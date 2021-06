Oroscopo della settimana dal 28 giugno al 4 luglio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 28 giugno al 4 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 14 GIUGNO AL 20 GIUGNO 2021

Oroscopo della settimana Ariete: Una fluente congiunzione Luna/Giove in Pesci all'inizio della settimana può risvegliare la tua intuizione se ti prendi un po' di tempo per riflettere. Probabilmente sarai comunque super sensibile, quindi goderti un po' di pace e tranquillità ti manterrà nel flusso. Ti aiuterà anche ad affrontare un T-cross potenzialmente frustrante alla fine di questa settimana. Questo è quando il tuo governatore di Marte, Saturno limitante e Urano radicale possono unirsi per innescare un conflitto tra la tua volontà di andare avanti con amore e/o prosperità e la (apparentemente) incapacità di farlo, almeno in questo momento.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Toro: Il collegamento con gli amici che sono in sintonia con te solleverà i tuoi spiriti lunedì mentre la luna si fonde con l'ottimistico Giove in Pesci. Partecipare a un gruppo che si concentra sulla spiritualità sarebbe un'altra eccellente opzione. Inoltre, la positività ti accompagnerà attraverso tutte le sfide che si presenteranno più avanti questa settimana, quando Marte, Saturno e Urano formano una stridente croce a T, che potrebbe innescare un problema nella tua vita personale e/o carriera. Principalmente, rivelerà tutti i conflitti interni che hai tra cambiamento e sicurezza, insieme alla tua capacità di adattarti se le circostanze ostacolano i tuoi piani.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli: La luna che si fonde con l'elevante Giove all'inizio della settimana favorisce che il tuo istinto prenda il sopravvento sul tuo intelletto. Questo non vuol dire che non puoi fare affidamento su fatti e logica, ma lascia che anche i tuoi sentimenti ti guidino. Quindi sarai preparato in seguito se un fastidioso mashup che coinvolge Marte, Saturno e Urano fa deragliare i tuoi piani. Sei veloce ad adattarti, Gemelli e quel tratto ti servirà bene questa settimana. Mantenere una mente aperta ti aiuterà anche a superare qualsiasi tempesta diretta verso di te.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: L'atmosfera edificante di una congiunzione Luna/Giove in Pesci all'inizio della settimana ti farà sicuramente entrare nel flusso dell'amore. Poiché il tuo regno spirituale è coinvolto, fidarsi della tua guida interiore è la chiave per fare le scelte giuste quando si tratta di una relazione (e di altre aree). Inoltre, impegnarsi nelle tue pratiche spirituali aiuterà ad alleviare gli effetti del fastidioso T-cross di Marte/Saturno/Urano alla fine di questa settimana. Questa influenza potentemente frustrante può includere uno scontro di volontà o un improvviso cambio di programma con un amico o un gruppo. Assicurati di capire da dove viene l'altra persona.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Leone: L'atmosfera rilassata all'inizio della settimana diventerà sicuramente più intensa con il passare della settimana. Mercoledì o intorno a mercoledì, un mashup potenzialmente esplosivo che coinvolge Marte nel tuo segno, limitando Saturno e Urano radicale metterà alla prova la tua pazienza con una situazione che coinvolge la tua vita personale. Devi andare avanti, ma le circostanze probabilmente ti trattengono. Poiché Saturno sta transitando attraverso il tuo regno di coppia, chiediti se un'emozione, un'abitudine o un comportamento sta bloccando la tua capacità di connetterti con una persona speciale. Fortunatamente, il problema potrebbe essere temporaneo.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Vergine: Una dolce interazione con il tuo partner o un caro amico sarà il dono di una congiunzione Luna/Giove in Pesci lunedì. Principalmente, è il momento ideale per entrare in contatto con qualcuno che ami. Al contrario, la seconda metà della settimana sarà governata da un frustrante quadrato a T che coinvolgerà il testardo Marte, lo stoico Saturno e l'imprevedibile Urano. Potresti sentirti tirato in più direzioni mentre cerchi di accogliere le persone più vicine a te. Se è così, prenditi una pausa, Vergine! Devi prestare attenzione ai tuoi bisogni prima di prenderti cura di tutti gli altri. Non vuoi esaurirti, dopotutto.