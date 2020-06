Oroscopo di oggi 1 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 1 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 1 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: L'inizio della settimana è pieno dell'armoniosa energia della luna che trigona il sole e Venere, quindi inclinati in quello. Concentrati su ciò che ami, ciò che ti porta gioia, le persone a cui tieni e quali passi positivi puoi fare nella tua vita oggi. Il quadrato tra il tuo pianeta dominante, Marte e Venere può renderti un po 'permaloso, quindi fai del tuo meglio per evitare discussioni e scontri a testa bassa, anche se sai che vincerai. Scegli invece la pace. Un Cancro dal cuore tenero potrebbe usare una parola di incoraggiamento da parte tua.

Amore / Amicizia: La Bilancia Luna illumina la tua settima casa di associazione ed è il trigono di Venere in Gemelli. È probabile che tu abbia nostalgia del romanticismo. Valuta di essere il tuo appuntamento oggi stesso. Se ti piacerebbe ricevere fiori, comprati dei fiori! Pronuncia parole gentili e complimenti a te stesso. Il miglior tipo di amore proviene dall'interno e si irradia nel mondo.

Carriera / Finanza: con un'opposizione da Vesta a Giove nella tua decima casa di carriera e risultati, è importante rimanere aperti alle idee e all'influenza degli altri e non diventare rigidi e dogmatici nel tuo pensiero. Cerca modi per sentirti connesso a chi ti circonda e, soprattutto, astenersi dalla crudeltà. Anche piccoli atti di cattiveria avranno un impatto negativo di lunga durata sulla tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: fai qualcosa di gentile per un amico oggi. Ti solleverà entrambi e la ricompensa supera di gran lunga lo sforzo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la maggior parte delle volte sei super attenta ai soldi e fai solide scelte finanziarie. Di tanto in tanto, ti piace prestare attenzione al vento. Oggi è uno di quei giorni spensierati. Non incolpare una Vergine abilitante se fai saltare il tuo budget.

Amore / Amicizia: sei leale come arrivano, quindi farai il possibile per aiutare un amico nel bisogno. Il Sole dei Gemelli nella tua zona monetaria squadrando il guardiano Cerere mette in guardia contro il lancio di denaro per i problemi di qualcuno. Potrebbe essere meglio prestare un orecchio comprensivo o una spalla su cui piangere piuttosto che dare denaro a qualcuno. Soprattutto se si tratta di qualcuno che ha spesso bisogno di essere salvato. Sei un esperto di denaro, quindi perché non condividere alcuni suggerimenti?

Carriera / Finanza: il denaro non è un oggetto quando il tuo cuore è pronto per un buon momento. Il primo quarto di luna nella tua casa di intrattenimento e romanticismo avverte che una spesa impulsiva potrebbe rovinare il tuo budget. Con il Gemini Sun nella tua zona di guadagni, stai cercando di mettere soldi in banca. Spruzzare potrebbe distruggere totalmente quei piani. Puoi ridimensionare le cose e optare per un divertimento più economico? O forse potresti impegnarti ad essere frugale nei prossimi giorni per recuperare le tue spese?

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Vergine che contatta Urano nel tuo segno, sei uno spirito libero. Vai avanti e divertiti a marciare al ritmo del tuo tamburo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è importante che la tua cerchia interna di amici e familiari ti capisca e ti sostenga. Devi investire in quelle relazioni in modo da poter fare un ritiro emotivo quando hai bisogno di supporto. Non abbiate paura di chiedere quel supporto se ne avete bisogno ora.

Amore / Amicizia: se non puoi essere vulnerabile con un amico, a chi puoi rivelare il tuo cuore? Mentre il Sole Gemelli presenta il guaritore ferito Chirone, potresti sentirti al sicuro aprendoti a un amico fidato. È incredibilmente gratificante avere qualcuno nella tua vita che ti prende e ti accetta come sei.

Carriera / Finanza: trattare con un capo bisognoso può essere fastidioso. Con il sole nel tuo cartello che squilla il guardiano Cerere nella tua zona di lavoro, ci si può aspettare che tu vada oltre per soddisfare i loro bisogni. Di solito, potresti non preoccuparti, ma diventa problematico quando interferisce con la tua capacità di fare il tuo lavoro. L'aspetto negativo di essere bravo in quello che fai è che devi fare tutto. Basta sorridere e sopportare.

