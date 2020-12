Oroscopo di oggi 11 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 11 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 11 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: le emozioni tendono a scorrere in profondità nell'oscurità della luna. Solo uno Scorpione di fiducia sarà equipaggiato per gestire l'intensità di ciò che stai vivendo. Possono riguardare ciò che senti e offrire una guida solida che può aiutarti a rimanere a galla.

Amore / Amicizia: sei più gentile e più compassionevole di quanto le persone credano. La Luna in Scorpione che si mette in contatto con Cerere nella tua dodicesima casa nascosta potrebbe ispirarti a lavorare tranquillamente dietro le quinte per conto di qualcuno. Quando ti viene chiesto, potresti inaspettatamente offrire supporto emotivo oltre che finanziario. Non sei coinvolto per attirare l'attenzione su di te e far pensare a tutti che sei una brava persona. Lo farai perché sembra la cosa giusta da fare.

Carriera / Finanza: un allineamento sole / nodi suggerisce che sei più a tuo agio quando hai a che fare con grandi schemi e grandi idee. È perché possiedi il coraggio e lo spirito necessari per fare cose che nessuno ha mai provato prima. È fantastico, ma i tuoi piani non decolleranno mai se non sei bravo a gestire i dettagli. Trattare con il nocciolo è probabilmente qualcosa che trovi incredibilmente noioso; tuttavia, è dove hai più bisogno di migliorare le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: il tuo istinto ti dirà tutto ciò che devi sapere su come affrontare un compito complicato. Una volta che inizi, potresti scoprire di sapere molto di più di quanto pensavi.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nella tua sesta casa produttiva, devi occuparti degli affari. Non lasciarti prendere da attività che fanno perdere tempo e distrazioni inutili. Cerca una Bilancia laboriosa per mantenerti sulla buona strada.

Amore / amicizia: potresti avere dei dubbi su un'amicizia mentre l'ottimista Sagittario Sole piazza il losco Nettuno nel tuo settore sociale. Prima di giocare al gioco della vergogna e della colpa, chiediti come potresti aver avuto un ruolo in questa relazione. Le tue aspettative sono realistiche? Hai idolatrato questa persona invece di vederla per come è realmente? Forse la tua unica colpa è che hai stretto amicizia con una mela marcia. Fidati del tuo istinto se i segni indicano che una persona è marcia fino al midollo.

Carriera / Finanza: "Le labbra allentate affondano le navi" dovrebbe essere il tuo motto della giornata. Con Mercurio loquace nella tua casa di segreti in contrasto con l'entusiasta Giove, potresti essere tentato di raccontare tutto. Fortunatamente, hai un sistema di allerta interiore che ti avvertirà di tacere. Presta attenzione ai segnali che indicano che è saggio tenere per te ciò che sai. Non è il momento o il luogo per rivelare qualcosa di riservato.

Crescita personale / spiritualità: fare un passo indietro e non fare nulla è la migliore linea d'azione quando ti senti troppo profondamente coinvolto con qualcosa o qualcuno. Lascia che le cose si svolgano in modo organico e guarda cosa succede.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non giocherai secondo le regole di nessuno né lascerai che individui ottusi ostacolino la tua felicità. Con la luna nella tua quinta casa divertente e civettuola, la tua atmosfera giocosa non può essere battuta. Ti renderà molto attraente per gli altri, in particolare per la Bilancia.

Amore / Amicizia: con il Sole in Sagittario e Marte promettente che si allineano nelle tue zone di persone, porti una grande motivazione alle tue relazioni più importanti. Ispirerai tutti nella tua orbita a essere i migliori che possono essere. Metterai un'enorme energia per assicurare la connessione che desideri. Che si tratti di qualcosa di platonico o romantico che stai cercando, non ti fermerai finché non sarà un affare fatto.

Carriera / Finanza: la tua passione per un progetto di lavoro può aumentare il tuo prestigio. Con Venere nella tua zona di lavoro che si allinea con il potente Plutone, i tuoi sforzi potrebbero attirare il sostegno di una figura influente. La tua dedizione è impressionante. Fa sapere a tutti che sei un maestro in quello che fai. Non si tratta necessariamente di essere il migliore. Si tratta di essere la persona più determinata a dare il meglio di sé. Se stai facendo un colloquio per un nuovo ruolo, sarai uno straordinario.

Crescita personale / spiritualità: non capita tutti i giorni di avere la possibilità di fare un grande successo. Le mosse che fai ora possono determinare la traiettoria del tuo futuro. Si spera che, quando si presenterà il momento, sarai pronto a fare un salto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con l'emotiva Luna dello Scorpione nella tua casa di auto-espressione, stai tutto diffondendo l'amore. Porterai anche uno spirito giocoso che eleva l'atmosfera ovunque tu vada. Un Pesci ti troverà piuttosto affascinante. Potresti scoprire di avere molto in comune.

