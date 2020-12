Oroscopo di oggi 10 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 10 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 10 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non è il momento di preoccuparsi di arruffare le piume di qualcuno o di sconvolgere lo status quo. Il cambiamento è inevitabile e alcuni individui (come un Capricorno stilizzato) dovranno solo vedersela. Tieni gli occhi sul premio e resisti.

Amore / Amicizia: Trasudi sex appeal e potere grazie alla seducente Venere nella tua zona di intimità che si allinea con il potente Plutone. Userai tutti gli incantesimi a tua disposizione per ottenere influenza, sia nella tua vita amorosa che nella tua cerchia professionale. Alcune persone potrebbero essere inclini a darti ciò che desideri perché sentono che la tua stella è in ascesa. Vogliono essere sicuri di essere tra i pochi fortunati invitati a crogiolarsi al bagliore. Un incontro sessuale potrebbe essere esilarante.

Carriera / Finanza: con l'entusiasta Sole Sagittario che aspira al potente Marte nel tuo segno, sei pronto a mostrare al mondo chi comanda. Quando la tua sicurezza è così alta, senti che non c'è niente che non puoi fare. È un momento opportuno per fare una mossa coraggiosa. Perché non fare un grande passo in una nuova direzione? O forse sei pronto per salire di livello e fare qualcosa su scala molto più grande?

Crescita personale / spiritualità: o sei dentro o sei fuori. Oggi non è possibile sedersi sul recinto o fare le cose a metà. Un'opportunità che stavi aspettando potrebbe essere a portata di mano. Preparati a fare la tua mossa.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nella tua sesta casa produttiva, devi occuparti degli affari. Non lasciarti prendere da attività che fanno perdere tempo e distrazioni inutili. Cerca una Bilancia laboriosa per mantenerti sulla buona strada.

Amore / amicizia: potresti avere dei dubbi su un'amicizia mentre l'ottimista Sagittario Sole piazza il losco Nettuno nel tuo settore sociale. Prima di giocare al gioco della vergogna e della colpa, chiediti come potresti aver avuto un ruolo in questa relazione. Le tue aspettative sono realistiche? Hai idolatrato questa persona invece di vederla per come è realmente? Forse la tua unica colpa è che hai stretto amicizia con una mela marcia. Fidati del tuo istinto se i segni indicano che una persona è marcia fino al midollo.

Carriera / Finanza: "Le labbra allentate affondano le navi" dovrebbe essere il tuo motto della giornata. Con Mercurio loquace nella tua casa di segreti in contrasto con l'entusiasta Giove, potresti essere tentato di raccontare tutto. Fortunatamente, hai un sistema di allerta interiore che ti avvertirà di tacere. Presta attenzione ai segnali che indicano che è saggio tenere per te ciò che sai. Non è il momento o il luogo per rivelare qualcosa di riservato.

Crescita personale / spiritualità: fare un passo indietro e non fare nulla è la migliore linea d'azione quando ti senti troppo profondamente coinvolto con qualcosa o qualcuno. Lascia che le cose si svolgano in modo organico e guarda cosa succede.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non giocherai secondo le regole di nessuno né lascerai che individui ottusi ostacolino la tua felicità. Con la luna nella tua quinta casa divertente e civettuola, la tua atmosfera giocosa non può essere battuta. Ti renderà molto attraente per gli altri, in particolare per la Bilancia.

Amore / Amicizia: con il Sole in Sagittario e Marte promettente che si allineano nelle tue zone di persone, porti una grande motivazione alle tue relazioni più importanti. Ispirerai tutti nella tua orbita a essere i migliori che possono essere. Metterai un'enorme energia per assicurare la connessione che desideri. Che si tratti di qualcosa di platonico o romantico che stai cercando, non ti fermerai finché non sarà un affare fatto.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto di lavoro può aumentare il tuo prestigio. Con Venere nella tua zona di lavoro che si allinea con il potente Plutone, i tuoi sforzi potrebbero attirare il sostegno di una figura influente. La tua dedizione è impressionante. Fa sapere a tutti che sei un maestro in quello che fai. Non si tratta necessariamente di essere il migliore. Si tratta di essere la persona più determinata a dare il meglio di sé. Se stai facendo un colloquio per un nuovo ruolo, sarai uno straordinario.

Crescita personale / spiritualità: non capita tutti i giorni di avere la possibilità di fare un grande successo. Le mosse che fai ora possono determinare la traiettoria del tuo futuro. Si spera che, quando si presenterà il momento, sarai pronto a fare un salto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la luna che attraversa la tua casa e il regno familiare accende le tue tendenze casalinghe. Non vedrai l'ora di passare il tempo a nidificare e riposare alla fine della giornata. Condividere momenti tranquilli con la tua Bilancia preferita riempirà il tuo serbatoio emotivo.

