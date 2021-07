Oroscopo di oggi 1 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 1 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 1 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non c'è carenza di fiducia in se stessi mentre la luna transita nel tuo segno. Non lasciare che porti a un comportamento avventato e alla mancanza di considerazione dei bisogni degli altri. Rischi di scontrarti con un Capricorno se diventi troppo forte.

Amore/Amicizia: la tua atmosfera può essere invadente e competitiva poiché Marte aggressivo si oppone al restrittivo Saturno nel tuo settore sociale. Incontrerai resistenza se la tua energia infuocata è diretta verso un amico o un gruppo con cui sei coinvolto. In alternativa, un amico potrebbe tentare di schiacciare la tua autoespressione o impedirti di fare qualcosa di avventato. Questo tira e molla può logorare il tessuto di una relazione, facendolo sfilacciare. Non vale mai la pena litigare o competere con un amico.

Carriera/Finanza: il lavoro di squadra sarà complicato a causa dell'allineamento Marte/Saturno di oggi. Aggiungi un cenno tagliente dal percettivo Pallade al mix e potresti temere che i colleghi non saranno ricettivi alle tue intuizioni. La consegna è tutto. Un approccio aggressivo ti darà una fredda accoglienza prima ancora che tu condivida le tue idee. Puoi catturare più mosche con il miele che con l'aceto. Se non puoi evitare il conflitto, conserva i tuoi pensieri per un altro giorno.

Crescita personale/spiritualità: l'ultimo quarto di luna nel tuo segno potrebbe spingerti a mettere le questioni personali davanti alle preoccupazioni domestiche e familiari. Mantieni la rotta con gli impegni domestici. I tuoi cari ti ringrazieranno.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna in Ariete in transito nella tua casa di esilio, tutto ciò che desideri è un po' di privacy e tempo di qualità per te stesso. Ottenerlo richiederà trattative delicate a casa e al lavoro. Può includere la gestione delle aspettative di una persona esigente (forse un Acquario).

Amore/Amicizia: in questi giorni hai molte responsabilità professionali. Ciò rende imperativo avere il sostegno della famiglia e dei membri della tribù prescelta. Con un'opposizione Marte/Saturno che ha un impatto sulla tua vita privata e professionale, è probabile che tu sia invadente con i tuoi cari e richiedendo loro di apportare modifiche per adattarsi al tuo ritmo frenetico ti farà ricevere meno supporto anziché di più. Sii gentile, non scontroso. Non puoi permetterti di alienare le persone di cui hai più bisogno.

Carriera/Finanza: con l'ultimo quarto di luna in Ariete e la tua dodicesima casa solitaria, potresti essere riluttante a condividere le tue ispirazioni e idee creative. Non è il momento di chiudersi. La comunicazione sarà fondamentale per portare un progetto al traguardo. I tuoi colleghi hanno bisogno delle informazioni e degli approfondimenti che sei in grado di fornire. Puoi spegnere e fare una pausa una volta terminato il lavoro.

Crescita personale/spiritualità: un'intuizione che suona più come una critica potrebbe non essere benvenuta quando la percettiva Pallade e il severo Saturno si scontrano. Non devi vocalizzare tutto ciò che pensi. Pecca per gentilezza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la vivace Luna in Ariete in transito nella tua casa dell'amicizia, vorrai stare con la tua gente. Anche se, con gli ardenti allineamenti planetari in gioco, non c'è alcuna garanzia che vedrai faccia a faccia. I Leone e gli Acquari potrebbero aver voglia di litigare.

Amore/Amicizia: a chi importa pagare le bollette e risparmiare denaro? L'ultimo quarto di luna nell'impulsivo Ariete e la tua zona di amicizia potrebbero spingerti a concederti il ​​lusso di un evento sociale o di una riunione con gli amici. Prima di buttarti, considera come influenzerà la tua capacità di adempiere ai tuoi impegni finanziari. Puoi sempre optare per un divertimento a basso costo. Avrai bisogno di contanti per le attività future. Dopotutto, l'estate è appena iniziata!

Carriera/Finanza: il guerriero Marte che combatte contro l'autoritario Saturno può renderti piuttosto esplicito nell'esprimere la tua opposizione a determinate linee guida. Puoi sbraitare e arrabbiarti come un pazzo, ma non servirà a molto per influenzare qualcuno intento a far rispettare le regole. In effetti, probabilmente li spingerà a raddoppiare la loro posizione. Che tu sia d'accordo o meno è irrilevante. Le regole valgono ancora per te. Tagliare gli angoli potrebbe farti finire in un mondo di guai. Assicurati di fare tutto secondo le regole.

Crescita personale/spiritualità: è meglio evitare discussioni su religione, politica e altri argomenti scottanti mentre Marte e Saturno si scontrano nelle tue zone di comunicazione. È un argomento che nessuno vincerà.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: potresti sentirti vulnerabile con la luna nella tua zona di carriera. Ottenere il riconoscimento che cerchi significa che devi metterti in gioco e lasciare che tutti (incluso un Ariete) vedano cosa puoi fare. Non sabotare ciò per cui hai lavorato.

Amore/Amicizia: una relazione sessuale o emotiva potrebbe non allinearsi con i tuoi ideali poiché Pallade si scontra con Saturno nella tua zona di intimità. Potresti chiederti se sia realistico credere che ti connetterai con qualcuno che condivide le tue opinioni. La chimica in camera da letto non garantisce che sarai dalla stessa parte dello spettro politico o sarai d'accordo sui temi caldi della giornata. Cos'è un rompicapo per te e dove puoi piegarti?

Carriera/Finanza: con il malefico Marte in transito nella tua casa di beni, potresti avere spese considerevoli. Nella migliore delle ipotesi, spendi denaro con la stessa rapidità con cui lo guadagni. Nel peggiore dei casi, stai facendo un'emorragia di denaro. Con Marte che si oppone al restrittivo Saturno, un aumento della spesa potrebbe mettere alla prova i limiti del tuo credito e metterti in rosso. Può diventare imbarazzante se si rimbalza un assegno o se la carta di credito viene rifiutata. Controlla i tuoi saldi prima di scrivere un assegno o fare un grosso acquisto.

Crescita personale/spiritualità: l'ultimo quarto di luna in Ariete e il tuo settore professionale rivolgono la tua attenzione alle preoccupazioni di carriera. Va bene reindirizzare la tua energia a questioni personali. In altre parole, non aver paura di metterti al primo posto.