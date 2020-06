Oroscopo di oggi 12 giugno 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 12 giugno 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 12 giugno 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata si apre con un delizioso trigono tra la luna in Pesci e Mercurio in Cancro, facilitando la conversazione e la comunicazione sentita dal cuore. Se hai bisogno di avere una conversazione importante con qualcuno, oggi è favorevole a quel compito. Il tuo pianeta dominante, Marte, è Nettuno sestile, che ti rende appassionato, persuasivo e magnetico. Stasera, la luna è congiunta a Marte, intensificando le tue emozioni, quindi fai del tuo meglio per evitare discussioni o disaccordi. Un Gemelli potrebbe usare una mano amica. Sollevare il telefono e toccare la base.

Amore / amicizia: Marte, il tuo pianeta dominante, è congiunto al romantico Nettuno, quindi sei irresistibile! Al momento hai una qualità magnetica, che puoi utilizzare per attirare un partner se sei single o per corteggiare il tuo partner se sei accoppiato.

Carriera / Finanza: se c'è comunicazione di cui devi occuparti per quanto riguarda gli affari, le finanze o il tuo lavoro, con il trigono lunare Mercurio oggi è un giorno ideale per perseguire ciò. La tua intuizione è forte, quindi presta attenzione a quelle piccole, piccole protuberanze. Contengono informazioni importanti per te.

Crescita personale / spiritualità: è facile dimenticare che la tua vita è un miracolo e che le cose più semplici come il respiro o il battito del cuore possono essere date per scontate. Fermati un attimo e contempla ciò a cui sei diventato incosciente, quindi offri un "grazie" all'Universo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: La luna in Pesci è trigono Mercurio in Cancro ed entrambi i segni sono in armonia con la tua energia del Toro. È un grande giorno per giocare con le idee, avere conversazioni sincere e prendersi cura di tutte le comunicazioni che devono essere curate. Il tuo pianeta dominante, Venere, è il sestile Chirone, che ti dà l'opportunità di finire qualsiasi tipo di guarigione o rammendo che devi tendere in una qualsiasi delle tue relazioni. A Gemini ama la tua azienda e trascorrere del tempo insieme oggi sarà un vantaggio per entrambi.

Amore / amicizia: Romantico Nettuno è congiunto a Marte sexy, creando una potente energia di attrazione. Questo transito rientra nella tua undicesima casa dell'amicizia, quindi non essere sorpreso se un vecchio amico si presenta e vuole più dell'amicizia. Più tardi nel giorno la luna è congiunta a Marte, quindi evita le discussioni e piegati alla passione.

Carriera / Finanza: il trigono Luna / Mercurio è meraviglioso per la scrittura creativa, un linguaggio emotivamente forte e il raggiungimento delle persone attraverso parole intrise di sentimenti. Trova il tempo di scrivere, bloggare o vloggare oggi. Non preoccuparti di quello che stai per dire, lascia che scorra attraverso di te. La tua vita professionale è migliorata da questo transito.

Crescita personale / spiritualità: nota che quando focalizzi la tua attenzione sulla bellezza, scopri che sei circondato dalla bellezza ovunque tu vada. Assapora quello oggi; lascia che nutra la tua anima.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: Il tuo pianeta dominante, Mercurio, è in Cancro e trigona la luna in Pesci, aggiungendo carburante emotivo al tuo modo di pensare e parlare e rendendo le tue parole molto persuasive. Questa sera la luna è congiunta a Marte, creando sconvolgimenti emotivi, quindi allontanati dalle discussioni o da chiunque si comporti in modo aggressivo. Se hai bisogno di aiuto per risolvere i tuoi sentimenti, chiedi a un Cancro. Sono esperti e possono aiutarti a trovare la tua strada.

Amore / amicizia: Marte è congiunto al romantico Nettuno, e questa è una ricetta per passare dei bei momenti con qualcuno di speciale. Con Venere, la dea dell'amore e della bellezza nella tua prima casa di te, sei magneticamente attraente e l'attenzione fluirà facilmente sulla tua strada. Tuttavia, Nettuno può offuscare la tua visione, quindi rimuovi gli occhiali rosa prima di impegnarti.

Carriera / Finanza: La luna in Pesci attiva la tua decima casa di carriera ed è il trigono Mercurio nella tua seconda casa di affari materiali. Presta attenzione alle idee e alle possibilità che sembrano spuntare dal nulla.

