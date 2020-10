Oroscopo di oggi 1 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 1 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 1 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna piena nel tuo segno risveglia le tue emozioni in un modo che può essere piuttosto sorprendente. Potresti essere impreparato ai sentimenti che qualcuno (forse una Bilancia) provoca. Sii gentile con te stesso mentre scomponi emozioni piuttosto delicate.

Amore / amicizia: la luna piena nel tuo segno può renderti molto emotivo, in particolare riguardo alle tue relazioni. Desideri attenzione e riconoscimento. Anche se, in questo momento, è più importante che tu metta gli altri al primo posto. Con Chirone ferito nel mix, questo può essere un momento tenero in cui prendi a cuore ogni piccola mossa. Non tutto ciò che accade o non accade riguarda te, quindi non rivendicarlo come un'affermazione su come si sente qualcuno. Potrebbero avere preoccupazioni che non hanno nulla a che fare con te.

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio nella tua casa dei segreti che si allinea con l'auspicio Giove nella tua zona di carriera, potresti essere a conoscenza di informazioni che possono aiutarti ad andare avanti. Fai attenzione a non tradire la fiducia di qualcuno o a condividere qualcosa che dovrebbe essere mantenuto riservato. Se sei intelligente (e lo sei), troverai un modo creativo per usare ciò che sai senza compromettere te stesso o gli altri.

Crescita personale / spiritualità: rispetta la vulnerabilità che senti senza esagerare. Non devi trasformarlo in una storia triste. Essere umani significa essere sensibili. Non è qualcosa di tragico che deve essere riparato o rinnegato.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: "Le acque tranquille scorrono in profondità" è una descrizione appropriata del tuo stato emotivo attuale. Confida nel fatto che tra te e la Bilancia c'è molto di più di quanto sembri. Lo sentirai anche se non riesci ad articolare bene cosa sta succedendo.

Amore / amicizia: un compagno intimo potrebbe essere molto più perspicace di quanto tu gli dia credito. Con il Mercurio intelligente nella tua zona di collaborazione che si allinea con il saggio Giove, possono fornire consigli saggi e insoliti. Potrebbe non sembrare molto in superficie; tuttavia, una volta che lo lasci penetrare, potresti scoprire che c'è qualcosa in quello che dicono. Sembra che ti conoscano meglio di quanto pensi.

Carriera / Finanza: come ti senti veramente riguardo alla tua attuale situazione lavorativa? Lo scoprirai mentre la luna piena in Ariete si fonde con Chirone frammentato nel tuo regno subconscio. Problemi che preferiresti non affrontare potrebbero emergere in superficie, chiedendoti di riconoscere come ti senti. I tuoi sogni possono anche suggerire problemi irrisolti che devono essere affrontati. Se vuoi aiuto per decodificare i segni, parla con un terapista o una guida psichica di fiducia. Guardarti dentro può consentirti di apportare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: l'Universo ti parla sempre. Fai attenzione ai segnali che attirano la tua attenzione e alle parole sagge che provengono da fonti inaspettate. Un messaggio che devi sentire potrebbe essere in arrivo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: "Non possiamo andare tutti d'accordo" sarà il tuo grido di battaglia con la turbolenta Luna dell'Ariete nella tua casa della comunità per tutto il giorno. Può essere particolarmente difficile per te e la Bilancia essere d'accordo. Trattali con lo stesso rispetto che richiedi.

Amore / Amicizia: i problemi con un amico possono venire al punto a causa dell'effetto della luna piena dell'Ariete nel tuo settore sociale. Con Chirone ferito nel mix, può essere doloroso affrontarlo. Allo stesso modo, la mancanza di solide amicizie può farti sentire solo e sconvolto. È un momento opportuno per riconoscere i doni che porti all'amicizia e identificare le caratteristiche che a volte possono rendere difficile per le persone connettersi con te. La responsabilità è un passo essenziale verso il cambiamento.

Carriera / Finanza: la soluzione a un dilemma lavorativo potrebbe non essere semplice. Il bizzarro angolo di Mercurio rispetto a Giove di buon auspicio ti consiglia di prendere una strada più tortuosa. Con un po 'di ricerca in giro, potresti trovare le risorse o il supporto di cui hai bisogno per fare il passo successivo. Si tratta semplicemente di scoprire la tua fonte e avvicinarti a un potenziale benefattore nel modo giusto. Guarda oltre l'ovvio.

