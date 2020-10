Oroscopo della settimana dal 5 all'11 ottobre: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Ariete : La tua decima casa degli obiettivi sta subendo un successo questa settimana, specialmente quando il tuo sovrano di Marte entra in scena venerdì. Potresti improvvisamente sentirti frustrato per dove sta andando la tua relazione o carriera. Un problema relativo all'impegno in un determinato percorso potrebbe essere parte del quadro. Inoltre, venerdì, l'ultimo quarto di luna in Cancro potrebbe spingerti a completare un progetto o a consolidare piani che coinvolgono la tua famiglia o proprietà. Questo fine settimana, un appuntamento divertente con la tua dolce metà o gli amici ti darà energia, se riesci a tenere sotto controllo le tue aspettative.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Toro : Le sfide per la tua nona casa di spiritualità ed esplorazione questa settimana possono far sorgere dubbi sulla tua capacità di realizzare un sogno o la paura di uscire dalla tua zona di comfort per esplorare un nuovo percorso. Impegnarti nelle tue pratiche spirituali illuminerà la via da seguire. Inoltre, questa settimana, l'ultimo quarto di luna in Cancro venerdì potrebbe portare un ammiratore che apprezza le tue capacità intellettuali, percettive e / o di flirt. Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore. Questo fine settimana, il tuo sovrano di Venere collegato a Urano potrebbe ispirare una data spontanea o insolita. Assicurarti che la tua testa e il tuo cuore siano in sincronia tra loro aiuterà il flusso dell'amore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Le afflizioni alla tua ottava casa dell'intimità questa settimana possono innescare un problema che ha influenzato le tue relazioni. Di cosa hai bisogno per guarire o rilasciare per migliorare / ravvivare la tua vita amorosa, Gemelli? Prendersi del tempo per la contemplazione aiuterà a illuminare ciò che devi sapere. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per ulteriori informazioni. Verso il fine settimana, l'ultimo quarto di luna in Cancro venerdì ti motiverà a migliorare le tue finanze. Può anche rivelare come la tua autostima influenza le tue scelte. Lo stesso giorno, un impegnativo quadrato Marte / Plutone può innescare un conflitto con un amico o un gruppo, quindi cerca di evitare soggetti conflittuali a meno che tu non sia pronto per una battaglia.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Cancro: La tua settima casa di partnership sta subendo un successo questa settimana. Ciò significa che dovrai essere consapevole delle tue parole, azioni e reazioni che coinvolgono le tue relazioni per mantenere la tua vita amorosa in carreggiata. Ciò sarà particolarmente vero quando l'aggressivo Marte entra in scena venerdì, quindi cerca di evitare conflitti o almeno resta centrato se sorge una discussione con qualcuno vicino a te. Inoltre, le tue emozioni saranno alte e calde durante l'ultimo quarto di luna nel tuo segno venerdì. Comunicare dal cuore aiuterà l'amore a fluire questo fine settimana. Considera l'idea di parlare con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ti aspetta al tuo cuore.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Leone : Le sfide per la tua sesta casa di lavoro e benessere questa settimana potrebbero indurti a ignorare le tue esigenze e lavorare troppo, soprattutto il venerdì. Non esagerare, Leo. Trovare un equilibrio tra i tuoi obblighi e i tempi di inattività ti lascerà abbastanza energia per le attività sentite. Venerdì, l'ultimo quarto di luna in Cancro, insieme all'aspetto Marte / Plutone, susciterà emozioni potenti (e forse nascoste). La rabbia o il desiderio possono richiedere particolarmente la tua attenzione. Dedicare del tempo a te stesso fornirà le informazioni necessarie.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Le sfide per la tua quinta casa di romanticismo e svago questa settimana potrebbero mettere un freno al divertimento temporaneamente. Se un conflitto con il tuo amante innesca la tua difesa, avere una mente aperta e comunicare dal cuore aiuterà ad alleviare la tensione. Questo sarà più facile da fare sabato poiché Venere nel tuo segno si connette con Urano nel tuo regno spirituale. Se sei da solo, un ammiratore può dirigersi nella tua direzione durante un'attività spirituale o educativa. Inoltre, questa settimana, gli amici ti motiveranno venerdì mentre l'ultimo quarto di luna in Cancro stimola il tuo regno sociale. Considera l'idea di contattare un sensitivo dell'amore per avere un'idea delle tue relazioni.