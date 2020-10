Oroscopo della settimana dal 19 al 25 ottobre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 19 ottobre al 25 ottobre col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : Lento e costante è il tema dell'amore per tutta la settimana mentre i segni sensuali della Terra prendono il comando. Assaporare ogni momento con il tuo amante o dimostrare la tua premura con qualcuno di nuovo aiuterà a far sbocciare l'amore. Il romanticismo può derivare da un'attività collegata al tuo lavoro, alla tua salute o al tuo progetto di volontariato. Venerdì, un amico o un gruppo può svolgere un ruolo nel romanticismo poiché il primo quarto di luna in Acquario dà energia al tuo regno sociale, ma dovrai evitare parole frettolose. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Mercurio in Scorpione ispirerà conversazioni approfondite e perspicaci. Gli argomenti possono includere sesso, fenomeni psichici o scoprire un segreto.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Come segno di Terra, sarai nel flusso dell'amore mentre il tuo sovrano di Venere si connette con molteplici influenze nei segni della Terra per tutta la settimana. Dal momento che sono coinvolte la tua quinta casa amante del divertimento e la nona casa visionaria, prestare attenzione alle tue intuizioni aiuterà a rivelare un percorso verso il vero amore, che può includere intuizioni per migliorare la tua relazione attuale o trovare qualcuno compatibile. Un'attività che coinvolge l'apprendimento, la spiritualità o l'intrattenimento può avere un ruolo nel romanticismo. Inoltre, il sole che si fonde con Mercurio nel regno della tua partnership questo fine settimana ispirerà un vivace flirt con la tua dolce metà o con qualcuno di nuovo.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Con Venere nel tuo regno domestico che si collega a più segni della Terra, le attività casalinghe ispireranno l'amore. Potresti anche essere motivato a parlare delle tue radici con qualcuno a cui tieni per rivelare di più su ciò che ti spinge. Principalmente, questa settimana riguarda la combinazione del tuo cuore e dell'intelletto quando ti esprimi, specialmente questo fine settimana quando il tuo sovrano di Mercurio si fonde con il sole nello Scorpione emotivo. Sarai ispirato a dare voce alle tue idee più appassionate. Se possono potenzialmente rendere il mondo un posto migliore, tanto meglio. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta per la tua relazione attuale o futura.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Una relazione intima può portarti gioia mentre l'amorevole Venere balla con la luna, Giove, Plutone e Saturno nel tuo regno di collaborazione per tutta la settimana. Poiché Venere sta viaggiando attraverso il tuo regno dell'intelletto, le tue parole influenzeranno il corso dell'amore ispirando la tua relazione attuale o attirando l'attenzione di qualcuno di nuovo. Il romanticismo può arrivare tramite una fonte online, uno scenario di incontro o un viaggio. Questo sarà particolarmente vero durante il fine settimana, quando il sole si fonde con il cervello di Mercurio nella tua amante quinta casa. Parla e condividi i tuoi pensieri, Cancro! Le tue capacità intellettuali sono la tua migliore risorsa per far sbocciare l'amore ora. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : La tua natura focosa potrebbe sentirsi insolitamente radicata quando si tratta di amare questa settimana mentre più segni della Terra sono al centro della scena. In effetti, considerazioni pratiche possono svolgere un ruolo importante in una relazione, come discutere di soldi con il tuo partner per ottenere chiarezza sul tuo futuro insieme. O forse ti sentirai stufo dei fiocchi e mirerai a un amante che ha il suo agire insieme. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Mercurio nel tuo regno domestico potrebbe ispirarti a connetterti con qualcuno che è in sintonia con le tue radici. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire come queste influenze possono cambiare il corso dell'amore.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Hai il potere di manifestare amore per tutta la settimana mentre più influenze della Terra, inclusa Venere nel tuo segno, puntano i riflettori sul tuo cuore - fortunata, Vergine! Essere semplicemente te stesso e lasciare fluire i tuoi sentimenti sarà sufficiente per ravvivare la tua relazione attuale o attirare un potenziale amante. Inoltre, le tue capacità intellettuali entreranno nel mix questo fine settimana mentre il sole si fonde con Mercurio mentale nel tuo regno dell'intelletto. In quanto tale, sarai ispirato a comunicare dal cuore con chiunque con cui parli, il che sicuramente approfondirà queste connessioni. