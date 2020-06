Oroscopo della settimana dall'8 al 14 giugno: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 8 giugno al 14 giugno col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: Lunedì il tuo stato d'animo pratico sarà eclissato dal sognante Nettuno. Questo è quando uno scontro tra Sole e Nettuno può portare a un malinteso innescando la negazione o il pensiero confuso. Dovrai essere ancora più attento alle tue parole e alle tue intenzioni quando il tuo sovrano su Marte si fonderà con Nettuno venerdì e sabato. Prendendo un po 'di tempo per riflettere, rafforzerai la tua chiarezza. Inoltre, questo è un momento eccellente per usare la tua immaginazione per alimentare un progetto creativo. Tutto sommato, il tuo giorno migliore per socializzare è mercoledì, quando una conversazione colorata con gli amici ti solleverà lo spirito. Contatta un sensitivo d'amore per scoprire cosa ci aspetta per le tue relazioni.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Il potere dei tuoi sensualmente ti renderà irresistibile lunedì! I tuoi sentimenti saranno profondi, quindi una scelta intima con il tuo tesoro o, se sei da solo, una conversazione significativa con un amico o un familiare sarebbe l'opzione migliore. Quindi Nettuno inizia a subentrare giovedì, quando un aspetto che coinvolge i tuoi regni sociali e finanziari sconsiglia di mescolare denaro e amicizia. Dovrai anche cercare chiarezza mentre socializzi per evitare un passo falso. Successivamente arriva una fusione Marte-Nettuno venerdì e sabato, che favorisce la partecipazione a un'attività spirituale o artistica con un amico o un gruppo. Ma ancora una volta, sii chiaro nelle comunicazioni.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Le tue emozioni più profonde verranno fuori a giocare all'inizio della settimana, il che può portare uno spaccato di un problema che stai affrontando. Mercoledì, sarai nel flusso del romanticismo e bramerai un appuntamento vivace con il tuo amante o un appuntamento divertente con un amico che ti fa ridere. Principalmente, una fusione Marte-Nettuno può innescare dubbi su un obiettivo su cui ti concentri o su un passo falso che coinvolge l'autorità. Essere chiari su dove ti trovi nella questione è la tua missione.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Portare la relazione al livello successivo o incontrare qualcuno degno di impegno sarà il tuo obiettivo all'inizio della settimana. Se sei in coppia, discutere dei tuoi sogni per il futuro può rafforzare il tuo legame; tuttavia, Nettuno sarà al centro della scena da giovedì a sabato, il che significa che dovrai rimanere radicato per vedere chiaramente l'amore. Principalmente, ideali o aspettative esagerati possono distorcere la tua chiarezza in una relazione. La disillusione può essere il risultato. La tua migliore opzione per vedere la verità è rimanere in contatto con la tua guida e intuizione superiori. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo d'amore per approfondire le questioni del cuore.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Il romanticismo può avere un'atmosfera seria il lunedì, ma un'attività divertente con il tuo tesoro o il collegamento con qualcuno di nuovo mercoledì accenderà il tuo fuoco! Un amico che ti supporta può anche offrire una visione che devi ascoltare; tuttavia, Nettuno che entra in scena giovedì potrebbe innescare preoccupazioni per una questione personale, che può comportare un problema che è necessario rilasciare o curare. È importante sapere che Nettuno raramente riflette la realtà, ma piuttosto la paura o la negazione che stai vivendo. Uno scenario del genere può essere particolarmente evidente venerdì e sabato quando Nettuno si fonde con Marte. Considera di contattare un sensitivo d'amore per chiarezza nelle questioni del cuore.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Potenziare gli aspetti all'inizio della settimana ti metterà in contatto con la tua guida superiore. In quanto tale, questo è il momento ideale per impegnarti nelle tue pratiche spirituali per ottenere una risposta / intuizione su ciò che è nella tua mente. Ancora più importante, puoi usare la tua intuizione rafforzata per tagliare la nebbia quando il nebuloso Nettuno è al centro della scena da giovedì a sabato. Dal momento che è coinvolto il tuo regno di partnership, cerca di comunicare chiaramente con il tuo compagno o il tuo amico più caro e capire da dove proviene questa persona durante le tue interazioni. E assicurati di mantenere realistiche le tue aspettative.