Crescita personale / spiritualità: emozioni intense possono mettere a dura prova il tuo sistema nervoso. È qui che entra in gioco la cura di sé. Quando ti ritrovi a sentirti sopraffatto, prenditi una pausa. Riposo e rifornimento possono aiutarti a elaborare come ti senti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna come governante, sei profondamente influenzato dai suoi cicli. Sei in tuo potere ora, e questo ti rende un oggetto di fascino per gli altri. Qualcuno (forse un Ariete) potrebbe cercare la fessura nella tua armatura. Sei più forte di quanto pensano.

Amore / amicizia: con il paroliere Mercurio e il benevolo Giove che stimolano le tue zone di incontri e relazioni, sei sicuro di trovare un modo per convincere il tuo interesse amoroso a cedere ai tuoi desideri. Il flirt viene elevato a una forma d'arte sotto questa atmosfera fortunata. È un momento opportuno per conoscere meglio qualcuno che ti interessa. Chissà dove questo potrebbe portare? Se accoppiati, umorismo, arguzia e saggezza creano relazioni positive con il tuo partner.

Carriera / Finanza: la luna piena nell'intraprendente Ariete e nella tua zona di carriera segna il culmine di un progetto o una svolta significativa nella tua carriera; tuttavia, con Chirone ferito nel mix, non sarà privo di sfide. Raggiungere un traguardo significa maggiore visibilità. Una maggiore visibilità significa che il tuo lavoro sarà soggetto a un maggiore controllo. La vulnerabilità di queste scintille può essere difficile da gestire. È qui che entrano in gioco i tuoi alleati. Rivolgiti a loro per il supporto che ti aiuterà ad avere successo.

Crescita personale / spiritualità: tutti i segni indicano che sei di umore loquace. Se sei a corto di persone con cui parlare, la scrittura creativa e l'inserimento nel diario saranno modi divertenti per esprimere i tuoi pensieri.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nell'audace Ariete e la tua casa di esplorazione, sei pronto per l'avventura. Non lasciare che una Bilancia ti impantani con dettagli e domande sul tuo schema. A volte, devi gettare al vento la prudenza e provarci!

Amore / Amicizia: con il custode Cerere che si avvicina alla fine del suo viaggio attraverso la tua zona di partnership, la pressione è accesa per sperimentare la cura che solo una relazione può fornire. L'impulso a dare e l'impulso a ricevere sono pressanti. In coppia, sii attivo nel prendersi cura della tua relazione e chiedere ciò di cui hai bisogno. Se sei single, entra in contatto con una persona che si nutre con cui condividi un legame platonico. L'amore è amore.

Carriera / Finanza: una ricerca educativa o un tentativo di fornire un progetto o un'idea a un vasto pubblico può essere portato a termine con successo sotto lo sguardo della Luna Piena in Ariete. Anche se con Chirone insicuro nel mix, non importa cosa impari o quanto lontano il tuo ramo, potrebbe non sembrare abbastanza. Ci sarà sempre qualcosa di più grande, migliore e più che puoi ottenere. Tuttavia, non c'è motivo di scartare quanto lontano sei arrivato. Perché non festeggiare i tuoi progressi?

Crescita personale / spiritualità: il tuo desiderio di scopo e significato è profondo. Non importa quante risposte ricevi, potresti avere ancora più domande. Pazienza, Leo. Siedi con ciò che sai essere vero.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nell'intrepido Ariete per tutto il giorno, non ti dispiacerà fare un tuffo profondo nelle tue emozioni. Anche se sei disposto ad andare lì, potresti comunque essere esausto per le tue attività. Avere a che fare con una Bilancia non sarà una passeggiata nel parco.

Amore / Amicizia: la luna piena in Ariete nella tua zona di intimità segnala la necessità di lasciar andare le tue aspettative su come dovrebbero essere l'amore e la passione. Con Chirone ferito in viaggio, sei profondamente consapevole di ciò che non ha funzionato per te e senti il ​​dolore di quelle delusioni. Lasciar andare non significa che stai perdonando il cattivo comportamento di un partner presente o passato. Significa che stai riprendendo il tuo potere dal dolore e vai avanti.

Carriera / Finanza: le questioni relative a tasse, prestiti ed eredità vengono messe a fuoco sotto lo sguardo della Luna Piena. Questo è un momento potente per cancellare i debiti e affrontare gli squilibri intorno alle risorse che condividi con gli altri. Non c'è modo di evitare problemi in queste aree. È meglio affrontarli a testa alta. Pulire la lavagna può fare bene al tuo portafoglio oltre che alla tua coscienza. Perché non fare il primo passo oggi?