Crescita personale / spiritualità: può sembrare un caso tuo contro di loro poiché la Luna del Primo Quarto incide sulle relazioni familiari. Con il sole nel tuo segno, sei intenzionato a fare le tue cose; tuttavia, non puoi permetterti di trascurare le persone più vicine a te. Forse puoi trovare un modo per scendere a compromessi?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, la luna, è in Bilancia e oggi trigona sia il sole che Venere. L'energia felice brilla su di te, compensando il fatto che è un lunedì. Le arti domestiche sono sottolineate dal trigono tra Venere e la luna, quindi segui quella chiamata per cucinare, cuocere, cucinare, lavorare a maglia o persino organizzare il tuo armadio! Puoi recuperare il lavoro più tardi oggi o domani. Nel frattempo, divertiti a essere felice, sociale e contento della tua vita. Invita un Capricorno ad aiutarti in qualsiasi sollevamento pesante. La loro schiena è forte e hanno bisogno dell'esercizio.

Amore / Amicizia: il trigono lunare Venere ti rende carismatico e magnetico e attiri l'attenzione. Questo è un transito sociale e romantico, quindi asciugati i capelli, svolazza le ciglia e invita qualcuno di speciale a trascorrere del tempo insieme. Anche se è un happy hour virtuale, sarà comunque felice.

Carriera / Finanza: il trigono tra il sole e la luna accresce il tuo intuito e mette in evidenza la tua seconda casa di affari materiali. Se qualcosa continua a venire in mente, è meglio prestare attenzione e prendersene cura, o almeno dargli un'occhiata e assicurarsi che tutto vada bene. Segui le tue intuizioni e se ci sono cambiamenti che devi apportare finanziariamente, apportali.

Crescita personale / spiritualità: il tuo subconscio ti picchietta sulla spalla attraverso sogni e intuizioni spontanee. Presta attenzione, scrivili e agisci quando è il momento giusto.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: Il sole, il tuo pianeta dominante, insieme a Venere, oggi formano la luna in trigono, creando un'energia equilibrata, armoniosa e felice che ti fa dimenticare che oggi è lunedì. Potrebbe sembrare più un fine settimana, e va bene. Segui i tuoi impulsi creativi e vedi dove conducono. Usa quell'energia elevata per prendersi cura di tutti gli obblighi e le cose che devi solo fare. Nessuno ha mai detto che non puoi goderti la vita mentre sei responsabile e lavori duramente.

Amore / Amicizia: con Saturno e Pallade che ora ballano nella tua settima casa di coppia, potresti sentirti un po 'triste e decisamente poco romantico. Non preoccuparti, non è permanente, anche se è importante prestare attenzione a come ti senti e guardare a ciò che ti viene chiesto nella tua relazione in questo momento.

Carriera / Finanza: come sono cambiati i tuoi obiettivi di carriera negli ultimi mesi? Cosa ti ispira ad andare avanti? Qualcosa è cambiato e è caduto? È importante rivedere le cose e creare una nuova mappa per riflettere tutto ciò che hai imparato e dove sei diretto. Non aver paura del cambiamento; abbraccialo e vedi dove conduce.

Crescita personale / spiritualità: prenditi del tempo per connetterti con i tuoi amici oggi. Ne hai bisogno e loro hanno bisogno di te!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la vita offre così tante eccitanti possibilità. Come puoi restringerli e sceglierne solo uno? Nell'interesse di realizzare qualcosa, è meglio stabilire le priorità. Lascia che un esperto Toro ti aiuti a decidere a cosa prestare la tua attenzione.

Amore / Amicizia: potresti sentirti più a tuo agio lasciandoti vulnerabile con qualcuno a cui tieni mentre il Sole dei Gemelli si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'intimità. Ci vuole un enorme coraggio per aprirsi e rivelare le parti più teneri di chi sei. Piccoli passi, Vergine. Ci vuole tempo per sviluppare la fiducia, quindi non avere troppa fretta per coltivare un legame emotivo.

Carriera / Finanza: con la Luna del Primo Quarto nel segno, potresti non sapere se stai arrivando o uscendo. All'improvviso, potresti avere ripensamenti sul percorso che stai seguendo. Presta attenzione alle tue emozioni, ma non apportare grandi cambiamenti in base a ciò che provi ora. È naturale dubitare di te stesso. Tuttavia, è probabilmente meglio che ti attacchi al percorso che stai seguendo. Potresti essere vicino al raggiungimento di un traguardo. Una volta che ciò accade, puoi rivalutare la tua situazione e determinare se vuoi cambiare rotta.