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ci aspetta per una relazione intima.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Il tuo inconscio sta facendo gli straordinari per migliorare la tua vita amorosa. Mentre il tuo sovrano di Venere si illumina nel tuo regno subliminale, i collegamenti alla tua quarta casa di fondazione offriranno una visione approfondita di eventuali limitazioni che hai posto su te stesso che ostacolano il flusso dell'amore. Questo è il momento ideale per andare verso l'interno tramite la meditazione o un'altra pratica introspettiva per risvegliare la saggezza dentro di te. Verso il fine settimana, il primo quarto di luna in Acquario venerdì può provocare un ah-ha! momento che cambia la tua percezione del romanticismo. E il sole che si fonde con Mercurio in Scorpione illuminerà ciò che serve per sostenere una relazione a lungo termine.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : La socializzazione avrà un ruolo nel romanticismo a volte questa settimana. Poiché Venere nel tuo regno di amicizia si connette con le influenze nella tua zona di comunicazione, una conversazione con un amico o un gruppo può portare a portare qualcuno di speciale nella tua vita. Inoltre, il sole che si fonde con Mercurio nel tuo segno questo fine settimana stimolerà sicuramente la tua creatività mentale. Condividere le tue idee può renderti una calamita per gli ammiratori che apprezzano il tuo modo con le parole, quindi vai avanti e dì la tua verità, Scorpione! E perché non offrire un messaggio d'amore a qualcuno a cui tieni?

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Condividere la tua esperienza potrebbe innescare un incontro romantico questa settimana. Ma l'amore può sembrare più radicato del solito poiché più segni di Terra ispirano un approccio stabile e genuino alle relazioni. In quanto tale, la tua pazienza potrebbe essere messa alla prova se non senti subito il calore, e va bene, Sagittario. Rallentare le cose può intensificare l'attesa, dopotutto. Inoltre, il sole che si fonde con Mercurio nel tuo regno inconscio attiverà la tua intuizione, quindi presta attenzione a eventuali intuizioni, visioni o sogni vividi che ti vengono incontro, perché potrebbero contenere un messaggio importante.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : La tua guida interiore aprirà la strada al romanticismo, se il tuo cuore è aperto. Questo perché la luna, Giove, Saturno e Plutone nel tuo segno si stanno armonizzando con l'amorevole Venere nel tuo regno di coscienza superiore. Considera l'idea di impegnarti nelle tue pratiche spirituali durante la settimana per illuminare la direzione della tua relazione o il percorso per qualcuno di nuovo. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Mercurio nel tuo regno sociale darà vita a vivaci conversazioni con i tuoi amici. Condividere le tue opinioni durante una riunione di gruppo porterà complimenti per la tua percezione e ti introdurrà a contatti interessanti.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: La tua visione idealistica dell'amore scenderà un po 'sulla terra questa settimana - e questa è una buona cosa, Acquario, specialmente se vuoi una relazione reale e duratura. Che tu sia in coppia o da solo, l'enfasi sui segni della Terra migliorerà la tua chiarezza quando si tratta della tua relazione attuale o di ciò di cui hai bisogno in una nuova connessione. Non lasciare che il tuo intelletto sopraffare i tuoi sentimenti durante il primo quarto di luna nel tuo segno venerdì. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Mercurio in Scorpione darà energia alle idee che coinvolgono i tuoi obiettivi e impegni a lungo termine.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 19 OTTOBRE AL 25 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : L'amore e l'amicizia vanno insieme mentre Venere nel tuo regno di coppia balla con le influenze nella tua zona sociale. Ciò significa che un contatto amichevole può essere determinante per portare qualcuno di speciale nella tua vita. Se sei in coppia, un'attività di gruppo con la tua dolce metà può rendere più piccante la tua connessione. Anche il semplice passare del tempo con il tuo migliore amico ti solleverà il morale. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per scoprire cosa riserva il futuro al romanticismo. Questo fine settimana, il sole che si fonde con Mercurio nel tuo regno di coscienza superiore risveglierà i tuoi poteri intuitivi, quindi prenditi del tempo per andare verso l'interno per accedere alla guida a tua disposizione.