Amore / amicizia: frena l'impulso di essere la persona che fa tutto in una relazione. Con Mercurio multi-tasking in contrasto con l'entusiasta Giove nella tua casa di partnership, dovresti prestare attenzione alla vocina che ti dice che stai facendo troppo. È meno probabile che tu venga dato per scontato se lasci una persona a badare a se stessa di tanto in tanto. Fai solo un passo indietro, Cancro. Sicuramente, ci sono alcune cose che devi fare per te stesso.

Carriera / Finanza: un problema di lavoro può essere difficile da capire se non hai tutti i fatti. Lo sciatto Sole del Sagittario che quadretta il confuso Nettuno nella tua zona di conoscenza potrebbe fornire informazioni errate. Anche una cosiddetta autorità potrebbe non avere idea di cosa stiano parlando. Non prendere decisioni importanti in base ai dati attuali. Né dovresti alimentare un grande incarico. Nei giorni a venire, potresti trovare più facile accedere a ciò che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: è bello pensare a quello che stai facendo e al motivo per cui lo fai, ma non perderti nell'astrazione. Preparati a mettere da parte le teorie e mettere alla prova ciò che hai imparato.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sapere cosa dire e cosa non dire (in particolare a un Capricorno) può determinare se sei in grado di realizzare ciò che hai deciso di fare. Fortunatamente, la diplomatica Bilancia Luna darà energia alla tua comunicazione e ti aiuterà a trovare le parole giuste.

Amore / Amicizia: l'entusiasta Sagittario Sole nella tua zona di vita amorosa allineandosi con Marte promettente segnala che ci sei dentro per vincerla. Che tu sia in coppia e cerchi di migliorare il tuo gioco d'amore o di inseguire qualcuno di nuovo, sei determinato a ottenere ciò che stai cercando. Sei pronto per l'amore a distanza e per i partner che provengono da una cultura o un background diversi. Dopotutto, ti piace un'avventura e la sfida ti eccita. Potrebbe essere in serbo uno sviluppo entusiasmante.

Carriera / Finanza: un incarico potrebbe rivelarsi molto più complicato di quanto sembri. Con l'indecisa Luna Bilancia quadrata con Plutone, Giove e Saturno nella tua zona di lavoro, potresti non essere sicuro di come procedere. Saranno necessarie pazienza e tenacia. Non puoi semplicemente passare il potere.

Crescita personale / spiritualità: con Venere in cerca di bellezza nella tua zona natale che si allinea con Plutone trasformativo, ti sentirai ispirato a fare cambiamenti significativi al tuo spazio. Consulta i tuoi siti web di rifugi preferiti e inizia a cercare idee. Alcuni Leo andranno per piccoli ritocchi come l'acquisto di oggetti per rinfrescare l'arredamento, mentre i leoni più audaci potrebbero intraprendere una ristrutturazione importante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non puoi dare un prezzo alla felicità. Sul serio, Vergine. Non dovresti lasciare che i soldi ti impediscano di fare qualcosa che ti porti gioia. Una conversazione con uno Scorpione può aiutarti a capire che seguire la tua felicità è una spesa utile.

Amore / Amicizia: pronto a farti flirtare? Con l'affettuosa Venere nella tua zona di comunicazione che si allinea con il persuasivo Plutone nella tua casa del vero amore, saprai esattamente cosa dire per accendere qualcuno. Potrebbe sembrare un'adulazione, ma non lo è. Porterai passione, sincerità e un immenso potere di attrazione a cui sarà difficile resistere. Sia che tu stia inseguendo un nuovo interesse amoroso o corteggiando il tuo partner di lunga data, le parole giuste alimenteranno le fiamme del romanticismo in grande stile.

Carriera / Finanza: l'ottimista Sagittario Sole che aspira a Marte guidato nella tua casa di risorse condivise lo rende un momento opportuno per perseguire il finanziamento di un progetto personale o di piani domestici e familiari. Ciò potrebbe comportare l'ottenimento di un mutuo, il rifinanziamento o la collaborazione con il partner per raggiungere un obiettivo condiviso. Potrebbe essere uno sciopero mentre il ferro è caldo. Sapere cosa stai cercando può aiutarti a fare una mossa rapida e decisiva.

Crescita personale / spiritualità: non esitare ad agire in base a un'idea creativa. Tutti i segnali indicano che il tuo progetto sarà intriso di passione e potere. È perché sei totalmente interessato a quello che fai.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sei destinato a essere sensibile con la luna nel tuo segno. Lascia che sia una risorsa, non una debolezza. Guidare con il cuore mostra al mondo (e a uno stoico Capricorno) quanto ci tieni. Anche il cuore più indurito sarà sciolto dal calore che porti.

