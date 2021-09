Oroscopo di oggi 10 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 10 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 10 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la Luna in Scorpione eleva il livello di intensità emotiva. Aumenta anche la tua voglia di vivere. Anche la persona più stoica della tua cerchia (probabilmente un Capricorno) sarà ispirata dalla tua passione. Tuttavia, è improbabile che lo ammettano.

Amore/Amicizia: la tua vita sessuale potrebbe avere una spinta quando Venere entra in Scorpione afoso e nella tua casa di intimità. Fino al 7 ottobre ti sentirai più sicuro della tua desiderabilità. Le notti romantiche con il tuo interesse amoroso possono essere soddisfacenti, ma non è solo il sesso che cerchi. Avrai voglia di vivere un'esperienza di trasformazione che ti faccia sentire veramente vivo. Per i single, maggiori poteri di attrazione significano che farai girare alcune teste. Sei pronto per qualcosa di intenso?

Carriera/Finanza: la tua zona di intimità governa anche le risorse condivise. Mentre Venere risiede lì, denaro e vantaggi esclusivi possono arrivare attraverso le tue relazioni più strette, in particolare attraverso il tuo interesse amoroso o un partner commerciale. Potresti anche avere un accesso più facile a prestiti, sovvenzioni e altre forme di assistenza. Se hai bisogno di chiedere un favore, questo è un buon momento per farlo perché le persone sono inclini a essere molto generose con te.

Crescita personale/spiritualità: sarai ispirato a combattere per il futuro che desideri mentre Giove entusiasta si allinea con Eris nel tuo segno. Non si tratta solo dei tuoi desideri individuali. Vuoi che tutti ricevano una scossa equa. Entra in contatto con un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna e Venere che illuminano la tua casa di connessioni uno contro uno, hai un amore folle per le persone e si vede. Vivrete con persone appassionate che sono sulla vostra lunghezza d'onda emotiva, in particolare gli Scorpioni. Purtroppo, alcuni Acquari potrebbero resistere al tuo fascino.

Amore/Amicizia: stai entrando nel tuo periodo più promettente dell'anno per le relazioni mentre il tuo sovrano, Venere, entra in Scorpione e nella tua zona di partnership. Fino al 7 ottobre, c'è un'enorme felicità da trovare attraverso i sindacati impegnati. È un momento propizio per sposarsi o fidanzarsi o migliorare una situazione di appuntamenti casuali a qualcosa di più esclusivo. Se sei single, potresti incontrare un potenziale partner che è pronto per l'impegno, anche se non dovresti aspettarti che arrivi magicamente alla tua porta. Sii proattivo nell'incontrare nuove persone.

Carriera/Finanza: i tuoi modi metodici possono scontrarsi con il processo creativo di una squadra mentre il sole nella Vergine esperta si oppone a Pallade nella tua casa del lavoro di squadra. Si può essere tentati di esercitare la propria autorità. Tuttavia, potrebbe non essere sufficiente influenzare la mente dell'alveare per fare le cose a modo tuo. I colleghi saranno più suscettibili alle tue idee se li ascolti e agisci come un giocatore di squadra.

Crescita personale/spiritualità: i tori artistici possono lottare con la creatività a causa dell'allineamento sole/Palla di oggi. È probabile che la musa lasci l'edificio se diventi troppo tecnico ed eccessivamente perfezionista. Vedi la magia nei tuoi errori.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: un massaggio, mani/pedi o taglio di capelli può essere in ordine con la luna e Venere che attraversano la tua zona benessere. Un po' di coccole farà miracoli per il tuo spirito e ti aiuterà a brillare dall'interno verso l'esterno. Un Acquario potrebbe pensare che sia autoindulgente, ma a chi importa?

Amore/Amicizia: mentre l'entusiasta Giove si allinea con la guerriera Eris nel tuo settore sociale, potresti essere ispirato a unire le forze con un gruppo di amici per combattere per una causa in cui credi. Anche essere coinvolto in un'organizzazione che rappresenta i tuoi interessi potrebbe attrarre a te. C'è potere nei numeri. Che tu stia agendo all'interno della tua cerchia sociale, della tua comunità o del mondo in generale, più voci possono amplificare il tuo messaggio.

Carriera/Finanza: le tue attività lavorative quotidiane diventano più un piacere che un lavoro di routine con Venere che si trasferisce in Scorpione e nella tua casa di lavoro. Fino al 7 ottobre, le relazioni amichevoli con i colleghi e gli incarichi che ti piacciono illumineranno la tua esperienza quotidiana. Sarai nella zona quando lavorerai su progetti che ti appassionano. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione perché potresti trovare un lavoro che ami. I potenziali datori di lavoro saranno ricettivi al tuo fascino.

Crescita personale/spiritualità: potresti avere difficoltà a ottenere il riconoscimento che cerchi da una figura autoritaria poiché il Sole Vergine si oppone all'asteroide Pallade. Riconosci la tua autorità interiore e concediti la convalida che cerchi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 10 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la Luna in Scorpione e Venere amante del piacere che transitano nel regno che governa il romanticismo, la ricreazione e la creatività, stai tutto seguendo la tua felicità. La tua atmosfera gioiosa può essere contagiosa, anche se, con alcune persone (come i cupi Acquari), non c'è modo di tirarle su il morale.

Amore/Amicizia: il palcoscenico è pronto per una vita amorosa più soddisfacente mentre Venere si sposta nel sensuale Scorpione e nella tua casa del romanticismo. Fino al 7 ottobre, la tua intensità e la tua giocosità sexy ti renderanno difficile resistere. Se single, potresti attrarre individui eccitanti con cui condividi una chimica pazzesca. Rendi la tua missione socializzare e fare le cose che ti piacciono. Se accoppiato, è un ottimo momento per riaccendere la scintilla. Gli appuntamenti divertenti con il tuo partner possono mantenere viva la passione.

Carriera/Finanza: poiché l'ottimista Giove si allinea con la guerriera Eris nella tua casa di successo e status, potresti credere che puoi e dovresti avere più potere. La tua sicurezza potrebbe ispirarti a fare una mossa audace. È la ruota che cigola che ottiene il grasso. Il trambusto che fai potrebbe spingere i poteri forti a prenderti più sul serio, a condizione che le tue richieste non siano troppo oltraggiose e i tuoi metodi non siano troppo dirompenti.

Crescita personale/spiritualità: quando studi idee avanzate, puoi perdere la trama quando il Sole Vergine e Pallade si scontrano sul tuo asse delle informazioni. Concediti il ​​tempo di digerire ciò che hai imparato prima di immergerti nel profondo.