Oroscopo della settimana dall'1 al 7 giugno: cosa dicono i segni zodiacali

Oroscopo della settimana: le previsioni astrologiche della settimana di tutti i segni zodiacali

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare la settimana dal 1 giugno al 7 giugno col favore delle stelle



ARIETE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Ariete: I riflettori sul tuo sovrano Marte susciteranno emozioni forti e forse nascoste per tutta la settimana. Dal momento che il tuo regno inconscio è coinvolto, cerca di essere consapevole di tutto ciò che senti in modo che non ti sorprenda. Questo vale soprattutto per la rabbia durante il periodo dell'eclissi di luna piena in Sagittario venerdì. Questo è quando il tuo lato spericolato può assumere la guida di ciò che fai. E a causa di uno scontro tra Marte e sole nel tuo regno dell'intelletto questo fine settimana, fai attenzione anche a quello che dici.

TORO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Toro : Le sfide a Marte intensificheranno l'energia o l'irritazione nella tua vita sociale per tutta la settimana. Innanzitutto Marte si scontrerà con il tuo sovrano di Venere martedì, il che potrebbe innescare un problema con un amico o un gruppo. Un amico potrebbe essere esigente o potrebbe sorgere un problema relativo al denaro. Cerca di circondarti di persone che ti supportano. Potresti sentirti insolitamente ansioso in quel momento, specialmente se un'emozione fastidiosa ha bisogno della tua attenzione. Lasciarlo andare solleverà un peso dal tuo cuore. Fortunatamente, i tuoi sentimenti scorreranno più facilmente domenica. Parla con un amore psichico per scoprire cosa c'è davanti al tuo cuore.

GEMELLI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Gemelli : Questa settimana può sembrare un giro sulle montagne russe, poiché Marte esigente si scontra con le influenze dei Gemelli e del Sagittario. Il primo è Marte che combatte contro Venere nel tuo segno martedì, che può scatenare l'impulsività quando si tratta di amore. Ti irriterai facilmente anche tu. Inoltre, l'eclissi di luna piena in Sagittario venerdì potrebbe scatenare l'impazienza con il tuo partner o lo stato della tua vita amorosa. Sforzati di essere consapevole del tuo temperamento mentre esprimi i tuoi sentimenti per mantenere la pace. Un altro scenario potrebbe trovarti nel mezzo di un conflitto tra due persone che conosci. Considera di dedicare tempo al silenzio di domenica per aumentare la tua chiarezza.

CANCRO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Cancro: Marte esigente nel tuo regno di coscienza superiore sta prendendo il centro della scena per tutta la settimana. Questo può scatenare la tua impazienza o addirittura rabbia con il ritmo di andare avanti su qualcosa che desideri. Potresti anche sentirti infastidito dall'Universo per (apparentemente) ignorare le tue preghiere. Ricorda solo che il tuo destino ha i suoi tempi e che alcune cose devono andare a posto prima di ottenere il tuo desiderio se è destinato a esserlo. Se questo vale per una relazione, la piazza Marte-Venere di martedì potrebbe intensificare la tua angoscia, così come l'eclissi di luna piena nel Sagittario di venerdì, che si scontra con Marte.

LEONE OROSCOPO SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Leone : Marte in collisione con molteplici influenze susciterà forti emozioni durante la settimana. Poiché è coinvolto il tuo regno di trasformazione, probabilmente sperimenterai un sentimento, una convinzione o un atteggiamento che deve essere guarito o rilasciato. Se questo riguarda la tua vita amorosa, il problema diventerà più evidente nel periodo dell'eclissi di luna piena in Sagittario venerdì, che atterra nel tuo regno romantico. Sei pronto a sollevare il peso dal tuo cuore, Leo? Infine, assistere qualcuno a cui tieni solleverà il morale di domenica.

VERGINE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Vergine : Le sfide a Marte nel tuo regno di partnership renderanno per una settimana intensa! L'intensità probabilmente coinvolgerà il matrimonio, l'impegno, la condivisione o l'uguaglianza, in particolare durante il periodo dell'eclissi di luna piena in Sagittario venerdì. Se sei accoppiato, un piccolo problema può scatenare una grande esplosione se la tua rabbia è stata bollente per un po '. Se stai cercando un partner, potresti improvvisamente sentirti impaziente con il ritmo lento di trovare qualcuno di speciale. Il lato positivo è che il romanticismo scorrerà più facilmente domenica, il tuo giorno migliore questa settimana per socializzare.

