico della vita passata per ulteriori informazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione illuminerà come la tua mentalità ti supporta o ti impedisce di realizzare i tuoi sogni. In altre parole, se ti concentri principalmente sulla positività, sarai nel flusso di manifestare ciò che vuoi, se fa parte del tuo destino. Inoltre, la tua intuizione sarà particolarmente forte, quindi presta attenzione alle tue intuizioni. Per quanto riguarda le relazioni, la Luna Nuova in Bilancia venerdì porterà un nuovo inizio alla tua vita sociale, ma le afflizioni di Marte, Saturno e Plutone possono preparare il terreno per un conflitto con un amico o un gruppo. Potrebbero sorgere anche dubbi sulla tua simpatia. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per avere un'idea delle tue relazioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione ti farà pensare alle tue amicizie. E sebbene questa influenza possa rovinare i tuoi piani sociali e le tue comunicazioni, illuminerà anche il modo in cui comunichi a livello sociale. Dici la tua verità, Capricorno, o ti trattieni per paura del rifiuto o per preoccupazione per la tua reputazione? Quest'ultimo potrebbe essere nella tua mente durante il periodo della Luna Nuova in Bilancia venerdì, che porterà un nuovo ciclo professionale durante le prossime due settimane; tuttavia, le afflizioni di Marte, Saturno e Plutone possono far sorgere dubbi su un obiettivo a lungo termine.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione può interrompere i tuoi piani e le comunicazioni che riguardano il tuo lavoro. Questa è un'influenza rivolta verso l'interno, quindi dedicare tempo all'introspezione rivelerà se la tua mentalità supporta o fa deragliare la tua capacità di raggiungere i tuoi obiettivi. Inoltre, questa settimana, le afflizioni alla Luna Nuova in Bilancia venerdì possono presentare sfide nella tua vita sociale, come un conflitto con un amico su una questione sociale / politica. All'opposto, questa influenza ti ispirerà a cercare nuovi contatti o a partecipare a un gruppo che accelererà la tua crescita personale. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ha in serbo il cosmo per le tue relazioni.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 12 OTTOBRE AL 18 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Tra martedì e il 27 ottobre, Mercurio retrogrado in Scorpione ti farà pensare alla tua vita spirituale e a come il tuo intelletto sostiene o sfida la tua fede. Riconosci la tua guida interiore o pensi che le tue intuizioni siano solo la tua immaginazione? Comprendi che anche il quadro più ampio delle tue sfide può far parte del processo. Inoltre, questa settimana, le afflizioni alla Luna Nuova in Bilancia venerdì possono scatenare qualsiasi problema tu abbia che blocca l'espressione dei tuoi sentimenti più profondi. La tua missione è di andare verso l'interno per eliminare la negatività, che snellirà il flusso delle tue emozioni e intuizione. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ci aspetta per una relazione intima.