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Un colpo al tuo senso di sicurezza potrebbe farti perdere l'equilibrio questa settimana. Se prendi a cuore le critiche di qualcuno, ricorda che ciò che gli altri pensano di te non sono affari tuoi. Conosci la tua anima, Bilancia, quindi sforzati di rimanere centrato nel tuo vero sé. Inoltre, poiché è coinvolta la tua quarta casa della vita familiare, sii particolarmente consapevole di come reagisci a qualsiasi problema familiare che si presenti. Verso il fine settimana, l'ultimo quarto di luna in Cancro venerdì ti motiverà a fare progressi verso un obiettivo su cui sei concentrato.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Una sfida alla tua terza casa dell'intelletto può far perdere il tuo giudizio o la tua mentalità a meno che tu non sia consapevole dei tuoi pensieri. Poiché i tuoi pensieri influenzano ciò che si manifesta nella tua vita, allontanare la negatività ti aiuterà a realizzare i tuoi sogni. Cosa stai sognando, Scorpione? Verso il fine settimana, l'ultimo quarto di luna in Cancro venerdì risveglierà la tua coscienza superiore, specialmente se ti impegni nelle tue pratiche spirituali. Sarai ispirato a entrare in contatto con un amico o un gruppo illuminato questo fine settimana, il che potrebbe portare a una visione inaspettata di qualcosa (qualcuno?) Su cui sei concentrato.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Sagittario : Una sfida alla tua seconda casa di soldi e autostima questa settimana può far sorgere dubbi sulla tua dignità quando si tratta di prosperità o amore. L'impulso di porre rimedio al problema potrebbe spingerti a fare qualcosa di avventato, ma un'opzione migliore sarebbe quella di andare dentro e entrare in contatto con il tuo vero sé meritevole. Considera l'idea di parlare con uno psichico della vita passata per ulteriori informazioni. Inoltre, l'ultimo quarto di luna in Cancro venerdì incoraggia anche un viaggio interiore per guarire qualunque cosa ti affligga il cuore. E con Marte sulla scena, guarda se la rabbia che coinvolge una relazione deve essere liberata.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : La tua fiducia potrebbe subire un duro colpo questa settimana poiché i posizionamenti afflitti nel tuo segno ti fanno perdere l'equilibrio. La ricerca dell'amore o di un obiettivo professionale può far parte del quadro, ma dovrai concentrarti interiormente per vedere la verità della questione. A proposito di relazioni, venerdì potresti avere in mente un impegno durante l'ultimo quarto di luna nel regno della tua partnership. E poiché anche Marte è sulla scena, dovrai scongiurare l'impulso di intraprendere un'azione drastica per migliorare la tua situazione.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Acquario: Questa settimana potrebbero sorgere emozioni nascoste quando molteplici influenze risvegliano il tuo regno inconscio. I ricordi di relazioni e situazioni che hanno profondamente influenzato la tua vita possono attirare la tua attenzione in particolare e con Marte sulla scena, affrontare la rabbia può essere parte del processo. Inoltre, se dedichi tempo all'introspezione, scoprirai perché hai attratto quelle esperienze. Presta particolare attenzione a qualsiasi spinta intuitiva che offra informazioni approfondite. Inoltre, uno psichico della vita passata può rivelare il karma al lavoro. Verso il fine settimana, l'ultimo quarto di luna in Cancro venerdì farà scattare il tuo bisogno di occuparti degli affari, ma dovrai stare attento alle tue parole, soprattutto al lavoro.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 OTTOBRE AL 11 OTTOBRE 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Un colpo alla tua undicesima casa di amicizia può innescare qualche turbolenza nella tua vita sociale. Forse un conflitto con un amico o un brusco cambiamento di programma ti irriterà. Un altro scenario potrebbe comportare una discussione su una questione sociale / politica su cui ti senti fortemente. Rimani forte in quello che vuoi dire o fare, Pesci, e supererai tutte le tempeste che ti vengono incontro. Per quanto riguarda il romanticismo, l'ultimo quarto di luna in Cancro venerdì darà energia al tuo regno di romanticismo e svago. Sarai ispirato ad esprimere ciò che hai nel cuore, mentre un armonioso aspetto Venere / Urano questo fine settimana può portare un flirt inaspettato! Parla con un sensitivo dell'amore per scoprire cosa ci aspetta in una relazione.