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : I sentimenti fluiranno (e scenderanno in profondità!) Lunedì, un buon momento per un appuntamento accogliente a casa con il tuo tesoro o per risolvere un problema di relazione. Un appuntamento romantico mercoledì sarebbe ancora meglio! Tuttavia, dovrai essere consapevole del fatto che Nettuno sognante è in testa da giovedì a sabato. Questa influenza può distorcere la tua chiarezza o innescare un atteggiamento rilassato, quindi ti perdi qualcosa di importante. Se è coinvolta una relazione, prestare attenzione ai dettagli aiuterà a mantenere la connessione in pista. Inoltre, probabilmente avrai bisogno di un po 'di tempo libero per rilassarti e ricaricarti verso la fine della settimana, quindi assicurati che il relax sia all'ordine del giorno.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Le tue parole hanno il potere di attirare, supportare o far deragliare una relazione all'inizio della settimana. Forse un messaggio di apprezzamento per qualcuno a cui tieni sarebbe la tua migliore opzione, quindi accedi al tuo vocabolo interiore ed esprimiti! Tuttavia, l'amore può sembrare una pendenza scivolosa tra giovedì e sabato. Questo è quando il nebuloso Nettuno nel tuo regno romantico si scontrerà con il sole o si fonderà con Marte. Quest'ultimo può accendere la passione, ma la tua chiarezza sull'amore può essere carente o segnali contrastanti faranno deragliare la connessione. Come tale, assicurati di essere chiaro nelle tue parole e intenzioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Le parole possono avere un ruolo nel romanticismo martedì o mercoledì. Forse una connessione online o un incontro organizzato sono alle porte; tuttavia, il nebuloso Nettuno che prende il comando da giovedì a sabato può farti inciampare a meno che tu non presti attenzione. Dal momento che sono coinvolti i tuoi regni di partenariato e la vita domestica, devi essere consapevole delle vecchie abitudini nelle tue azioni, parole e convinzioni che possono minare ciò che stai cercando di fare. Anche la tua relazione con un familiare potrebbe far parte del quadro. Sul lato positivo, entrare in contatto con gli elementi spirituali dei tuoi antenati può portare preziose intuizioni. Valuta di parlare con un sensitivo della vita passata per ottenere una comprensione più profonda.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : La tua fiducia alimenterà il tuo fascino lunedì, un momento eccellente per condividere il tuo vero io con il tuo tesoro o potenziale amante. Tuttavia, dovrai essere consapevole di ciò che dici quando il nebuloso Nettuno prende il comando da giovedì a sabato. Principalmente, una fusione tra Nettuno e Marte potrebbe indurti a parlare prima di riflettere. Inoltre, potresti credere che ti stai esprimendo chiaramente, ma chiunque parli potrebbe aver letto male le tue intenzioni, quindi assicurati di trasmettere accuratamente il tuo messaggio. Un sensitivo d'amore può rivelare come le tue parole influenzano le tue relazioni. Il lato positivo è che la tua intuizione può essere il bersaglio se ascolti la tua voce interiore.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Una fusione luna-Saturno nel tuo segno lunedì sera può risvegliare la tua parte seria, ma sarai giù per alcune conversazioni animate con gli amici o anche per una prova romantica martedì o mercoledì! Ciò di cui dovrai fare attenzione è Nettuno da giovedì a sabato. Questo è quando il pianeta degli ideali, della fantasia e dell'inganno si scontra con il sole e si fonde con Marte nel tuo regno di denaro e autostima. Potresti avere dei dubbi in queste aree o incontrare qualcuno che non ha a cuore i tuoi migliori interessi. Ottenere la chiarezza di cui hai bisogno può essere semplice come prestare attenzione al tuo intuito e a ciò che sta accadendo intorno a te.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 8 GIUGNO AL 14 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Il collegamento con un amico o un gruppo saggio lunedì rafforzerà i tuoi poteri di percezione, che saranno utili soprattutto da giovedì a sabato. Questo è quando il tuo sovrano di Nettuno prenderà il comando in qualunque cosa (chiunque?) Ti concentri. Questa può essere una buona cosa, Pesci, se puoi abbracciare il lato intuitivo e ricettivo di questa influenza e eludere l'illusione, la negazione o le aspettative esagerate che spesso accompagnano Nettuno. L'autoinganno può anche far parte del quadro a meno che tu non sia centrato nel tuo vero io.