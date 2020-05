Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 4 maggio al 10 maggio col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Il sole che si fonde con Mercurio in Toro all'inizio della settimana ti risveglierà con le parole, in modo autentico. Nessun commento saggio da parte tua, Ariete! Se rimani in contatto con il tuo cuore quando ti esprimi, avrai maggiori possibilità di attrarre un ammiratore che si connette con il tuo vero io. Al contrario, non avrai problemi ad accedere ai tuoi sentimenti (e passione!) Durante la Luna Piena nell'afoso Scorpione di giovedì, ma può anche suscitare polemiche. Un sensitivo d'amore può rivelare cosa questo significhi per una relazione. Questo fine settimana si aspettano idee approfondite e conversazioni mentre Mercurio si connette con Plutone percettivo e lungimirante Giove.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Il sole che si fonde con Mercurio nel tuo segno all'inizio della settimana accenderà la tua creatività mentale. Consentire alla tua autoespressione di assumere la guida non solo metterà in mostra le tue capacità cerebrali, ma potrebbe anche attirare l'attenzione di un ammiratore o ravvivare la tua relazione attuale. Inoltre, la luna piena in Scorpione giovedì stimolerà le interazioni con il tuo compagno, partner commerciale o un amico intimo. Tuttavia, uno scontro con Marte intenzionale può scatenare un esplosione se un problema nella relazione deve essere risolto. Questo fine settimana, i tuoi poteri di percezione aumenteranno sicuramente mentre Mercurio danza con penetrante Plutone e il visionario Giove.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Penserai al passato mentre il tuo sovrano Mercurio viaggia attraverso il Toro nel tuo regno inconscio. Tra lunedì e il 4 maggio, ricordare le persone e le situazioni che ti hanno impressionato, nel bene o nel male, porterà intuizioni su quelle esperienze. Acquisire una comprensione più profonda del tuo passato ti aiuterà a lasciar andare le emozioni che ti tengono bloccato. Inoltre, sii alla ricerca di un'improvvisa intuizione intuitiva lunedì, che potrebbe arrivare sotto forma di intuizione, sincronicità o visione. Questo fine settimana, Venere nel tuo segno che si scontra con il nebuloso Nettuno può diminuire la tua chiarezza per quanto riguarda l'amore.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Una discussione animata con un amico o un gruppo ti darà energia lunedì mentre il sole si fonde con il mercurio mentale nella tua zona sociale. Se hai bisogno di un passaggio, contattare i tuoi amici o partecipare a una discussione online farebbe il trucco. Lo stesso vale per il fine settimana, quando Mercurio torna al centro della scena. D'altra parte, la Luna Piena nell'afoso Scorpione di giovedì è tutta una questione di esprimere la tua passione! Che tu sia coinvolto in un incontro sexy o esprimi la tua passione attraverso la tua creatività, con Marte sulla scena, un po 'di contenzioso farà parte del quadro.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Il sole che si fonde con il mercurio mentale all'inizio della settimana può portare un'idea brillante o una conversazione accattivante su uno dei tuoi obiettivi. Lo stesso si può dire di questo fine settimana, quando Mercurio si collega con il potente Plutone e l'ampio Giove. È probabile che la tua carriera ti verrà in mente, ma questa settimana non riguarda solo il lavoro. L'evento principale è la luna piena in afoso Scorpione giovedì, che può accendere la passione nella tua relazione o collegarti con qualcuno che ti eccita. D'altra parte, con Marte sulla scena, ci si aspetta anche un po 'di contenzioso.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Uno sguardo al tuo futuro può essere il dono di una fusione sole-mercurio all'inizio della settimana. Principalmente, si tratta di fidarsi della tua guida superiore per illuminare la direzione di una relazione o un'altra area su cui ti concentri. Il prossimo è la luna piena in Scorpione giovedì, che infonderà le tue idee e conversazioni con un mega-dose di emozione. Fortunatamente, Mercurio aggiungerà una certa logica all'equazione per aiutarti a vedere chiaramente le cose. Ciò sarà particolarmente vero sull'amore durante il fine settimana, poiché Mercurio si collega con Plutone percettivo e il visionario Giove nel tuo regno d'amore.