Crescita personale / spiritualità: mentre è naturale voler credere a tutto ciò che qualcuno ti dice, un po 'di sano scetticismo può farti risparmiare molto dolore. Se qualcuno sta cercando di sovrastimarti o amarti bombardarti, quella è una bandiera rossa e significa che dovresti fare un backup, non avvicinarti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: Flotta di piedi (e lingua) Mercurio attiva la tua prima casa di sé ed è trigono la luna sensibile in Pesci. Indossi i tuoi sentimenti sulla manica. Le tue parole sono intrise di emozione e sei estremamente persuasivo. Fai spazio all'opinione degli altri che è diversa dalla tua. C'è una linea sottile tra appassionato e fanatico che non vuoi attraversare. Chiedi a una Vergine la loro prospettiva e il loro contributo, poiché bilancerà la tua.

Amore / amicizia: la vera azione d'amore oggi è nella congiunzione tra romantico, sognante Nettuno e lussurioso, sexy Marte che attiva la tua nona casa di viaggio ed esplorazione. Questo transito può far sembrare estremamente attraente qualcuno di un'altra cultura. Quel tipo di avventura romantica creerebbe crescita ma guarderà prima di saltare come Nettuno può nascondere dettagli importanti.

Carriera / Finanza: il trigono tra la luna e Mercurio è meraviglioso per potenziare la tua comunicazione. Anche qualcosa di semplice come l'aggiornamento del tuo curriculum beneficia di un transito come questo. Esamina il tuo profilo LinkedIn e metti in mostra le tue sensazioni se cerchi lavoro o cambi lavoro. Questo è un giorno per piantare e innaffiare quei semi.

Crescita personale / spiritualità: la tua coscienza di prosperità si sta espandendo e stai imparando l'abbondanza nelle sue molte forme. Valuta di donare per una causa in cui credi; aiuterà il ricevitore e rafforzerà il tuo benessere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, il sole, è Nettuno quadrato, mettendo un po 'di smorzamento sul tuo comportamento tipicamente soleggiato. La cosa principale da tenere a mente in questo transito è tenere sempre le tue azioni fuori bordo, altrimenti, questa può essere un'influenza ingannevole. Il sole splende nella tua undicesima casa di amicizia e incontri sociali, quindi stasera trova il tempo per la tua tribù: un happy hour nel patio esterno potrebbe essere perfetto! Invita un Gemelli che solleva sempre il tuo umore e sa come farti ridere.

Amore / amicizia: la congiunzione tra Nettuno romantico e Marte sexy attiva la tua ottava casa dell'intimità. La luna aggiunge una forte emozione al mix, quindi fai sapere alla tua amata quanto ti importa. La connessione è importante per te durante questo transito, quindi abbassa la guardia e fai entrare la tua persona speciale.

Carriera / Finanza: Mercurio governa la tua seconda casa di affari materiali ed è il trigono della luna, mettendo in risalto l'intuizione e la creatività. Lasciati sognare ad occhi aperti su ciò che ti piacerebbe vedere accadere professionalmente. Mentre le idee scorrono, renditi conto che è così che succede la vita. Prima l'idea, poi l'eccitazione e poi la realtà si sviluppa. I tuoi sogni possono davvero diventare realtà.

Crescita personale / spiritualità: una fase della tua vita sta finendo e un'altra è solo all'inizio. È normale sentirsi spaventati da questi passaggi, ma non lasciare che la paura ti impedisca di andare avanti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: Mercurio, il tuo pianeta dominante, è in Cancro e trigono la luna in Pesci, infondendoti più emozioni di quelle a cui sei abituato. Va bene però. Puoi usare quell'emozione extra come carburante per le conversazioni che devi avere e per saltare nei progetti che avresti voluto affrontare. Invita un Cancro a pranzo o cena e condividi le cose con te che avresti voluto dire. È probabile che siano ricettivi e hanno anche cose che vogliono condividere con te.

Amore / amicizia: la congiunzione romantica e lussuriosa tra Marte e Nettuno illumina la tua settima casa di unione e accende la tua libido, rendendoti incredibilmente attraente e quasi irresistibile. Poiché Nettuno può offuscare la percezione e tende a indossare occhiali rosa, prenditi il ​​tuo tempo e valuta attentamente le cose prima di saltare con entrambi i piedi.

Carriera / Finanza: con la piazza da Nettuno al sole nella tua decima casa di carriera, evita di firmare contratti o impegnarti in qualcosa che cambi la vita oggi. Potresti non vedere il quadro completo. Meglio aspettare poi entrare sopra la testa e doverti ritirare.