Amore / Amicizia: esprimerai il tuo affetto in modi inaspettati mentre l'emotiva Luna dello Scorpione si allinea con Cerere e Urano non convenzionale. Un amico o il tuo interesse amoroso saranno sorpresi di quanto sei disposto a fare per dimostrare quanto ci tieni. Portare un sorriso sul viso di qualcuno sarà profondamente soddisfacente. Anche tu potresti essere sorpreso dagli altri in un modo molto piacevole.

Carriera / Finanza: in questi giorni sei un'ape operaia diligente che eccelle nell'esecuzione di compiti di routine. Un allineamento sole / Marte / nodi suggerisce che sarà vantaggioso avventurarsi fuori dalla propria zona di comfort e imparare come eseguire lavori che ti intimidiscono. Sapere è potere. Segui un corso, fai ricerche online o parla con persone intelligenti che possiedono le competenze che ti mancano. Con un po 'di informazioni sotto la cintura, ti sentirai più preparato a compiere passi in una nuova direzione.

Crescita personale / spiritualità: per alcuni tumori, impegnarsi in una pratica spirituale è un atto di cura di sé. Per altri, gli accademici, i viaggi e le nuove esperienze possono essere fonte di nutrimento. Trova il tempo per un'attività che nutre il tuo cuore e la tua mente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'energia della luna oscura può essere in qualche modo drenante. Prestare attenzione ai segnali che indicano un bisogno di comfort e tranquillità. Annidare e riposare può riempire il serbatoio. Se vuoi compagnia, ti divertirai a stare con uno Scorpione a bassa manutenzione.

Amore / amicizia: appuntamenti e romanticismo giocano un ruolo importante nella tua vita. Qualcuno potrebbe dire che lo rendi troppo importante. L'allineamento del sole / Marte / nodi di oggi suggerisce che sarà vantaggioso reindirizzare il tuo entusiasmo verso l'amicizia e la tua vita sociale. Ci sono molte persone fantastiche intorno a te e nei mesi a venire incontrerai persone ancora più interessanti. Socializzare in sicurezza con la tua squadra sarà piuttosto divertente. Anche le bevande o il caffè tramite chat video potrebbero essere un ottimo modo per recuperare il ritardo.

Carriera / Finanza: con la Luna in Scorpione che si oppone a Urano irregolare nel tuo settore professionale, un improvviso cambio di direzione potrebbe portare tutti fuori rotta. Un cenno dell'utile Cerere suggerisce che verrai in soccorso di qualcuno che ha difficoltà a gestire una palla curva. La tua reattività in una crisi è ammirevole. Se hai intenzione di impazzire, lo farai dopo che avrai tutto sotto controllo.

Crescita personale / spiritualità: sfidare te stesso ad avventurarti oltre la tua zona di comfort è estremamente importante. In effetti, provare cose nuove e diverse è l'unico modo per crescere. Cogli l'opportunità di muoverti in una nuova direzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti affrontare una giornata frenetica piena di chiamate ininterrotte, e-mail, chat video, commissioni e appuntamenti. Organizzarti all'inizio della giornata può aiutarti a gestire il flusso. Trova il tempo per entrare in contatto con uno Scorpione. Potrebbero avere le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: il tuo interesse amoroso o un amico potrebbero essere sorpresi da quanto profondamente ti preoccupi. L'allineamento della Luna in Scorpione con Cerere e l'eccentrico Urano suggerisce che probabilmente esprimerai il tuo affetto in modo non convenzionale. È tutto nell'interesse di far indovinare qualcuno. Anche tu potresti ricevere un insolito atto di gentilezza. È probabile che non lo vedrai arrivare.

Carriera / Finanza: sei nella tua zona di comfort quando dedichi tempo alle faccende domestiche e familiari. L'allineamento di sole / Marte / nodi di oggi suggerisce che c'è molto da guadagnare essendo ugualmente interessato a ciò che sta accadendo nella tua carriera. Fare il possibile per creare i contatti professionali di cui hai bisogno potrebbe rivelarsi vantaggioso nelle settimane e nei mesi a venire. A volte, avere l'opportunità giusta dipende da chi conosci. Non fa mai male avere persone competenti e ben collegate nel tuo team.

