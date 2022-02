Oroscopo della settimana dal 21 al 27 febbraio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 21 febbraio al 27 febbraio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2022

Oroscopo della settimana Ariete : All'inizio della settimana, una battaglia cosmica tra Acqua e Aria nei tuoi regni di intimità e amicizia potrebbe innescare confusione su dove ti trovi in ​​una relazione. O forse non sei sicuro di voler rivelare i tuoi sentimenti più profondi al tuo amante (o potenziale amante). Inoltre, uno scontro infrasettimanale Mercurio/Urano può richiedere un approccio eccessivamente intellettuale quando ti esprimi. Entrare in contatto con il tuo cuore durante le conversazioni personali consentirà alle persone di capire da dove vieni. Questo fine settimana, la prevalenza delle influenze del Capricorno ti farà pensare alla longevità della relazione e a cosa significa per te l'impegno.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2022

Oroscopo della settimana Toro : All'inizio della settimana, una battaglia cosmica tra Acqua e Aria nei tuoi regni di obiettivi e collaborazioni può evocare un conflitto su dove è diretta una relazione. O forse un obiettivo professionale a cui miri avrà un impatto sul tuo compagno o amico più caro. In ogni caso, comunicazioni aperte miglioreranno il flusso di comprensione. Inoltre, uno scontro infrasettimanale Mercurio/Urano potrebbe spingerti a mettere in discussione una convinzione o un'idea di lunga data sulla tua vita personale che non supporta più il tuo massimo bene. Infine, la prevalenza delle influenze del Capricorno questo fine settimana rivolgerà la tua attenzione al tuo futuro ideale, incluso ciò che ti aspetta per amore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 21 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 2022