Crescita personale / spiritualità: ricorda che le cose materiali, sebbene adorabili, non ti rendono felice. È sempre importante conoscere la differenza tra un bisogno e un bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: se c'è una conversazione importante che avresti voluto avere, il trigono tra Mercurio in Cancro e la Luna dei Pesci rende questo un giorno ideale per quello. Sarai persuasivo e forte, lascia spazio anche alla prospettiva dell'altra persona. A Gemini ha un nuovo progetto che vorrebbero condividere con te. Ti ecciterà tanto quanto li eccita!

Amore / Amicizia: stai valutando le relazioni nella tua vita e stai prendendo decisioni importanti riguardo a rimanere o partire, trattenere o lasciar andare, impegnarsi o dissolversi. Lascia che le cose percolino; non hai ancora tutte le informazioni di cui hai bisogno per prendere una decisione informata, e il quadrato tra il sole e Nettuno rende possibile l'inganno. Basta respirare, prestare attenzione e raccogliere informazioni; la pazienza è la tua amica in questo momento.

Carriera / Finanza: Mercurio in Cancro attiva la tua decima casa di carriera ed è il trigono della luna in Pesci nella tua sesta casa di lavoro. Le tue parole sono potenti oggi e puoi usarle per facilitare i risultati che vorresti vedere accadere. Anche la tua creatività è evidenziata, quindi accetta ogni opportunità che ti permetta di usare le tue capacità comunicative o di essere innovativo.

Crescita personale / spiritualità: come segno cardinale sei tipicamente spinto ad andare avanti o saltare prima in qualcosa. Ora, però, è bene rallentare e guardare prima di saltare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: La Luna Pesci è trigono Mercurio in Cancro e in armonia con i tuoi pianeti natali dello Scorpione. Le tue parole sono piene di emozione e potere, ed evocano anche emozioni nell'ascoltatore. Se c'è una conversazione che intendevi avere, oggi è un grande giorno per quello. Sarai persuasivo senza essere prepotente. Stasera la luna congiunge Marte, rendendo le cose un po 'tese e infuocate. Evita le discussioni e la giornata finirà bene. Un Capricorno ha un consiglio di cui hai bisogno. Tuttavia non offriranno a meno che tu non chieda, quindi metti da parte il tuo orgoglio e chiedi.

Amore / amicizia: Marte è congiunto al romantico Nettuno ed è affiancato dalla luna emotiva nella tua quinta casa di amore e romanticismo. È il momento perfetto per fare quel grande gesto esagerato che fa conoscere al tuo speciale quanto siano speciali. Andare Grande o andare a casa!

Carriera / Finanza: il sole attiva la tua decima casa di risorse condivise ed è quadrata Nettuno. C'è una buona probabilità che stai trascurando qualcosa di importante, o qualcosa ti viene nascosto. Non lo saprai fino a quando non ti prenderai il tempo di guardare. Anche se scopri qualcosa di sconvolgente, è meglio sapere che no.

Crescita personale / spiritualità: crea un piano che supporti ogni area della tua vita. È importante cercare uno stato più equilibrato e smettere di trascurare le cose importanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La luna in Pesci attiva la tua quarta casa di casa e famiglia ed è trigono Mercurio in Cancro. Se hai bisogno di avere una conversazione importante con qualcuno, in particolare un membro della famiglia, questo è un giorno ideale per quello. Pianifica qualcosa di divertente da fare a casa stasera, rilassati e rilassati. A un Gemelli piacerebbe avere tue notizie, quindi se hai la possibilità di contattarlo, fallo. La conversazione aumenterà anche te.

Amore / amicizia: il sole attiva la tua settima casa di associazione ed è piazza Nettuno. L'inganno può essere un'espressione negativa di questo transito, quindi non cedere alla tentazione di dire quella menzogna "innocua". Tornerà a perseguitarti e non vale la pena ferire qualcuno che ami. Di 'la verità e lascia cadere le patatine dove possono.

Carriera / Finanza: Mercurio attiva la tua ottava casa di risorse condivise ed è la luna in Pesci a evidenziare la tua casa. Prenditi un po 'di tempo e rivedi gli account condivisi, le proprietà comuni e altri documenti importanti. Parla con la persona amata di obiettivi e sogni reciproci e aggiorna i tuoi piani.

Crescita personale / spiritualità: è facile rimanere così coinvolti nelle faccende quotidiane che ti dimentichi di coltivare le tue relazioni. Quando è stata l'ultima volta che hai comprato dei fiori per qualcuno o un piccolo regalo speciale? Ci vuole così poco sforzo per far sapere alle persone che sono amate.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La luna in Pesci è trigono Mercurio in Cancro, che aggiunge potere emotivo alle tue parole e aumenta il tuo intuito. La luna attiva la tua terza casa di comunicazione, apprendimento e viaggi brevi, quindi se riesci a scappare per il fine settimana, magari in una casa al mare o in una baita di montagna, sperimenterai tutti i tipi di benefici, in particolare la riduzione dello stress. Un Toro contiene l'infuso di creatività che stai cercando. Condividi le tue idee con loro e vedi dove conduce.