Crescita personale / spiritualità: un'idea selvaggia può valere la pena di essere presa in considerazione. Mentre la luna nel tuo segno contatta Urano lungimirante, i concetti che ti vengono in mente potrebbero essere geniali. Perché non esplorarlo ulteriormente?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la gregaria luna in Leone nella tua zona della comunità, devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Rendi prioritario il collegamento con gli amici anche se si tratta solo di una video chat. Un Gemelli potrebbe avere alcune notizie interessanti da condividere.

Amore / amicizia: condividere nuove esperienze è una parte meravigliosa dell'amicizia. Mentre la vivace Luna Leone nella tua zona di amicizia contatta Venere nella tua casa di istruzione superiore, tu e un amico potreste ispirarvi a vicenda per imparare qualcosa di nuovo. In futuro, potresti prendere una lezione insieme o viaggiare verso una destinazione eccitante. Inizia a cercare le tue opzioni e vedi cosa ti piace.

Carriera / Finanza: preparati a promuovere i tuoi piani professionali e generare un ronzio su ciò che stai facendo. Con il comunicatore Mercurio nella zona di carriera e reputazione, puoi far sapere alle persone giuste chi sei e cosa hai da offrire. Fino al 4 agosto, approfitta delle opportunità di fare rete tra professionisti che la pensano allo stesso modo e crea connessioni che possono aiutarti ad arrivare dove vuoi. È un momento eccellente per chiedere assistenza ai superiori e far loro sapere cosa speri di ottenere.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio intelligente che contatta il nodo nord nella tua casa di livello superiore è un invito ad ampliare le tue conoscenze. Tornare a scuola o seguire un corso di studio indipendente potrebbe essere prezioso.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La luna in Bilancia è il trigono del sole e di Venere, che crea un'energia edificante e ti infonde creatività e un profondo desiderio di esprimerla. Anche se è un lunedì, immergiti nell'espressione creativa. Non è sempre facile invocare la Musa, quindi quando si presenta paga grandi dividendi per abbandonare ciò che stai facendo e lasciarla parlare. La tua intuizione è anche evidenziata oggi; fidati di quella sensazione viscerale e di quei piccoli "strani" sospetti.

Amore / Amicizia: con il sole e Venere nella tua ottava casa di intimità, trigono la luna in Bilancia, la tua sensualità è elevata e alla ricerca di modi per esprimersi. Lascia che il divertimento si svolga, ma sii intelligente e scegli con saggezza.

Carriera / Finanza: puoi portare la tua forte intuizione sulla tua carriera e vita professionale. Prestando molta attenzione a come ti senti e a ciò che accade intorno a te, l'Universo può guidarti. Ovviamente devi sempre chiedere aiuto e guida; Lo spirito non si intromette mai e richiede sempre l'invito ad entrare, ma una volta invitato si piega all'indietro per aiutarci. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti a vedere cosa potresti perdere.

Crescita personale / spiritualità: esercitati a considerare altri punti di vista; la flessibilità può diventare un superpotere ma si impegna a svilupparsi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la luna in Bilancia illumina la tua undicesima casa di amicizia, impegni sociali e affari metafisici. Lei è il trigono del sole e di Venere, sottolineando la necessità di connettersi socialmente con gli altri e aumentare la tua creatività. Contatta le persone della tua tribù e osserva la cena e le bevande dopo il lavoro. Un happy hour di Zoom colpisce tutte le note alte senza alcun pericolo.

Amore / Amicizia: il sole e Venere attivano la tua settima casa di associazione e sono trigono la luna in Bilancia. Il tuo carisma è elevato e risplendi di energia attraente. Con Marte che quadra Venere, anche la tua libido è forte. Ciò che decidi di fare dipende da te, ma se stai cercando di trovare un partner o affascinare quello che hai, questo è un giorno ideale per il romanticismo.

Carriera / Finanza: Mercurio governa la tua decima casa di carriera e successo ed è in Cancro, aggiungendo emozione ai tuoi pensieri e parole. Urano, il pianeta del cambiamento sta attivando la tua sesta casa di lavoro, quindi presta attenzione a come ti senti e pensi al tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: guardati intorno e trova la bontà. Concentrati su questo e illuminerà la tua vita e tutti i tuoi affari quotidiani.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la luna in Bilancia trigona il sole e Venere oggi, evocando un'energia di facilità, creatività e felicità. Anche se la luna è quadrata con i tuoi pianeti personali nel Capricorno e crea un po 'di tensione interiore, sei in grado di scrollare le spalle da parte e consentire all'energia complessiva della giornata di sollevarti. Il tuo pianeta dominante, Saturno, è congiunto a Pallade, dandoti una dose extra di forza, concentrazione e concentrazione, le cose che ami e usi per andare avanti nel mondo.