Crescita personale / spiritualità: quando una persona cara ha un problema, sei in grado di concentrarti e andare direttamente al nocciolo della questione. Sii molto gentile nel tuo approccio. Questo non è il momento per una schietta onestà.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: quanto ti prendi cura degli altri (specialmente un Pesci) è encomiabile. Quando offri comunicazione ad amici e persone care, assicurati di inserirti nella lista. La tua routine di fitness e auto-cura potrebbe aver bisogno di una spinta.

Amore / amicizia: avere sempre la stessa vecchia conversazione sulla relazione, è come battere un cavallo morto. Con il potente Marte nella tua zona di collaborazione in aspetto ai nodi della luna, faresti bene ad allargare il tuo obiettivo e vedere le cose da una prospettiva più ampia. Potrebbe dipendere dal dover decidere se vuoi avere ragione o essere felice. Essere felici richiederà sapere quando lasciare cadere qualcosa.

Carriera / Finanza: ti lascerai trasportare dai dettagli di un incarico mentre il vasto Sagittario Sole si allinea con i nodi della luna nelle tue zone informative. Non lascerai nulla di intentato quando si tratta di raccogliere informazioni e gestire i punti più fini di un piano. È un affare fatto. Ciò a cui devi veramente prestare attenzione è il quadro più ampio. Dove stai andando con questo? A chi devi rivolgerti? E come farai uscire il tuo progetto o prodotto?

Crescita personale / spiritualità: con creatività, hobby e giochi, stai sbloccando un nuovo livello di genio. Ascolta le folli intuizioni che ricevi e stai alla ricerca di modi per applicarle a queste attività.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: potresti essere riluttante a condividere i tuoi pensieri più intimi (in particolare con un Capricorno). Tuttavia, potrebbe essere un ottimo modo per creare fiducia con qualcuno a cui tieni. Sono più interessati a ciò che hai da dire di quanto ti rendi conto.

Amore / amicizia: è passato un po 'di tempo da quando sei stato così irresistibile. Con l'attrattore Venere nel tuo segno che si allinea con il tuo sovrano, Plutone, è una doppia dose di fascino e potere dello Scorpione. Non solo trasudi sensualità, ma le tue parole possiedono la capacità di attirare le persone. Non lasciare che questa persuasività magnetica vada sprecata. Se vuoi convincere qualcuno a entrare o uscire da qualcosa, ora è il momento. Il tuo gioco di parole sul cuscino è forte. Fai sapere al tuo amante cosa desideri.

Carriera / Finanza: con un allineamento dinamico sole / Marte che stimola il tuo lavoro e le tue zone monetarie, è praticamente un gioco, un set, un incontro. Quando unisci entusiasmo, motivazione e duro lavoro, sei obbligato a ottenere ciò che ti sei prefissato di fare. Affronta un compito impegnativo o lancia un nuovo progetto audace. È anche un ottimo momento per perseguire una nuova posizione. La tua energia e fiducia saranno impressionanti. A tutti piace avere una persona intraprendente nella propria squadra.

Crescita personale / spiritualità: hai storie intriganti da raccontare. Scrittura creativa, blog o diario potrebbero aiutarti a trovare la tua voce. Se decidi di diventare pubblico, le persone saranno curiose di sentire cosa hai da dire.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è un po 'un enigma quando la tua mente brama la tranquillità e il tuo corpo vuole essere in movimento. Tempo permettendo, è un ottimo momento per una passeggiata nella natura. Allo stesso modo, lo yoga potrebbe andare bene. Un Pesci potrebbe avere alcuni suggerimenti.

Amore / amicizia: conosci te stesso dentro e fuori. Sei un maestro nel metterti sfacciatamente al primo posto e nel perseguire quello che vuoi. Non è necessariamente una cosa negativa, soprattutto se una volta ti mancava la fiducia necessaria per essere auto-assertivo. L'allineamento di oggi sole / Marte / nodi suggerisce che sarà utile interessarsi maggiormente agli altri, che si tratti del tuo partner, dei tuoi figli o di persone a caso che incontri. Le prospettive che ti riflettono saranno fondamentali per la tua crescita. Prenditi del tempo per ascoltare le loro storie.

Carriera / Finanza: quando il tuo posto di lavoro ti fa impazzire, cercherai un ripostiglio dove puoi nasconderti. Con l'emotiva Luna dello Scorpione che si oppone a Urano irregolare nella tua zona di lavoro, la volatilità e i cambiamenti inaspettati possono essere stressanti. Se hai la possibilità di lavorare da casa, fallo. Anche se non c'è alcuna garanzia che i membri della famiglia o i coinquilini rumorosi non rappresentino un problema. Anche problemi tecnici potrebbero interrompere il flusso.

