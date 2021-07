Oroscopo di oggi 12 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 12 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 12 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è in serbo una giornata ad alta energia. Sarai al meglio quando sarai impegnato in attività entusiasmanti che mettono in mostra i tuoi talenti. L'atmosfera può diventare un po' competitiva con un Leone. Lascia che sia qualcosa che ti motiva piuttosto che una fonte di fastidio.

Amore/Amicizia: con il loquace Mercurio nel tuo regno domestico in aspetto ottimista con Giove, una conversazione con un caro parente o un membro della tua tribù prescelta può essere incredibilmente edificante. È gratificante sapere che c'è una persona saggia e generosa a cui puoi rivolgerti per un consiglio. La tua discussione potrebbe ispirarti a fare grandi progetti per la tua casa e la tua famiglia. Un benefattore segreto (in forma umana o spirituale) potrebbe essere in attesa dietro le quinte per aiutarti a manifestare un sogno.

Carriera/Finanza: sarai super creativo e ispirato ad agire in base alle tue idee mentre la dinamica Luna del Leone si allinea con Venere e Marte nella tua casa di auto-espressione. Ti divertirai a lavorare su progetti che ti permetteranno di mettere a frutto la tua voce unica. Più tardi, quando la luna quadra la badante Cerere nella tua casa dei guadagni, potresti chiederti se questi sforzi pagheranno i conti. Non lasciare che smorzi il tuo entusiasmo.

Crescita personale/spiritualità: non puoi fare a meno di eccitarti quando la chiassosa Luna del Leone si allinea con la schietta Eris nel tuo segno. Sarà molto più produttivo combattere per una causa piuttosto che schierarsi contro di essa.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: passerai molto tempo a discutere delle cose che contano di più per te. Essere in grado di rivolgersi a persone intelligenti di cui ti puoi fidare sarà essenziale. Un Pesci avrà molto da dire e può offrire suggerimenti utili.

Amore/Amicizia: Mercurio nella tua zona di comunicazione in aspetto entusiasta di Giove nella tua casa dell'amicizia potrebbe ispirare una conversazione potenziante con un amico. Può comportare l'offerta di incoraggiamento reciproco e l'accordo di prendersi cura dei reciproci interessi. Se hai bisogno di assistenza, è il momento perfetto per richiederla. È probabile che una persona compassionevole e disponibile nella tua cerchia risponda alla chiamata. Se non possono fornire ciò di cui hai bisogno, ti indirizzeranno nella giusta direzione.

Carriera/Finanza: con l'odierno allineamento Mercurio/Giove che influisce sulle interazioni di gruppo, diventerai un abile giocatore di squadra. La tua conoscenza dei tuoi colleghi e del compito da svolgere informerà le scelte che fai e ti consentirà di dare un contributo valido. Le tue capacità di ascolto saranno al punto. Il tempo e la cura che impieghi per affrontare le preoccupazioni dei tuoi colleghi ti guadagneranno rispetto, ed è probabile che i consigli che offri saranno esatti.

Crescita personale/spiritualità: con l'ottimista Luna del Leone che incontra Venere e Marte nel tuo regno domestico, ti occupi di quella casa e della vita familiare. Sebbene quando la luna quadra Cerere nel tuo segno, potresti preoccuparti di aver trascurato te stesso. Cerca l'equilibrio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: in un modo o nell'altro, tutto ciò che fai oggi equivarrà a fare affari. Sei spiritoso e ben informato, quindi qualcuno (un Leone, forse) comprerà senza dubbio ciò che stai vendendo. Assicurati che ciò che offri sia un vero affare.

Amore/Amicizia: eleverai il flirt a una forma d'arte mentre la romantica Luna in Leone incontra Venere e Marte nel tuo settore della comunicazione. Per natura, hai un modo con le parole. Aggiungi questa vibrante energia al mix e il tuo ascoltatore potrebbe trovarti impossibile resistere. Se il tuo obiettivo è cercare l'amore, aggiorna rapidamente i tuoi profili di appuntamenti online. La tua scelta di parole potrebbe farti risaltare e catturare l'attenzione di qualcuno.

Carriera/Finanza: l' accorto Mercurio nella tua casa dei guadagni in allineamento con Giove di buon auspicio nel tuo settore professionale lo rende un momento opportuno per discutere di avanzamento di carriera. Una conversazione con la persona giusta potrebbe aprire le porte a un'importante mossa di carriera. Non è il momento di pensare in piccolo. Invece di contemplare un movimento laterale, dovresti esplorare modi per fare un enorme salto. Chi non risica non rosica. Non saprai mai cosa potrebbe essere possibile finché non controlli le tue opzioni.

Crescita personale/spiritualità: non lasciarti coinvolgere dal prestare attenzione agli altri da trascurare di prenderti cura di te stesso. Un quadrato luna/Cerere ti ricorda che non guadagnerai punti giocando il martire o il salvatore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: quando il sole transita nel tuo segno, impari qualcosa di nuovo su te stesso ogni giorno. Lascia che queste scoperte di te stesso rafforzino le scelte che fai andando avanti e ti aiutino a fissare nuovi obiettivi. Un energico Ariete può aiutarti con un piano d'azione.

Amore/Amicizia: con il tuo governatore della zona di partnership, Saturno, retrogrado nella tua casa di intimità, potresti non ricevere la profondità della connessione emotiva e sessuale che desideri. Per nessun motivo apparente, potrebbe sembrare incredibilmente difficile ottenere ciò che desideri. Invece di giocare al gioco della colpa e della vergogna, stai attento ai modi in cui potresti bloccare la tua stessa felicità. Il cambiamento inizia sempre da te.

Carriera/Finanza: è una giornata eccellente per l'istruzione, i viaggi e le esperienze entusiasmanti che ti portano oltre i confini della tua bolla. Il curioso Mercurio nel tuo segno in aspetto entusiasta di Giove ti invita ad ampliare i tuoi orizzonti mentali e fisici. Le persone sono super ricettive alla tua saggezza e alle tue idee stimolanti. Sei pronto a condividere ciò che sai con il mondo? Sono favorite le attività che coinvolgono l'insegnamento, l'editoria, il marketing e le pubbliche relazioni. Potresti raggiungere un pubblico globale o una cerchia molto più ampia di quella a cui sei abituato.

Crescita personale/spiritualità: la voglia di vivere sarà in cima alla tua lista di valori quando l'esuberante Luna del Leone incontra Venere e Marte. Non baderai a spese seguendo le tue passioni e facendo ciò che ami.