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Bilancia: Dopo un inizio di settimana da sogno, una configurazione indisciplinata che coinvolge Marte assertivo, Saturno limitante e Urano ribelle prende il sopravvento durante il fine settimana. Questa influenza può sconvolgere per un po' il tuo equilibrio, Bilancia, specialmente quando si tratta dei tuoi sentimenti per il romanticismo. L'atmosfera controversa si intensificherà giovedì intorno al quarto quarto di luna in Ariete, il che influenzerà il tuo regno di partnership. Cerca di essere paziente, soprattutto con te stesso. Al rialzo, questa influenza può rivelare come blocchi il flusso dell'amore nella tua vita. Se questo è vero per te, allora andare dentro di te per fare un po' di ricerca interiore sarebbe la tua missione.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Scorpione: Il romanticismo può essere divino il lunedì mentre la luna si fonde con l'elevante Giove in Pesci, un momento ideale per un appuntamento divertente o allettante con la tua dolce metà o per entrare in contatto con un nuovo amante che è in sintonia con te. Un'attività che si concentra sulla spiritualità, la cultura o il viaggio può svolgere un ruolo nel romanticismo. Alla fine di questa settimana, tuttavia, una configurazione dirompente che coinvolge Marte, Saturno e Urano potrebbe innescare il tuo lato controllante e ostinato, specialmente se qualcosa che desideri non va per il verso giusto. Calmati, Scorpione! Stai combattendo contro circostanze che potrebbero essere al di fuori del tuo controllo. Fare una pausa ti darà una prospettiva più ampia.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Sagittario: La congiunzione luna/Giove che scorre in Pesci lunedì ti incoraggia a prenderti un po' di tempo libero per ricaricarti. Se sei in coppia, passare del tempo con la tua dolce metà nella natura, preferibilmente vicino all'acqua, farà sbocciare l'amore. In alternativa, entrare in contatto con un amico saggio farebbe emergere il meglio di te. Ti preparerebbe anche per l'intensa configurazione Marte/Saturno/Urano alla fine di questa settimana. Questa influenza può innescare una megadose di angoscia esistenziale, in cui inizi a mettere in discussione il tuo destino o un particolare sogno che stai inseguendo. Inoltre, può scaturire un tiro alla fune tra responsabilità, impegno e il tuo bisogno di libertà. Pensieri pesanti, Sagittario.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Capricorno: Un aumento della tua intuizione sarà il dono di una congiunzione Luna/Giove in Pesci lunedì. Calmare la tua mente risveglierà la guida interiore e fornirà informazioni su ciò su cui sei concentrato. Inoltre, essere nel flusso ti aiuterà anche ad affrontare il mashup turbolento alla fine di questa settimana che coinvolge Marte testardo, Saturno limitante e Urano radicale. Questa influenza può rivelare una limitazione interiore che blocca il flusso di amore e/o prosperità che entra nella tua vita. E poiché l'illuminante Urano sta transitando attraverso il tuo regno d'amore, potresti dover cambiare prospettiva sulla tua vita.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Acquario: Dopo un inizio di settimana sfocato (confuso?), una frustrante croce a T che coinvolge Marte, Saturno nel tuo segno e Urano è al centro della scena. Questa influenza può lanciarti una palla curva che interrompe i tuoi piani o ti fa ripensare del tutto ai tuoi piani. Indubbiamente includerà una prova di pazienza e il lasciar andare il controllo mentre affronti qualsiasi cosa si presenti. E poiché Marte sta transitando attraverso il tuo regno di partnership, potrebbe verificarsi uno scontro di volontà con qualcuno vicino a te. Riesci a capire veramente il punto di vista dell'altra persona, Acquario? Questo potrebbe essere il primo passo per risolvere il problema.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Pesci: Una congiunzione luna/Giove che scorre nel tuo segno all'inizio della settimana non solo ti solleverà il morale, ma aumenterà anche la tua capacità di intuire il tuo futuro, se ti prendi del tempo per l'introspezione. Attingere alla tua guida interiore ora ti aiuterà a gestire la problematica configurazione Marte/Saturno/Urano alla fine di questa settimana. Questa intensa influenza può innescare un conflitto tra ciò di cui hai bisogno in una certa area della tua vita e una situazione difficile che limita il tuo successo. Anche così, potresti sperimentare un'idea rivoluzionaria o un cambiamento di atteggiamento che ti spinge avanti. Un cambiamento nella tua prospettiva è la chiave.

