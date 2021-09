Oroscopo della settimana dal 20 settembre al 26 settembre: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 20 settembre al 26 settembre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 SETTEMBRE AL 26 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : La Luna Piena in Pesci di lunedì atterra nel tuo regno inconscio, quindi aspettati che i tuoi ideali, sogni e fantasie siano al centro della scena. Ora è il momento di far uscire il tuo romantico interiore connettendoti con la tua dolce metà in un ambiente sereno. Inoltre, il sole che entra in Bilancia mercoledì lancia l'equinozio d'autunno e si unisce a Mercurio e Marte nel tuo regno di partnership. L'intenso focus sulle attività a due ti farà pensare alle tue relazioni più strette e, se sei da solo, potresti persino abbinarti a qualcuno compatibile. Tuttavia, Venere che si oppone a Urano infrasettimanale può mandare il romanticismo su un giro sulle montagne russe. Basta non fare nulla di avventato.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 SETTEMBRE AL 26 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : La socializzazione prenderà il sopravvento intorno al periodo della Luna Piena in Pesci lunedì. Entrare in contatto con i tuoi amici o partecipare a un'attività di gruppo vivace ti darà energia e forse porterà un ammiratore. Tuttavia, aspettati un viaggio accidentato nel romanticismo infrasettimanale poiché il tuo sovrano di Venere si oppone a Urano. Inoltre, il sole che entra in Bilancia mercoledì lancia l'equinozio d'autunno e si unisce a Mercurio e Marte nel tuo regno del benessere. Ora è il momento di concentrarti sulla cura di te stesso attraverso attività che ti nutrono e ti ispirano. Anche il tuo lavoro ne trarrà beneficio. E condividere la tua luce attraverso atti di gentilezza per i tuoi cari e gli estranei ti solleverà il morale.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 SETTEMBRE AL 26 SETTEMBRE 2021

Oroscopo della settimana Gemelli : La Luna Piena in Pesci lunedì illuminerà la tua direzione. Si tratta di lasciare che il tuo istinto ti guidi, specialmente nella tua vita professionale. Per quanto riguarda l'amore, il sole che entra in Bilancia mercoledì lancia l'equinozio d'autunno e si unisce a Mercurio e Marte nella tua amante del divertimento quinta casa. L'intensa concentrazione di energia risveglierà il tuo bisogno di esprimere la tua passione, che può manifestarsi come un appuntamento sexy con la tua dolce metà o un salto in avanti nella tua creatività. Se sei da solo, un ammiratore potrebbe dirigersi nella tua direzione mentre sei fuori con gli amici. Tuttavia, Venere che si oppone a Urano infrasettimanale può presentare una complicazione nell'arena del romanticismo.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 20 SETTEMBRE AL 26 SETTEMBRE 2021