Crescita personale / spiritualità: stare seduti per casa a rimanere inattivi non basta. Quando hai così tanta energia, devi lasciarla uscire. Fare sport, fare esercizio o anche fare una camminata veloce per il quartiere può essere piacevole.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la gentilezza verso gli altri e te stesso sarà essenziale per trascorrere una giornata tranquilla. Sarà utile considerare che le persone potrebbero essere alle prese con battaglie di cui non sai nulla. Estendi compassione a tutti, specialmente ai Pesci.

Amore / amicizia: una conversazione confidenziale con un parente o un membro della tribù prescelta può essere terapeutica mentre Mercurio espressivo e il guaritore ferito Chirone si allineano. Possono emergere nuove informazioni che ti aiutano a vedere una questione sotto una luce diversa. Potrebbe risolvere un problema del passato e consentirti di andare avanti con la tua vita. Potrebbe essere utile una discussione con un consulente. Oppure un sensitivo di fiducia potrebbe aiutarti a leggere tra le righe.

Carriera / Finanza: il tuo impulso potrebbe essere diminuito quando il Sole Sagittario nel tuo regno dietro le quinte si scontra con Saturno e Pallade nel tuo segno. Di conseguenza, potresti non essere in grado di agire con la tua solita sicurezza. Prendilo come un segno che dovresti rallentare le cose. Non pagherà per alimentare e non essere coinvolto in un'impresa importante quando la tua energia è bassa. Sarai molto utile quando affronterai compiti di routine che possono essere completati con facilità.

Crescita personale / spiritualità: non essere così veloce nel pensare di aver capito tutto. Potrebbe essere in serbo un improvviso cambiamento di opinione su una preoccupazione emotiva. Sii onesto con te stesso invece di modificare le tue emozioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la luna nella parte superiore del grafico, desidererai ardentemente la convalida che solo il riconoscimento pubblico può portare. Stai alla ricerca di modi per brillare e attirare l'attenzione. Diffida di una persona (forse un Toro) che vuole rubarti il ​​fulmine.

Amore / amicizia: che ti piaccia o no, la compagnia che mantieni influenza le tue convinzioni. Con un allineamento sole / nodi che influisce sull'amicizia, ti consigliamo di dare un'occhiata a come i tuoi amici colorano il tuo punto di vista. Ciò non significa che devi tagliare i legami con qualcuno se non vedi negli occhi. Significa che devi identificare i tuoi ideali e interessi e farli valere piuttosto che andare ciecamente d'accordo con la banda. Assicurati di sapere dove ti trovi.

Carriera / Finanza: sii fiducioso di ciò che sai ed entusiasmati nel condividere le tue idee. Motivatore Marte nel tuo regno mentale che aspira al Nodo Nord nella tua casa di autoespressione alimenta la tua creatività e infonde la comunicazione con energia ed entusiasmo. Non aver paura di distinguerti dalla massa, soprattutto se vendono ancora le stesse vecchie idee. Qualcuno deve essere un anticonformista e correre il rischio di qualcosa di nuovo.

Crescita personale / spiritualità: non aver paura di fidarti della tua genialità. Sei un genio radicale in fondo. La tua fiducia aumenterà quando ti connetti con pensatori indipendenti che vedono il mondo come te.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 11 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sia che tu stia esplorando l'ambiente circostante o intraprendendo un viaggio interiore, sei ansioso di scoprire cosa c'è (o dentro) lì. Un Toro lungimirante potrebbe sfidarti ad espandere il tuo punto di vista, per un'esplorazione affascinante.

Amore / amicizia: l'empatia e la gentilezza che porti alle tue relazioni più strette è esattamente ciò di cui tutti hanno bisogno. L'emozionante Luna in Scorpione nella tua casa di saggezza superiore che si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno ti rende un guru saggio e un amico premuroso. Non essere timido nel condividere i tuoi suggerimenti su come rimanere emotivamente a galla quando il gioco si fa duro. Se stai vivendo un momento difficile, prendi una dose della tua medicina. Guaritore, guarisci te stesso.

Carriera / Finanza: sei sulla strada giusta? È qualcosa che vale la pena considerare poiché l'allineamento sole / Marte / nodi influisce sul denaro e sulle tue aspirazioni professionali. La vita ha un modo per distrarti da ciò che inizialmente avevi deciso di fare. Anche se ti trovi sulla traiettoria prevista, uno sguardo più attento potrebbe rivelare che dove sei diretto non è più dove vuoi andare. Finché c'è respiro nel tuo corpo, non è mai troppo tardi per cambiare rotta. Sii aperto a nuove possibilità.

Crescita personale / spiritualità: sarai arricchito da insegnamenti spirituali e guida mistica che accendono la tua innata compassione e gentilezza. Stai all'erta per un messaggio che viene consegnato in modo insolito.