Oroscopo della settimana dal 2 agosto al 8 agosto: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 agosto al 8 agosto col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 AGOSTO AL 8 AGOSTO 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Mentre il ribelle Urano prende il comando questa settimana, potrebbe sorgere un'intuizione improvvisa che coinvolge la tua autostima, le abitudini di spesa o il potere di guadagno. Di particolare interesse è Urano che si scontra con il sole e Mercurio nella tua quinta casa amante del divertimento, il che può innescare un problema per i soldi spesi per la ricreazione. Forse la vacanza che stai pianificando è più costosa del previsto o la tua dolce metà ha in mente un altro tipo di avventura. Un amore psichico può rivelare come questa influenza può influenzare la tua relazione. Ancora più importante, la collisione di Urano con la Luna Nuova in Leone di domenica porterà una nuova prospettiva o l'urgenza di un cambiamento che coinvolga la tua vita amorosa durante le prossime due settimane, il che potrebbe produrre una corsa accidentata lungo la strada.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 AGOSTO AL 8 AGOSTO 2021

Oroscopo della settimana Toro : I riflettori sono puntati su Urano nel tuo segno per tutta la settimana, e poiché è il pianeta del cambiamento e dell'illuminazione, potrebbe sorgere un'intuizione inaspettata che coinvolge la tua vita personale da esaminare. Forse sei pronto a rilasciare un vecchio sogno che non è più allineato con dove è diretta la tua vita. Inseguire un nuovo sogno potrebbe far parte del quadro. Potresti anche sentire il bisogno di una maggiore indipendenza per esprimere la tua individualità. Inoltre, la collisione di Urano con la Luna Nuova in Leone nel tuo regno domestico domenica metterà in risalto un cambiamento di prospettiva sulla tua famiglia o proprietà durante le due settimane successive. Un amore psichico può rivelare come queste influenze influenzeranno le tue relazioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 AGOSTO AL 8 AGOSTO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : La tua intuizione farà gli straordinari mentre Urano nel tuo regno inconscio prenderà il comando per tutta la settimana. Stai alla ricerca di un sogno insolitamente vivido o di una potente sensazione istintiva, che probabilmente conterrà un messaggio, forse sul tuo passato. Se è coinvolta una relazione, un sensitivo dell'amore può offrire una guida aggiuntiva. Inoltre, la collisione di Urano con la Luna Nuova in Leone di domenica catapulterà la tua energia mentale nella stratosfera durante le due settimane successive. Sarai motivato ad acquisire informazioni e condividere ciò che hai imparato. Ricorda solo che la conoscenza superiore del tuo destino è dentro di te, Gemelli; tutto ciò che devi fare è aprire la tua consapevolezza e ascoltare.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 AGOSTO AL 8 AGOSTO 2021