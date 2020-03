Oroscopo di oggi 12 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 12 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 12 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: La Luna nello Scorpione porta un'intensità emotiva di grande valore. Non tutti saranno in grado di incontrarti al tuo livello e riguardare ciò che hai da dire. Fidati del leale Cancro nel tuo campo che lo ottiene e può collegarti a ciò che stai vivendo.

Amore / Amicizia: la profondità dell'emozione che provi mentre la luna è nello Scorpione esoterico è gestita al meglio dalle persone che ti conoscono meglio. Potresti essere sorpreso dal modo in cui un parente o un membro della tua tribù scelta ti ottiene. La luna che si allinea al Nodo Nord nel nutrire il Cancro lo rende un momento eccellente per legarsi. Nutrire queste relazioni non è sempre la tua priorità, ma quando lo fai, è come fare un deposito nella tua banca emotiva.

Carriera / Finanza: l' innovazione si fonde con i metodi della vecchia scuola man mano che il futuristico Urano si allinea ai nodi lunari. Ci sono soldi da fare sposando il nuovo con il vecchio. I poteri che saranno apprezzeranno la tua capacità di incassare le tendenze emergenti. Spero che prenderai ciò che hai imparato sulla fusione di due mondi e applicalo alla tua situazione domestica e familiare. È necessario un aggiornamento.

Crescita personale / spiritualità: prenditi prima di prendere qualcosa di personale. Hai sempre una scelta su come lasciare che la vita ti colpisca. Ogni momento in cui rispondi consapevolmente piuttosto che reagire alla cieca ti dà la possibilità di resistere a qualsiasi cosa ti porti la vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l' indipendenza è molto importante per te in questo momento. Anche se, a volte, può venire a scapito delle tue relazioni. Fai in modo che la tua missione sia attenta a uno Scorpione fedele che si sente come se fosse all'esterno della tua vita a guardarti dentro.

Amore / Amicizia: non puoi fare a meno di giocare il ribelle mentre la Luna Scorpione si oppone a Urano e Venere nel tuo segno. Singolo o accoppiato, hai bisogno di spazio per fare le tue cose. Può essere inquietante per qualcuno che si aspetta che tu segua il programma. Non è da te rompere il rango solo per diamine. Le persone intorno a te farebbero bene ad abituarsi a questo imprevedibile, nuovo te. Non sei il toro noioso che eri prima.

Carriera / Finanza: il tuo amore per l'apprendimento è innegabile. È probabile che tu abbia accumulato una vasta ricchezza di conoscenza. Urano inventivo nel tuo segno che contatta i nodi lunari ti invita a mettere a frutto la tua esperienza. Le tue parole hanno il potere di svegliare le persone e trasformarle in idee eccitanti. Scrivere, parlare in pubblico e social media possono essere ottimi veicoli per fornire informazioni. La rotazione selvaggiamente unica che metti sulle cose catturerà sicuramente l'attenzione.

Crescita personale / spiritualità: è un vero spasso scoprire cose nuove su di te e scoprire talenti che non sapevi di possedere. Non fermarti ora. Il tuo viaggio alla scoperta di te stesso è solo all'inizio.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le persone stanno prestando attenzione a ciò che fai, quindi vuoi fare un'impressione positiva. Lascia che la tua atmosfera giocosa sia una risorsa piuttosto che qualcosa che ti senti costretto a nascondere. Un Acquario apprezzerà il fatto di essere te stesso invece di interpretare un ruolo.

Amore / amicizia: Urano non convenzionale in linea con i nodi della luna dice che ti senti a tuo agio a far volare la tua strana bandiera in camera da letto. Non avrai bisogno di alcun suggerimento per lasciarti andare con i tuoi desideri più sfrenati. Spero che questa atmosfera disinibita si riversi in altre aree della tua vita. Un atteggiamento più tollerante nei confronti del denaro potrebbe migliorare le relazioni con il tuo partner. Se single, una persona con più idee lungimiranti sul denaro potrebbe essere rinfrescante.

Carriera / Finanza: Andare avanti con il programma potrebbe essere più difficile di quanto pensi poiché la determinata Luna nello Scorpione si oppone a Urano irregolare e Venere indulgente. Mentre provi a seguire la linea, potresti essere distratto dalla tua agenda nascosta. Perché non concederti un momento per divertirti prima di sistemarti? Altrimenti, troppe restrizioni potrebbero far emergere il ribelle in te. In alternativa, un collega turbolento potrebbe rovinare la tua produttività. Buona fortuna!

Crescita personale / spiritualità: la transizione della luna dalla quinta casa espressiva alla sesta produttiva può ispirarti a usare la tua creatività in modo pratico. Potrebbe aiutarti con un incarico di lavoro o un progetto in casa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: perché non alimentare la passione che provi? Il tuo fuoco sta iniziando a bruciare un po 'più luminoso. Non aver paura di brillare. Uno Scorpione ti troverà super attraente quando ti avventuri fuori dal tuo guscio e lascia che il mondo veda chi sei veramente.

Amore / Amicizia: con il carattere jolly Urano che aspira al nodo meridionale legato alle abitudini, guardi i tuoi amici o il tuo partner per l'eccitazione. È bello poter contare su di loro per fornire cose interessanti da fare, ma non dovresti lasciarlo oscurare dalle tue idee. Fidati che puoi venire con uscite divertenti e date emozionanti. Sei molto più creativo di quanto ti dai credito. Perché non elaborare un piano avventuroso?

Carriera / Finanza: il meditabondo Scorpione Luna in contrasto con il frammentato Chirone può metterti sul palco per esprimere la tua creatività. Cosa succede se i tuoi colleghi non rispondono alle tue idee in modo positivo? La tua apprensione potrebbe essere un segno che non è il momento migliore per metterti fuori. Devi sentirti sicuro prima di metterti in gioco. Perché non perfezionare il tono mentre aspetti il ​​momento giusto?

