Oroscopo della settimana dal 13 settembre al 19 settembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 13 settembre al 19 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 SETTEMBRE AL 19 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati per un giro di fuochi d'artificio con il tuo partner o cerca un compagno. Tra martedì e il 29 ottobre, il tuo sovrano di Marte che viaggia attraverso la Bilancia nel tuo regno di coppia attiverà il tuo bisogno di connetterti intensamente con una persona speciale, che può manifestarsi come calore tra le lenzuola, discussioni su un problema irrisolto o determinazione a incontrare qualcuno compatibile. Un amore psichico può rivelare cosa c'è avanti per una relazione ovunque tu sia nella tua ricerca dell'amore. Più tardi, Venere che si scontra con il pesante Saturno venerdì può innescare la paura di aprirsi, mentre la luna che viaggia attraverso i Pesci durante la maggior parte del fine settimana favorisce un appuntamento sereno con la tua dolce metà o un caro amico.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 SETTEMBRE AL 19 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Tra martedì e il 29 ottobre, il viaggio di Marte attraverso la Bilancia può stimolare il tuo desiderio di migliorare il tuo benessere e/o il benessere delle altre persone. Quindi, che tu sia concentrato sul tuo regime di fitness o su un progetto di volontariato, sarai motivato a portare queste attività al livello successivo. E potresti incontrare un potenziale amante durante il processo! Più tardi, il tuo sovrano di Venere che si scontra con il noioso Saturno venerdì potrebbe diminuire la tua fiducia o farti pensare seriamente a una relazione. Un amore psichico può rivelare cosa c'è davanti al tuo cuore. Infine, la luna che viaggia attraverso i Pesci durante la maggior parte del fine settimana favorisce l'incontro con gli amici che sono in sintonia con te emotivamente.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 SETTEMBRE AL 19 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : Tra martedì e il 29 ottobre, Marte in viaggio attraverso la Bilancia darà energia al tuo lato giocoso. Potresti essere dell'umore giusto per un appuntamento divertente con la tua dolce metà o per uscire e incontrare qualcuno di nuovo. Il romanticismo può arrivare attraverso una festa o un evento di intrattenimento. O se il romanticismo è attualmente in pausa, anche un viaggio con gli amici o un progetto creativo condiviso con i tuoi figli sarebbe un'ottima opzione. Parla con un sensitivo dell'amore per dare uno sguardo al futuro. Più tardi, Venere che si scontra con il pesante Saturno venerdì può ridurre temporaneamente il divertimento, mentre la luna che viaggia attraverso i Pesci durante la maggior parte del fine settimana favorisce la condivisione dei tuoi doni creativi in ​​un ambiente pubblico per stabilire nuovi contatti.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 13 SETTEMBRE AL 19 SETTEMBRE 2021