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Parlare o scrivere delle tue emozioni più profonde può scatenare un ah-ah! Lunedì momento in cui il sole si fonde con Mercurio nel tuo regno di trasformazione. Uno scenario simile si verificherà questo fine settimana mentre Mercurio danza con il potente Plutone ed espansivo Giove. Una conversazione perspicace con un membro della famiglia sulle tue radici può portare un cambiamento di prospettiva sulla tua vita. Inoltre, questa settimana, la Luna Piena in Scorpione giovedì illuminerà la tua autostima quando si tratta di amore o denaro, il che può far sorgere un problema su ciò che meriti.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Una combinazione convincente di emozione e intelletto influenzerà le tue relazioni questa settimana. Il primo è una fusione ispiratrice sole-mercurio nel regno della tua partnership lunedì, che ti aiuterà a vedere chiaramente la tua relazione primaria (o il desiderio di una). Questo è il momento ideale per una conversazione sincera con il tuo compagno o un amico intimo. Al contrario, il tuo istinto metterà in scena le tue parole durante la luna piena nel tuo segno giovedì. Potresti anche sentirti turbato o addirittura arrabbiato a causa di un cenno del capo su Marte. La buona notizia è che Mercurio che balla con Plutone percettivo e l'ottimista Giove questo fine settimana ti riporterà in pista.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Usare le tue parole per sollevare lo spirito delle persone che incontri è ciò di cui si fonda la fusione sole-mercurio di lunedì. Inoltre, la tua positività naturale attirerà persone di supporto nella tua vita, una delle quali potrebbe desiderare una connessione più profonda con te. Parla con un amore psichico per i dettagli. Un tema simile continuerà questo fine settimana, quando Mercurio balla con il potente Plutone e l'ottimista Giove. Il risultato potrebbe essere un'intuizione a beneficio del tuo lavoro o del tuo benessere. Inoltre, questa settimana, la Luna Piena in Scorpione giovedì potrebbe suscitare sentimenti sul tuo passato. Essere alla ricerca di un sospetto psichico su una relazione di una vita precedente.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Un lampo di brillantezza mentale può essere il dono del sole che si fonde con il mercurio mentale all'inizio della settimana. E poiché questa influenza arriva nel tuo regno romantico, usare la tua creatività per esprimere te stesso attira sicuramente ammiratori. Uno scenario simile si svolgerà questo fine settimana mentre Mercurio balla con Giove edificante e Potente Plutone nel tuo segno. Prestare attenzione al tuo intuito ti porterà nella giusta direzione quando si tratta di una relazione o un progetto creativo. In altre notizie cosmiche, la Luna Piena in Scorpione giovedì nel tuo regno sociale scatenerà un'interazione vivace con un amico o un gruppo.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Il sole che si fonde con il mercurio mentale all'inizio della settimana può innescare un'idea geniale sulla tua famiglia o proprietà. In quanto tale, questo è un momento eccellente per entrare in contatto con la tua famiglia o contattare un parente perduto da tempo. Se sei in coppia, una conversazione profondamente personale con il tuo tesoro può ispirare passione. Basta essere consapevoli del fatto che la Luna Piena in Scorpione di giovedì può spingere i tuoi pulsanti emotivi, soprattutto se un problema è stato bollente in sottofondo. Questo fine settimana, Mercurio torna di nuovo al centro della scena quando balla con Plutone e Giove, il che può innescare una visione avvincente del tuo passato.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 4 MAGGIO AL 10 MAGGIO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il sole che si fonde con Mercurio nel tuo regno dell'intelletto può ispirare un'idea brillante o una conversazione all'inizio della settimana. Questo è un momento eccellente per raggiungere un interesse amoroso online o scrivere un messaggio eloquente o divertente a qualcuno a cui tieni. La tua intuizione sarà particolarmente forte durante il periodo della Luna Piena nello Scorpione di giovedì, quindi stai alla ricerca di indizi sul tuo futuro che arrivano attraverso una visione, un sospetto o una sincronicità. Questo fine settimana, Mercurio che danza con il potente Plutone e l'ampio Giove aumenterà ulteriormente i tuoi poteri di percezione, quindi presta attenzione alla tua guida interiore.