Oroscopo di oggi 1 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 1 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 1 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: convincere qualcuno ad aprirsi (in particolare un Gemelli) richiederà che tu sia disposto a condividere un po' di più su te stesso di quanto faresti normalmente. Sei pronto ad aprire il caveau e lasciarti vulnerabile? O ti tirerai fuori?

Amore/Amicizia: quando l'entusiasta Sole Sagittario si scontra con il potente Plutone, si può essere tentati di attirare l'attenzione sui propri successi per attirare l'attenzione di qualcuno. Non è il flusso che pensi che sia. A nessuno piace uno spaccone.

Carriera/Finanza: non saprai da che parte sta una questione finanziaria con il trafficante Mercurio in contrasto con il disgregatore Urano nella tua casa dei guadagni. Aumentare la tua linea di fondo potrebbe richiedere che tu cogli una possibilità. Ma sai abbastanza di cosa hai a che fare per fidarti di un rischio calcolato? Con questa atmosfera volatile in gioco, tutte le scommesse sono annullate. A meno che tu non possa permetterti di prendere un colpo, potrebbe essere intelligente giocare sul sicuro.

Crescita personale/spiritualità: oggi, le stazioni mistiche di Nettuno dirigono nel tuo regno subconscio. Da quando è diventato retrogrado alla fine di giugno, sei stato a galla con un problema emotivo piuttosto che spingerti a disfare l'esperienza e decodificare i segni. Potrebbe essere che ti stai prendendo del tempo per esaminare più a fondo le cose. O, forse, hai semplicemente cercato una via di fuga. In entrambi i casi, ritroverai presto il tuo orientamento e ti sentirai più sicuro di fidarti del tuo intuito e dei tuoi sogni.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: come fai a far capire a una persona i tuoi valori e a interessarti delle cose a cui tieni? Prendendo il tempo per spiegare le tue opinioni. La luna nella tua zona di partnership promuove la vicinanza, rendendolo un momento opportuno per aprirti.

Amore/Amicizia: Oggi, stazioni impressionabili di Nettuno dirette nella tua casa dell'amicizia. Dalla fine di giugno, hai rimuginato su vecchi attaccamenti invece di spingerti a fare nuove connessioni. Non c'è niente di sbagliato nel ricordare le vecchie amicizie. Tuttavia, non dovrebbe impedirti di incontrare nuove persone e ampliare la tua cerchia sociale. Nei mesi e negli anni a venire, trarrai beneficio dal connetterti con individui che condividono i tuoi interessi spirituali, metafisici o creativi.

Carriera/Finanza: avere a che fare con i soldi di altre persone può essere un po' un casino poiché il trafficante Mercurio nella tua casa di risorse condivise si scontra con il disgregatore Urano nel tuo segno. Le questioni che riguardano prestiti, debiti, alimenti, eredità e fondi che condividi con un'altra persona possono essere incredibilmente difficili da affrontare. Fare troppo o troppo poco potrebbe causare confusione. Attenersi al tuo precedente accordo è probabilmente la migliore linea d'azione. Creerai problemi a te stesso e agli altri quando all'improvviso devierai dal piano.

Crescita personale/spiritualità: c'è una linea sottile tra dire qualcosa di audace e dire qualcosa di inappropriato. Sii consapevole del tuo pubblico. Prima di parlare, controlla che le tue parole siano vere, necessarie e gentili.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è tutta una questione di produttività quando la determinata Luna in Scorpione attraversa la tua casa di lavoro. Non dubitare di te stesso. Sei in grado di ottenere molto più realizzato di quanto ti rendi conto. Se hai bisogno di aiuto, cerca supporto negli Scorpioni intorno a te.

Amore/Amicizia: i tuoi desideri possono sopraffarti mentre l'entusiasta Sole Sagittario nella tua zona di partnership si scontra con l'ossessivo Plutone. Sarà richiesto l'autocontrollo per evitare di attraversare una linea. La persuasione può sembrare più invadente nei confronti di qualcuno che è indeciso su di te o che non vuole fare ciò che vuoi. A nessuno piace sentirsi sotto pressione o manipolato. Fai un passo indietro e lascia che le cose si svolgano.

Carriera/Finanza: il visionario Nettuno è retrogrado dalla fine di giugno. Oggi staziona direttamente in Pesci e nel tuo settore professionale. Per mesi hai riflettuto se eri sulla strada giusta. Una mancanza di chiarezza sulla tua vera vocazione può rendere difficile andare avanti con la tua carriera. Avere un'idea di ciò che ti ispira e formulare un'immagine di come vuoi che sia la tua vita può aiutarti a orientarti nella giusta direzione. Nei prossimi mesi sarà più facile interpretare i segnali.

Crescita personale/spiritualità: puoi impazzire cercando di capire qualcosa mentre gli strateghi Mercurio e Pallade si scontrano. Sei troppo vicino alla questione per vedere le cose chiaramente. Beneficerai di un'opinione esterna.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 1 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è una sensazione di urgenza nell'affrontare un problema di vita amorosa con la luna oscura in Scorpione e la tua zona romantica. C'è di più nella storia di quanto ti rendi conto. Se hai a che fare con un Gemelli, potrebbero non essere pronti a dirti cosa è cosa.

Amore/Amicizia: si è tentati di essere invadenti quando una persona non fa quello che vuoi. Potrebbe sfregarli nella direzione sbagliata mentre il Sole del Sagittario si scontra con il prepotente Plutone. Fare un passo indietro e dare spazio a qualcuno è probabilmente la cosa giusta da fare. Non sprecarlo mancando di rispetto ai loro confini.

Carriera/Finanza: le idee che porti a un progetto di squadra potrebbero essere troppo fantasiose o non abbastanza innovative mentre l'intelligente Mercurio è in contrasto con il lungimirante Urano. Potrebbe essere necessario parcheggiare un concetto di tendenza fino a quando i tuoi colleghi non ti raggiungono. Oppure potresti essere tu quello che ha bisogno di aggiornarsi sugli ultimi sviluppi. Prendi la temperatura della stanza prima di condividere le tue idee.

Crescita personale/spiritualità: dalla fine di giugno, il mistico Nettuno è retrogrado. Oggi, stazioni dirette. Per mesi hai esplorato le profondità della tua conoscenza spirituale e metafisica alla ricerca di verità più profonde. Quello che hai scoperto può fornire una base per un'ulteriore crescita. Insegnanti, mentori e guide spirituali possono aiutarti a disimballare ciò che hai scoperto e indirizzarti verso insegnamenti che maturano ulteriormente la tua saggezza.