Crescita personale / spiritualità: l' inserimento nel diario, la scrittura creativa e altre attività espressive sono favoriti quando Mercurio e Giove si allineano. Potresti avere molto di più da dire di quanto pensi. Trova il tuo mezzo e diffondi il tuo messaggio.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: con la luna nella tua casa di interazioni faccia a faccia durante il giorno, non c'è modo di sfuggire alle altre persone e ciò che desiderano. Sii paziente con un Ariete problematico che incrocia il tuo cammino. Ciò di cui hanno bisogno è essere compresi e accettati.

Amore / Amicizia: la luna piena dell'Ariete fa luce sulle relazioni. Con Chirone ferito in viaggio, dovrai affrontare i problemi e valutare se le cose stanno funzionando per te. Per alcuni, questo potrebbe segnalare una separazione dei modi, mentre altri si impegneranno a svolgere il difficile lavoro di portare la loro relazione sulla buona strada. I disaccoppiati possono sentire che il loro status li identifica come non amabili, ma semplicemente non è vero. Considerando queste vibrazioni taglienti, dovresti considerarti fortunato a essere alleggerito dalla collaborazione.

Carriera / Finanza: con l'astuto Mercurio nella tua zona finanziaria che si allinea con l'auspicio Giove, la gestione creativa del denaro potrebbe aiutarti a ottenere un vantaggio. È un momento opportuno per impiegare alcuni trucchi per mettere in sicurezza le cose sul fronte domestico e familiare. Non sarà esattamente un tiro dritto. Potrebbe essere necessario prendere una strada un po 'tortuosa per ottenere ciò che stai cercando. L'ingegno e la determinazione ripagheranno, quindi mantieniti.

Crescita personale / spiritualità: con la spiritualità, sei in una fase di crescita. Ciò significa che la conoscenza che acquisisci ora ti porterà benefici per gli anni a venire. Leggi un libro, segui un corso o entra in contatto con un insegnante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna impulsiva in Ariete per tutto il giorno, avrai fretta di fare le cose. Dovrai mettere i freni quando qualcuno (forse una Bilancia) ti dà un semaforo rosso. Non farà male rallentare e controllare di essere sulla buona strada.

Amore / Amicizia: una conversazione con un amico o il tuo partner può essere soddisfacente mentre il chiacchierone Mercurio e il benevolo Giove si allineano. Le tue capacità di comunicazione migliorano se mantieni una mente aperta. Non è sempre facile per te essere obiettivo, soprattutto quando ti aggrappi a un'idea su chi pensi che qualcuno sia. Preparati a essere piacevolmente disilluso delle tue nozioni.

Carriera / Finanza: la luna piena nell'intraprendente Ariete fa luce sulla routine e sugli affari di lavoro quotidiani. Con Chirone ferito per la corsa, potresti scoprire di essere stanco della fatica. La buona notizia è che con uno sforzo puoi portare a termine un compito noioso. Non c'è alcuna garanzia che sarai soddisfatto dei risultati, ma almeno puoi passare a qualcosa di più eccitante. Alcuni problemi non possono essere risolti. Sappi quando chiamarlo un giorno.

Crescita personale / spiritualità: non è necessario immergersi nell'apprendimento spirituale avanzato. Per sentirti connesso, tutto ciò che devi fare è parlare con te. Imparare di più sarà di scarso beneficio se non puoi agire in base a ciò che già sai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il tuo coraggio sarà messo alla prova con la luna nell'audace Ariete per tutto il giorno. Non picchiarti se non sei così coraggioso come pensi di dover essere. Non lasciare che nessuno (come una Bilancia) ti inciti a correre un rischio avventato.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa viene messa a fuoco sotto lo sguardo della Luna Piena in Ariete. Con Chirone ferito lungo per la corsa, far salire di livello una storia d'amore può comportare un coraggioso confronto con un problema o affrontare le insicurezze che si frappongono tra te e l'amore che desideri. Hai il cuore di presentarti per te stesso e combattere per quello che vuoi, pur sapendo che, in definitiva, non puoi controllare il risultato?

Carriera / Finanza: Mercurio perspicace che si allinea con Giove di buon auspicio nella tua casa di denaro e beni ti consiglia di ascoltare un sogno o un'epifania su una preoccupazione materiale. A prima vista, potrebbe sembrare contro intuitivo; tuttavia, potrebbe rivelarsi un modo creativo per ottenere qualcosa che stai cercando. Lo spirito opera in modi misteriosi. Solo la persona più sintonizzata riceverà il messaggio e agirà in base alla saggezza ricevuta. Il tuo sensitivo preferito può aiutarti a decifrare i segni.