BILANCIA OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Bilancia : Aspetti sfidanti su Marte susciteranno sentimenti sul tuo benessere o servizio agli altri durante la settimana. Il primo è Marte che si scontra martedì con il tuo sovrano Venere, il che potrebbe rivelare uno squilibrio tra dare e ricevere in una relazione. Qualsiasi angoscia che sentirai sarà evidente nelle tue parole o attitudini, specialmente nel periodo dell'eclissi di luna piena nell'impulsivo Sagittario di venerdì. Pertanto, cerca di chiarire ciò che vuoi dire prima di dirlo. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo d'amore per conoscere meglio le tue relazioni. Domenica sarai di più, il tuo giorno migliore per entrare in contatto con qualcuno che ami.

SCORPIONE OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Scorpione : Le sfide a Marte nella tua quinta casa amante del divertimento possono suscitare forti sentimenti sulla tua vita amorosa durante la settimana. Il primo è una piazza Marte-Venere di martedì, che potrebbe preparare il terreno per una battaglia tra i sessi se stai lottando con un problema di relazione. La lotta potrebbe essere dentro di te se sei coinvolto con qualcuno a cui stai ripensando. Se stai cercando una storia d'amore, potresti provare un attacco di impazienza per la tua situazione. Qualunque cosa tu stia provando, si intensificherà durante il periodo dell'eclissi di luna piena in Sagittario venerdì. Il lato positivo è che la domenica porterà una nuova prospettiva.

SAGITTARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Sagittario: Le sfide a Marte nel tuo regno domestico possono suscitare i tuoi sentimenti sulla vita domestica durante la settimana. Il primo è una piazza Marte-Venere martedì, che può scatenare la tua impazienza con un membro della famiglia o riaccendere la tua rabbia per il tuo passato. Quindi preparati per l'ardente esclissi di luna piena nel tuo segno di venerdì, insieme a uno scontro tra Sole e Marte di sabato, che sicuramente intensificheranno tutto ciò che senti. Cosa devi esprimere, Sagittario e a chi? Sforzati di chiarirti in modo che le tue emozioni non scappino con te. Parla con un sensitivo d'amore per approfondire la tua situazione.

CAPRICORNO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Capricorno : Le sfide a Marte nel tuo regno mentale possono scatenare attacchi di impazienza o rabbia durante la settimana. Una situazione lavorativa impegnativa o un collega potrebbero essere il tuo obiettivo martedì, quando Marte si scontrerà con Venere. O forse ti sentirai impaziente con te stesso per la tua dieta o la mancanza di regime di allenamento. Inoltre, esclissi di luna piena in Sagittario venerdì può suscitare emozioni stimolanti dal tuo passato. Tra i lati positivi, sarai estremamente sensitivo e potresti ricevere una visione profonda di un problema con cui stai lottando. Ti sentirai più come il tuo vero io domenica, il tuo giorno migliore per entrare in contatto con i tuoi cari.

ACQUARIO OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Acquario : Le sfide a Marte durante la settimana possono innescare un problema che coinvolge il tuo denaro e / o autostima. Un esempio potrebbe essere la tua situazione finanziaria che influenza il modo in cui ti senti su di te. Inoltre, la piazza Marte-Venere di martedì può illuminare come il denaro influisce sulla tua vita amorosa o scatenare un conflitto sul denaro con qualcuno vicino a te. Successivamente, l'eclissi di luna piena in Sagittario venerdì può accrescere la tua determinazione a raggiungere un certo risultato nella tua vita sociale. Assicurati solo che le persone coinvolte siano sulla stessa pagina. Prendi in considerazione di contattare un sensitivo d'amore per conoscere meglio le tue relazioni.

PESCI OROSCOPO DELLA SETTIMANA DAL 1 GIUGNO AL 7 GIUGNO 2020

Oroscopo della settimana Pesci : Marte nel tuo segno che si scontra con molteplici influenze attiverà la tua passione, impulsività o rabbia per tutta la settimana. Il primo è una piazza Marte-Venere nel tuo regno domestico martedì, che può stimolare o irritare il tuo rapporto con un membro della famiglia o scatenare l'impazienza che coinvolge la tua proprietà. Fortunatamente, gli aspetti fluenti del giorno seguente ti aiuteranno a tornare in pista se prendi un po 'di tempo tranquillo per accedere al tuo intuito. Poi arriva un'eclissi di luna piena particolarmente intensa in Sagittario venerdì, che può farti sentire come se fossi trainato in diverse direzioni contemporaneamente.