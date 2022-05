Oroscopo della settimana dal 2 maggio al 8 maggio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 2 maggio al 8 maggio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 MAGGIO AL 8 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : Preparati ad aprire il tuo cuore, Ariete! Tra lunedì e il 27 maggio, Venere in transito attraverso il tuo segno accelererà sicuramente il flusso dell'amore nella tua vita. Il tuo fascino accresciuto può attirare un ammiratore o accendere la storia d'amore nella tua relazione attuale. Se hai messo in secondo piano il romanticismo per qualsiasi motivo, entrare in contatto con amici che ispirano nuove esperienze farebbe emergere anche il meglio di te. Questo fine settimana, la luna in Leone rivolgerà la tua attenzione al romanticismo, all'arte o alle feste. La tua ricerca di divertimento accenderà la passione sabato, ma un conflitto potrebbe sconvolgerti domenica.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 MAGGIO AL 8 MAGGIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e il 27 maggio, il tuo sovrano di Venere in transito attraverso l'Ariete nel tuo regno inconscio può suscitare desideri nascosti o riportare alla mente una relazione passata, soprattutto se qualcosa è rimasto inespresso. Questa influenza ti aiuterà a ottenere una chiusura approfondendo la tua comprensione della relazione. Inoltre, il tuo intuito sarà una fonte di guida quando si tratta di amore, quindi presta attenzione alle tue intuizioni e ai tuoi sogni. Prendersi un po' di tranquillità per entrare in contatto con il proprio mondo interiore migliorerà il processo. Inoltre, stai attento a un momento divertente infrasettimanale mentre il sole nel tuo segno si fonde con l'illuminante Urano. Questo fine settimana, un incontro nella tua dimora di sabato porterebbe gioia!

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 2 MAGGIO AL 8 MAGGIO 2022