Amore / Amicizia: con un potente allineamento Sole / Marte che autorizza la conversazione, non sarai minimamente timido nel dire cosa hai in mente. Il tuo entusiasmo e la tua franchezza possono renderti molto attraente. A tutti piace una persona che sa cosa vogliono e ha la fiducia necessaria per esprimere i propri desideri. Parla al tuo cuore come se non avessi nulla da perdere. Se non ottieni la risposta che desideri, ti libera per andare avanti.

Carriera / Finanza: con l'attrattore Venere nella tua casa di denaro e beni che si allinea con il trasformativo Plutone nel tuo regno domestico, potresti essere ispirato a fare un investimento nel tuo spazio vitale. Che il tuo obiettivo sia ridipingere, rinnovare o mettere da parte i soldi per un trasloco futuro, sei destinato a guadagnare anni di piacere dai miglioramenti che apporti. Sei noto per il tuo gusto superbo, quindi non c'è dubbio che farai scelte eleganti con cui puoi convivere.

Crescita personale / spiritualità: tu e alcuni membri della famiglia non vi vedrete mai negli occhi. Quindi, non dovresti aspettare per la loro convalida. Non è ora che ti fidi di te stesso e che abbia firmato le tue idee?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti essere riluttante a condividere i tuoi pensieri più intimi (in particolare con un Capricorno). Tuttavia, potrebbe essere un ottimo modo per creare fiducia con qualcuno a cui tieni. Sono più interessati a ciò che hai da dire di quanto ti rendi conto.

Amore / amicizia: è passato un po 'di tempo da quando sei stato così irresistibile. Con l'attrattore Venere nel tuo segno che si allinea con il tuo sovrano, Plutone, è una doppia dose di fascino e potere dello Scorpione. Non solo trasudi sensualità, ma le tue parole possiedono la capacità di attirare le persone. Non lasciare che questa persuasività magnetica vada sprecata. Se vuoi convincere qualcuno a entrare o uscire da qualcosa, ora è il momento. Il tuo gioco di parole sul cuscino è forte. Fai sapere al tuo amante cosa desideri.

Carriera / Finanza: con un allineamento dinamico sole / Marte che stimola il tuo lavoro e le tue zone monetarie, è praticamente un gioco, un set, un incontro. Quando unisci entusiasmo, motivazione e duro lavoro, sei obbligato a ottenere ciò che ti sei prefissato di fare. Affronta un compito impegnativo o lancia un nuovo progetto audace. È anche un ottimo momento per perseguire una nuova posizione. La tua energia e fiducia saranno impressionanti. A tutti piace avere una persona intraprendente nella propria squadra.

Crescita personale / spiritualità: hai storie intriganti da raccontare. Scrittura creativa, blog o diario potrebbero aiutarti a trovare la tua voce. Se decidi di diventare pubblico, le persone saranno curiose di sentire cosa hai da dire.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: ti consigliamo di stare con amici e colleghi che ti motivano e ti sfidano a realizzare cose incredibili. Assicurati di includere un Ariete vivace nei tuoi piani. Tutti i segni indicano che tirerai fuori il meglio l'uno dall'altro.

Amore / Amicizia: solo perché stai mantenendo l'amore al minimo, non significa che sei fuori dal gioco. Con Venere nella tua dodicesima casa nascosta allineandosi con il persuasivo Plutone, eserciterai i tuoi poteri di seduzione da dietro le quinte. Sorprendere il tuo interesse amoroso con un regalo potrebbe spostare il quadrante a tuo favore. Fare qualcosa per supportare i loro obiettivi più importanti potrebbe anche farti guadagnare punti. Non fare un grosso problema al riguardo. In effetti, minimizzare i tuoi sforzi potrebbe essere ancora più impressionante.

Carriera / Finanza: il sole nel tuo segno che si allinea con Marte dà alla tua fiducia un enorme impulso. Di conseguenza, sarai super competitivo. La tua vibrazione energetica fa sapere a tutti che sei determinato a emergere vittorioso in qualunque cosa tu faccia. Che tu stia sfidando i tuoi colleghi o mirando a superare il tuo record personale, ti divertirai ad abbagliare tutti con i tuoi doni unici. Questo potrebbe rendere una giornata emozionante!