Amore / amicizia: la luna governa la tua settima casa di associazione e con il trigono a Venere e al sole, il romanticismo probabilmente ti inseguirà oggi. Quindi devi decidere se vuoi lasciarti catturare. Una parola per il saggio, tutti gli affari e nessun gioco potrebbe non essere la scelta migliore qui.

Carriera / Finanza: La luna in Bilancia attiva la tua decima casa di carriera e mette in luce il sole e Venere nella tua sesta casa di lavoro, creando un'attenzione positiva. Nota come ti senti riguardo alle nuove opportunità che possono apparire perché i tuoi sentimenti possono guidarti. Se sei entusiasta, questa è un'informazione importante ed è probabilmente un "sì". Se sorge il terrore, molto probabilmente è un "no".

Crescita personale / spiritualità: sei forte e saggio a causa delle sfide che hai affrontato. Abbraccia il prossimo che arriva, non correre. Hai questo perché è quello che fai ed è quello che sei.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La luna in Bilancia attiva la tua nona casa di viaggio, esplorazione ed espansione. Lei è il trigono del sole e di Venere, invocando un'energia di gioia, eccitazione, possibilità e creatività. E mentre potrebbe non essere ancora possibile ottenere il passaporto e la valigia, è possibile immergersi in un corso di lingua online, iscriversi a lezioni o seminari o immergersi in un romanzo ambientato in un altro paese e cultura. Lascia che la tua creatività ti porti in nuove direzioni ed esplora il mondo in quel modo. La tua immaginazione può diventare il tuo migliore amico.

Amore / Amicizia: Venere e il sole attivano la tua quinta casa di amore e romanticismo e sono trigono della luna in Bilancia, portando una felice attenzione al romanticismo e alle relazioni. Il tuo carisma è forte e anche la tua libido, quindi potresti anche pianificare un appuntamento notturno un lunedì. Non c'è nessuna regola che dice che quando Cupido è in città, non può visitare nessun giorno della settimana che vuole!

Carriera / Finanza: Saturno è congiunto a Pallade, approfondisce la tua capacità di concentrazione e concentrazione e ti aiuta a portare le idee dal pensiero alla realtà. Ora hai la disciplina necessaria per aiutarti a passare alla fase successiva della tua carriera e prosperare professionalmente.

Crescita personale / spiritualità: se ricordi che il cambiamento è una parte necessaria della vita diventa più facile abbracciarlo quando diventa parte della tua vita.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 1 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le esigenze di relazione verranno messe a fuoco; tuttavia, potresti essere davvero frustrato se non riesci a soddisfarli oggi. È fondamentale che tu sia consapevole del tempo e dello spazio di qualcuno, in particolare se la persona in questione è un Gemelli.

Amore / amicizia: i bisogni di relazione possono scontrarsi con le responsabilità familiari a causa dell'impatto della Luna del Primo Quarto. Se c'è un impegno che devi rispettare sul fronte interno, è meglio seguire. Una volta che è fuori mano, puoi concentrarti su una relazione senza distrazione. Se sei single e super impegnato, potresti chiederti quando avrai tempo di incontrare qualcuno di nuovo. Probabilmente non oggi, ma se dai la priorità ai tuoi obblighi, puoi liberare un po 'di tempo nelle settimane a venire.

Carriera / Finanza: l'unico modo per creare stabilità finanziaria è affrontare direttamente i problemi di denaro. Man mano che gli esperti Gemelli Sun frammentano Chirone nella tua casa dei guadagni, potresti essere ispirato a trattare questioni monetarie che in genere eviteresti. Pagare le bollette e elaborare i budget è così noioso. Tuttavia, sentirai un enorme senso di realizzazione una volta che avrai messo le cose in ordine.

Crescita personale / spiritualità: sei una persona compassionevole per natura. Anche se, troppa cura è stucchevole mentre il Sole dei Gemelli piazza nutrendo Cerere nel tuo segno. Invece di presumere che il tuo aiuto sarà accolto, chiedi prima di offrire il tuo consiglio o assistenza.