Crescita personale / spiritualità: non preoccuparti se non ti senti ispirato. Tutti perdono il loro essere creativo e la gioia di vivere ogni tanto. Ora è il momento di contare le tue benedizioni e trovare gioia nei piaceri semplici.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la Luna in Ariete nel tuo regno domestico per tutto il giorno, desidererai ardentemente la compagnia delle tue persone preferite e le comodità di casa. L'allineamento planetario di oggi suggerisce che potrebbero non riuscire a calmarti, specialmente se hai a che fare con una Bilancia.

Amore / Amicizia: la Luna in Ariete nel tuo regno domestico potrebbe segnalare un culmine o una fine con una questione di casa e famiglia. Con Chirone ferito in viaggio, potrebbe essere un addio agrodolce. L'unica costante nella vita è il cambiamento. Se stai affrontando una fine, spera nell'idea di essere pronto ad accogliere qualcosa di nuovo. I problemi familiari non possono essere evitati ora. Indossa le mutande da ragazza / ragazzo grande e stroncale sul nascere.

Carriera / Finanza: una spinta di un amico o di un collega può ispirarti a pensare a una questione di lavoro in modo più creativo. Ti verrà in mente un'idea entusiasmante poiché Mercurio ben informato si allinea con l'auspicio Giove nel tuo segno. Una collaborazione potrebbe essere un modo gratificante per mettere in atto il tuo piano. La magia accade quando unisci i tuoi talenti e le tue risorse. Potrebbe fornire i mezzi per portare un progetto al livello successivo.

Crescita personale / spiritualità: a volte, è necessario che qualcuno ti chieda la guida per ricordare la saggezza che possiedi. Sii generoso nel condividere ciò che sai. La conoscenza non è destinata ad essere accumulata.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la conversazione scorre veloce e furiosa con la luna nell'ardente Ariete e nella tua casa di comunicazione per tutto il giorno. Potrebbe essere molto difficile per te e la Bilancia capirvi a vicenda. Qualcuno (forse tu) non può vedere la foresta per gli alberi.

Amore / amicizia: chi sapeva che c'erano persone così intelligenti che ti sostenevano? L'astuto Mercurio che aspira a Giove di buon auspicio nel tuo regno dietro le quinte suggerisce che qualcuno potrebbe tirare le fila per aiutarti. Mantieni la mente aperta quando ti viene chiesto di vedere una questione sotto una luce diversa. Probabilmente non è la virata che normalmente prendi. Questo è ciò che lo rende eccitante. Potrebbe essere vantaggioso vedere la tua carriera da una nuova prospettiva. Un benefattore può aiutarti a scoprire opzioni di cui prima non eri a conoscenza.

Carriera / Finanza: promette di essere una giornata frenetica con la luna piena in energico Ariete. Potrebbero esserci un sacco di chiamate, e-mail, riunioni e commissioni a cui partecipare. Con Chirone frammentato in viaggio, alcune cose potrebbero non andare secondo i piani. L'insicurezza e i problemi di comunicazione con le persone intorno a te potrebbero rendere il periodo difficile. Cerca di non essere troppo frettoloso. Un approccio più lento e più paziente può aiutarti a evitare errori.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto sei istruito, porti l'eccitazione di un novizio alle attività spirituali. Sei sicuro di ottenere intuizioni illuminanti quando adotti la mente di un principiante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 1 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna nell'eccitabile Ariete e la tua seconda casa materialistica per tutto il giorno, è facile preoccuparsi di denaro e beni. Non è saggio lasciare che i tuoi sentimenti dettino le tue decisioni, in particolare quando hai a che fare con una Bilancia. Concediti del tempo per riflettere.

Amore / amicizia: un amico che è sulla tua lunghezza d'onda sarà la persona giusta con cui condividere un'avventura. Il mercurio intellettuale che si allinea con il vasto Giove suggerisce che potrebbe comportare viaggi o imparare qualcosa di nuovo. Dedica un po 'di tempo alla ricerca e al brainstorming della tua idea. Dai un'occhiata a lezioni o seminari che fanno appello ai tuoi interessi condivisi. Oppure inizia a pianificare la tua prossima grande vacanza. Avere qualcosa da aspettarsi sarà eccitante.

Carriera / Finanza: la luna piena in Ariete nella tua casa dei guadagni fa luce sulle preoccupazioni finanziarie. Con l'insicuro Chirone lungo per la corsa, potresti temere che la tua situazione non sia stabile come vorresti che fosse. Non puoi permetterti di nascondere i problemi sotto il tappeto. È meglio escogitare un piano per risolverli. Nel frattempo, sappi che i tuoi profitti non riflettono la tua autostima. Il tuo vero valore non può essere misurato in dollari e centesimi.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione su argomenti spirituali potrebbe aprire la tua mente a un'idea stimolante. Può essere illuminante parlare con una persona saggia con un punto di vista leggermente diverso.