Oroscopo della settimana dal 27 settembre al 3 ottobre: cosa dicono i segni

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 27 settembre al 3 ottobre col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Ariete : Tra lunedì e 18 ottobre, Mercurio retrogrado in Bilancia nel regno della tua partnership può rovinare i tuoi piani e le comunicazioni che coinvolgono il tuo compagno, partner d'affari o amico più caro. Al rialzo, esaminare il tuo atteggiamento nei confronti del matrimonio, dell'impegno, della condivisione e dell'uguaglianza rivelerà se sei in sintonia con il tuo vero sé. Infrasettimanale, Nettuno e Giove che si connettono con Venere nel tuo regno di trasformazione possono ispirare una prospettiva più alta sulla tua vita amorosa. Il perdono può essere la chiave per guarire il tuo cuore e aprire la porta all'amore. Questo fine settimana, un aspetto espansivo di Mercurio/Giove favorisce un'attività di gruppo che amplia la tua crescita personale.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021

Oroscopo della settimana Toro : Tra lunedì e 18 ottobre, Mercurio retrogrado in Bilancia può rovinare la tua routine quotidiana. Essere in qualche modo flessibili con i tuoi piani ti aiuterà a rimanere nel flusso di Mercurio ti lancia una palla curva. Al rialzo, rivedere il tuo atteggiamento nei confronti del tuo lavoro e della tua salute può illuminare se è necessario un cambiamento per raggiungere i tuoi risultati ideali. Per quanto riguarda il romanticismo, Venere nel tuo regno di coppia che si connette con Nettuno e Giove a metà settimana migliorerà la tua intuizione che coinvolge una stretta relazione. Se sei solo, un ammiratore in sintonia con i tuoi ideali potrebbe dirigersi nella tua direzione. Questo fine settimana, un aspetto Mercurio/Giove può portare un'intuizione che migliora il tuo benessere.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 27 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021