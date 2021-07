Oroscopo della settimana dal 5 luglio al 11 luglio: cosa dicono i segni

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 5 luglio al 11 luglio col favore delle stelle

ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Ariete: Il romanticismo potrebbe andare in pausa all'inizio della settimana poiché Venere nel tuo regno romantico si oppone allo stoico Saturno. Il tuo pessimista interiore può prendere l'iniziativa quando si tratta di amore, rendendo difficile il collegamento con il tuo partner o qualcuno di nuovo. Potresti anche essere critico con te stesso. Inoltre, l'accompagnamento dello scontro Mercurio/Nettuno rende improbabile che tu comunichi chiaramente le tue idee o sentimenti. Al rialzo, la Luna Nuova in Cancro di venerdì porterà una nuova prospettiva sulle tue emozioni più profonde, mentre Mercurio che entrerà in Cancro domenica (fino al 27 luglio) libererà il flusso delle tue parole, se entri in contatto con i tuoi sentimenti.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Toro: Il romanticismo può essere un viaggio accidentato durante la prima metà della settimana poiché il tuo governatore di Venere si oppone allo stoico Saturno e si scontra con il ribelle Urano. La tua vita amorosa può sembrare limitata o bloccata in un solco a causa di Saturno, mentre Urano si occupa di liberarti da restrizioni o vecchi schemi. È una combinazione stridente! Inoltre, uno scontro Mercurio/Nettuno può scatenare dubbi sull'amore o sul denaro, che nella realtà hanno poche basi. Al rialzo, la Luna Nuova in Cancro nel tuo regno mentale venerdì offrirà una nuova prospettiva. E Mercurio che entrerà in Cancro da domenica a luglio 27 semplificherà il tuo pensiero quando ti esprimi. Favorisce anche l'acquisizione di informazioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Gemelli: Esprimere i tuoi sentimenti può essere difficile all'inizio della settimana poiché Venere si oppone alla limitazione di Saturno nel tuo regno mentale. Potresti sembrare critico o insensibile durante le tue conversazioni personali, a meno che tu non faccia uno sforzo per comunicare dal cuore. Allo stesso tempo, Mercurio nel tuo segno scontrandosi con il nebuloso Nettuno rischia di innescare un malinteso, soprattutto sul lavoro. Fortunatamente, la Luna Nuova in Cancro di venerdì segnala un nuovo ciclo, mentre Mercurio che entra nel Cancro sensibile di domenica (fino al 27 luglio) ti aiuterà a unire mente e cuore quando ti esprimi.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 5 LUGLIO AL 11 LUGLIO 2021

Oroscopo della settimana Cancro: La tua autostima quando si tratta di amore o di denaro potrebbe subire un duro colpo all'inizio della settimana poiché Venere si oppone alla limitazione di Saturno. Inoltre, uno scontro Mercurio/Nettuno potrebbe mandarti in un groviglio di disorganizzazione, quindi potrebbe essere meglio rimandare le attività che richiedono un sacco di logica fino a fine settimana. Fortunatamente, la Luna Nuova nel tuo segno venerdì porterà sicuramente un nuovo inizio alla tua vita personale. Fare chiarezza su ciò che vuoi è la tua missione. Infine, Mercurio che entrerà nel tuo segno domenica (fino al 27 luglio) libererà il flusso delle tue parole e idee.