Amore / Amicizia: Mercurio in Cancro attiva la tua settima casa di associazione ed è il trigono della sensibile e romantica Luna dei Pesci. Organizza un appuntamento notturno e non rimarrai deluso. Se c'è una conversazione che avresti voluto avere con la persona amata, l'armonia tra pensieri e sentimenti che questo transito porta rende il momento ideale per conversare.

Carriera / Finanza: il sole attiva la tua sesta casa di lavoro ed è quadrata Nettuno. Questo transito può indicare l'inganno o il nascondersi di informazioni importanti di cui hai bisogno per prendere una decisione saggia e informata. Concediti del tempo e tieni gli occhi aperti. Ciò che devi sapere verrà rivelato e quindi sarà sicuro fare la tua mossa.

Crescita personale / spiritualità: quando succede qualcosa di difficile, se ti senti intrappolato, deluso o ferito, lascia andare il "Perché io?" Invece, chiedi: "Che cosa sta cercando di insegnarmi?" Questo ti dà le ali per volare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La luna in Pesci è trigono Mercurio in Cancro che attiva la tua sesta casa di salute e benessere. Le tue emozioni rafforzano le tue parole durante questo transito, rendendolo un momento eccellente per dirti le cose che devi ascoltare per prenderti più cura di te. Crea un piano, mappa i punti di azione e inizia. Un acquario potrebbe voler unirsi a te e renderlo uno sforzo di squadra. È sempre più facile apportare cambiamenti positivi quando hai il supporto di una coorte.

Amore / Amicizia: La tenera luna di cuore in Pesci è affiancata da lussuriosa Marte e dal romantico Nettuno in uno stellium che promette bene per un appuntamento notturno o un tempo trascorso con la tua persona speciale. Se c'è una conversazione che avresti voluto avere, specialmente una approfondita, questo è il momento ideale per farlo.

Carriera / Finanza: presta attenzione alle tue finanze; rivedi i tuoi account e dai un'occhiata da vicino ai servizi che ti vengono addebitati. Con Nettuno nella tua seconda casa di affari materiali piazza il sole, l'inganno è possibile. Forse ti viene addebitato un costo per un servizio che non usi, o forse ti viene addebitato un importo eccessivo per qualcosa; prenditi cura di quello oggi.

Crescita personale / Spiritualità: recentemente è cambiato così tanto che ciò che un tempo contava o si adattava bene alla vita che hai avuto potrebbe non adattarti più. Prenditi del tempo e rivedi i tuoi obiettivi e sogni. Aggiornali, quindi occupati a realizzarli.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 12 GIUGNO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: La luna in Pesci attiva la tua prima casa di sé, aumentando la tua sensibilità e intuizione. Trigono Mercurio in Pesci, le parole scorrono come l'acqua, quindi prendi la penna o la tastiera e inizia a scrivere. Non importa se scrivi poesie, narrativa o prosa o se scrivi per affari o per piacere, sarai felice del modo in cui pensieri, idee e linguaggio scorrono sulla pagina oggi. Un Cancro sta vivendo lo stesso tipo di esperienza con questo che tu sei così teso a condividere e condividere i tuoi scritti gli uni con gli altri.

Amore / Amicizia: chimica e magnetismo sessuali sono forti oggi con Marte in congiunzione con il tuo pianeta dominante, Nettuno. Mentre questo transito aumenta la tua libido e attira l'attenzione, per te, Pesci, si raddoppia su flirt giocoso, immaginazione e divertimento civettuolo. Pianifica una notte che ti piacerà e guarderai come dura fino alle prime ore.

Carriera / Finanza: il sole governa la tua sesta casa di lavoro ed è quadrato Nettuno, creando confusione, difficoltà con la verità e aggiungendo un elemento di inganno al mix. Se ti sei sentito strano al lavoro o con i colleghi, è probabile che stai raccogliendo qualcosa che viene nascosto. Dagli un po 'di tempo; la verità vince sempre.

Crescita personale / spiritualità: qualsiasi cosa tu ti concentri aumenta, quindi mantieni una costante attenzione all'amore, alla bellezza, alla gentilezza e alle cose che ti rendono felice. Si rafforzeranno e cresceranno automaticamente.