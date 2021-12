Oroscopo di oggi 10 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 10 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la mattinata inizia in modo roccioso con il vuoto lunare ovviamente. Potresti essere troppo ambizioso con i tuoi piani per la giornata. In seguito, potresti scoprire che la tua energia sta calando. Chiedi aiuto a un Pesci utile dietro le quinte.

Amore/Amicizia: troverai un modo creativo per fare pressione su un amico o un gruppo affinché faccia le cose a modo tuo mentre Marte si allinea con Saturno nel tuo settore sociale. Stai agendo nel migliore interesse di tutti i soggetti coinvolti? O alimentando con un'agenda personale? Vale la pena considerare prima di gettare il tuo peso in giro. In una nota diversa, puoi fornire la motivazione necessaria per portare a termine con successo uno sforzo collaborativo.

Carriera/Finanza: con il messaggero Mercurio in allineamento con l'agitatore Eris, dirai senza dubbio quello che pensi. Soprattutto se ritieni che le tue idee non abbiano ricevuto il riconoscimento che secondo te meritano. Sarai anche veloce nel difendere le idee dei perdenti nel tuo campo. Le tue parole possono avere un impatto incredibile, a condizione che tu abbia chiaro per cosa stai combattendo. Prenditi un momento per chiarire i tuoi fatti prima di salire su una saponetta.

Crescita personale/spiritualità: potresti subire una temporanea perdita di direzione mentre la luna in Pesci confuso e la tua dodicesima casa nascosta quadra i nodi. Non devi sempre aver capito tutto. Riposa tranquillo nel mistero.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna in Pesci illumina la tua undicesima casa dell'amicizia e degli affari sociali e la congiunzione tra la luna e Pallade aumenta le tue capacità intuitive e psichiche. La luna e Nettuno aumentano la tua sensibilità, quindi scegli con saggezza tutte le attività a cui partecipi. Potresti non essere in grado di tollerare una festa rumorosa, ma guardare le luci natalizie e goderti la compagnia di una piccola cerchia di amici potrebbe essere solo il biglietto. E a proposito di biglietti, una Vergine ha un biglietto in più per un evento a cui adorerai partecipare.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra il potente Plutone in Capricorno e il tuo pianeta dominante, Venere, aumenta il tuo bisogno e desiderio di amore e affetto. Mercurio mette in risalto la tua ottava casa di intimità e si armonizza con Venere, aumentando la tua attrattiva fino all'irresistibilità. Non lasciare che il tuo desiderio superi il tuo buon senso.

Carriera/Finanza: Cerere attiva la tua seconda casa di denaro e finanze, armonizzandosi con Nettuno e approfondendo il tuo desiderio di dare disinteressatamente da un luogo di amore incondizionato. Il tuo percorso spirituale ha acceso questa fiamma nel tuo cuore, ora lascia che la tua saggezza ti guidi nella sua applicazione.

Crescita personale/spiritualità: stai sviluppando un lato completamente nuovo di te stesso, non convenzionale e veloce. Continua così. Più sei autentico, più sarai felice.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le interazioni superficiali non graffieranno il tuo prurito mentre la Luna in Capricorno attraversa la tua ottava casa intensamente emotiva. Desidererai il tipo di esperienza che ti fa sentire veramente vivo. Tu e un Ariete potreste avere idee diverse su come dovrebbe apparire.

Amore/Amicizia: diventerai forte a porte chiuse grazie al potente allineamento planetario di oggi. Che si tratti di sesso o di un incontro emotivo significativo che desideri, tutti i segnali indicano che non ti fermerai finché non otterrai ciò che cerchi. La tua puttana può essere piuttosto sexy per una persona a cui piaci. Tuttavia, se non sono interessati o sono ancora indecisi, dovrai essere consapevole del tuo approccio. Presta attenzione ai segnali che inviano.

Carriera/Finanza: con Marte intraprendente nella tua casa di lavoro allineato con il potente Plutone, farai di tutto per portare a termine le cose. Non importa quanto sia impegnativo l'incarico, avrai la tenacia, la forza e l'intraprendenza necessarie per occuparti degli affari. Se hai bisogno di assistenza, un alleato influente potrebbe aspettarti dietro le quinte per darti una mano. Chiedi quello che ti serve. La tua spinta e le tue ambizioni sono super stimolanti e fanno venire voglia alle persone di partecipare.

Crescita personale/spiritualità: quando ti lasci andare con le tue emozioni, tendi ad andare piuttosto in profondità. Ecco perché puoi impazzire quando i desideri non vengono soddisfatti. Essere pazientare. C'è un tempo e un luogo per ottenere ciò che vuoi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la Luna in Pesci illumina la tua nona casa di esplorazione in quanto congiunge Pallade questa mattina e Nettuno questa sera. La tua sensibilità, intuizione, creatività e immaginazione sono tutte approfondite, quindi potresti non voler immergerti in grandi folle o feste rumorose. Ti godrai comunque feste più tranquille. Invita un Pesci a unirsi a te e visitare i paesi delle meraviglie illuminati della tua città.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra Venere e Plutone in Capricorno nella tua settima casa di coppia aumenta il tuo desiderio di amore, attenzione e affetto. Non lasciare che dirotta la tua felicità se non ti viene incontro. La persona amata potrebbe non essere in grado di darti quello che vuoi, ma puoi amarti abbastanza da fare la differenza.

Carriera/Finanza: Vesta in Sagittario attiva la tua sesta casa di lavoro e fa quadrare la Luna in Pesci. Potresti non essere consapevole dei tuoi bisogni emotivi in ​​quanto riguardano il tuo lavoro e questo ti mette in una posizione di svantaggio. L'Universo non può realizzare i tuoi sogni e desideri se non sai cosa sono. Dedica un po' di tempo a capirlo, così un giorno potrai goderti il ​​lavoro che ti rende davvero felice.

Crescita personale/spiritualità: se sei esausto ed esausto, prenditi del tempo per te stesso. Altrimenti, colpirai inconsapevolmente le persone, il che non finisce mai bene.