Crescita personale / spiritualità: videogiochi, sport e altre attività divertenti e competitive potrebbero interessarti. È un ottimo modo per rilassarsi e sfogarsi un po '. Anche l'esercizio fisico e le attività impegnative possono essere rinvigorenti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la gentilezza verso gli altri e te stesso sarà essenziale per trascorrere una giornata tranquilla. Sarà utile considerare che le persone potrebbero essere alle prese con battaglie di cui non sai nulla. Estendi compassione a tutti, specialmente ai Pesci.

Amore / amicizia: una conversazione confidenziale con un parente o un membro della tribù prescelta può essere terapeutica mentre Mercurio espressivo e il guaritore ferito Chirone si allineano. Possono emergere nuove informazioni che ti aiutano a vedere una questione sotto una luce diversa. Potrebbe risolvere un problema del passato e consentirti di andare avanti con la tua vita. Potrebbe essere utile una discussione con un consulente. Oppure un sensitivo di fiducia potrebbe aiutarti a leggere tra le righe.

Carriera / Finanza: il tuo impulso potrebbe essere diminuito quando il Sole Sagittario nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Saturno e Pallade nel tuo segno. Di conseguenza, potresti non essere in grado di agire con la tua solita sicurezza. Prendilo come un segno che dovresti rallentare le cose. Non pagherà per alimentare e non essere coinvolto in un'impresa importante quando la tua energia è bassa. Sarai molto utile quando affronterai compiti di routine che possono essere completati con facilità.

Crescita personale / spiritualità: non essere così veloce nel pensare di aver capito tutto. Potrebbe essere in serbo un improvviso cambiamento di opinione su una preoccupazione emotiva. Sii onesto con te stesso invece di modificare le tue emozioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: quando ti circondi di vincitori (come un Sagittario), alla fine ti viene addosso e diventi anche un vincitore. Dopotutto, diventi l'azienda che mantieni. Stare vicino a persone altamente motivate e sicure di sé tira fuori il meglio di te.

Amore / Amicizia: l'entusiasta Sagittario Sole in aspetto fiducioso Marte nella tua zona di comunicazione evidenzia le tue capacità di leadership. Ti rende la persona perfetta per prendere in carico un progetto di squadra. La tua vibrazione ad alta energia motiverà gli altri e li ispirerà a fare del loro meglio. Il tuo modo di parlare diretto sarà apprezzato dalla maggior parte delle persone, anche se alcuni potrebbero trovarti intimidatorio. Cerca di essere rispettato, non temuto.

Carriera / Finanza: tutti gli occhi sono su di te, Acquario. Con l'attrattore Venere nella tua carriera e la zona di stato che si allinea con il potente Plutone, c'è qualcosa in te che attira l'attenzione. È improbabile che rivelerai i segreti dietro il tuo appello. Un piccolo mistero farà molto per mantenerti sul radar dei motori e degli shaker nel tuo mondo. È un momento eccellente per socializzare a distanza sociale con i colleghi. Qualcuno potrebbe essere curioso di scoprire come sei nei tuoi tempi di inattività.

Crescita personale / spiritualità: riconosci la paura che minaccia di impedirti di avventurarti in un nuovo territorio, ma non lasciare che ti fermi. A poco a poco, l'insicurezza diminuisce man mano che ti muovi nella direzione in cui hai paura di andare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 10 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: con la luna che attraversa la tua enigmatica ottava casa, conferisci grande intensità a tutto ciò che fai. Rinuncerai a esperienze superficiali in favore di qualcosa di profondo e reale. Potresti essere irresistibilmente attratto da una misteriosa Bilancia. Sono sulla tua lunghezza d'onda emotiva.

Amore / Amicizia: andrai lontano per amore, specialmente quando la connessione tra di te è spirituale oltre che sessuale. Il tuo rapporto con qualcuno di speciale può sembrare destinato a Venere nella tua casa di coscienza superiore che si allinea con Plutone trasformativo. Questa persona potrebbe essere un amico o qualcuno nella tua cerchia sociale. Una storia d'amore a distanza o una storia d'amore con qualcuno di una cultura o un background diversi potrebbero avere un ruolo nell'immagine. Colmare la distanza non sarà un problema una volta che il tuo cuore è impegnato.

Carriera / Finanza: la tua fiducia in questioni di carriera e denaro è alta mentre l'entusiasta Sole in Sagittario e l'audace Marte si allineano. Un'azione rapida e decisa è destinata a fare un'impressione positiva. Potrebbe farti guadagnare il rispetto e la fiducia di una figura influente nella tua cerchia professionale. Non è il momento di giocare in piccolo. Fai un atto di fede e persegui ciò che vuoi veramente.

Crescita personale / spiritualità: senti l'amore per un insegnante o un mentore carismatico? Fai attenzione a non confondere la guida ispiratrice con la persona che la fornisce. Il culto degli eroi può essere una cosa pericolosa.