Crescita personale / spiritualità: quando la Luna Scorpione contatta il Nodo Nord che promuove la crescita nel tuo segno, troverai un po 'più facile credere in te stesso e fidarti dei tuoi doni innati. Non hai bisogno di nessuno per rassegnare chi sei.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna emotiva nel tuo regno domestico, le vibrazioni accoglienti e il comfort sono la tua passione. Dopo essere stato tutto il giorno, ti godrai il nido e il riposo nella privacy della tua casa. Vuoi compagnia? Invita uno Scorpione dai toni bassi.

Amore / amicizia: ti piace essere al centro dell'attenzione. Anche se con la segreta Scorpione Luna che si oppone a Urano e Venere, un'esibizione pubblica di affetto potrebbe strofinarti nel modo sbagliato. Forse ti senti protettivo e non vuoi mettere in crisi la tua relazione? Se sei single, potresti essere scoraggiato da una persona che è sempre coinvolta nel dramma romantico. Non c'è motivo di credere che questa è una persona con cui potresti avere una relazione armoniosa.

Carriera / Finanza: Urano lungimirante nella tua decima casa pubblica in linea con i nodi lunari ti identifica come un trendsetter nel tuo campo. Indipendentemente da ciò che fai, le idee che stampi sono spesso in anticipo sulla curva. Molte più persone potrebbero seguire il tuo esempio di quanto pensi; tuttavia, non tutte le idee meritano di essere offerte per il consumo pubblico. In effetti, potrebbe essere saggio tenere alcune cose per te. Molto presto, scoprirai perché.

Crescita personale / spiritualità: con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di coscienza superiore, apprendere nuove cose può innescare insicurezza. L'unico modo per superare la paura è fare piccoli passi in una direzione in cui ti senti fuori dalla profondità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sai cosa sai ed è molto. Tuttavia, non dovresti lasciare che ti impedisca di connetterti con persone intelligenti e affascinanti che sanno più di te. Potresti essere sorpreso di quanto puoi imparare da un intrigante Acquario.

Amore / Amicizia: non sei sciatto quando si tratta della tua vita amorosa. Urano inventivo che si allinea ai nodi della luna dice che sai come mantenerlo fresco ed eccitante per la tua data o il tuo partner. È fantastico, ma chi ti sta dedicando ad attività interessanti e ti rende divertente? Le relazioni sono fantastiche, ma ciò di cui hai davvero bisogno sono gli amici divertenti che pensano fuori dagli schemi. La loro influenza potrebbe cambiare il gioco.

Carriera / Finanza: hai buone idee che ti porteranno avanti con un incarico di lavoro, ma non sono esattamente rivoluzionari. A meno che tu non voglia essere visto mentre lo chiami, potrebbe essere saggio provare un po 'di più. Con la determinata Scorpione Luna che si allinea al Nodo Nord nella tua zona di lavoro di squadra, puoi imparare molto collaborando con un gruppo. La loro comprensione e feedback possono aiutarti a migliorare le prestazioni del tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non schiacciare la spontaneità e una scissione per l'avventura stordendoti con i dettagli. Cogli l'attimo e vai dove ti porta il cuore. Puoi capire cosa devi sapere lungo la strada.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sei molto più selvaggio di quanto la gente possa mai immaginare. Non hanno idea di cosa si nasconda dietro il tuo personaggio perfettamente lucido. Un Acquario, tuttavia, può essere abbastanza indizio su chi sei veramente. Sembra che questo sia qualcuno che parla la tua lingua.

Amore / Amicizia: essere sperimentale in camera da letto sembra una seconda natura come l'eccentrico Urano si firma con il Nodo Sud che forma l'abitudine. È fantastico che tu sia così a tuo agio nell'esprimere il tuo lato sensuale. Se vuoi davvero far salire di livello il tuo gioco di relazione, prova a essere meno inibito nell'esprimere le tue emozioni. Il tuo partner potrebbe aver bisogno di una convalida fuori dalla camera da letto. Lo stesso vale per i single. Esercitati ad essere più espressivo quando non sei a porte chiuse.

Carriera / Finanza: non c'è niente di male in una piccola pazzia, giusto? Sbagliato, se è qualcosa che hai fatto molto ultimamente. La meditabonda Scorpione Luna che si oppone all'impulsivo Urano e all'indulgente Venere suggerisce che il tuo stato emotivo potrebbe avere un impatto sulle tue abitudini di spesa. Sei in missione per trovare qualcosa che ti faccia stare bene. Viziati un po ', ma non impazzire. Se esagerate, ve ne pentirete quando arriveranno le bollette.

Crescita personale / spiritualità: se ti svegli con idee creative nella tua testa, annotale. Potrebbero non avere senso ora, ma lo faranno più tardi. Potrebbe aiutarti con un progetto artistico o un hobby. Oppure può ispirare un'attività divertente.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, la tua sicurezza è alta. Quindi è la tua sensibilità. Quindi, potresti aver bisogno di una pelle più spessa. Può sembrare che un Toro testardo sia contro di te, ma non lo sono. Hanno semplicemente un programma che è in conflitto con il tuo.

Amore / Amicizia: con Urano eclettico che aspira i nodi della luna, un po 'di spontaneità può fare molto per far rivivere la tua vita amorosa. Se accoppiati, perché non rompere con la solita routine di appuntamenti e scegliere qualcosa di avventuroso? Cosa potrebbe esserci di più eccitante della condivisione di una nuova esperienza? Se sei single, riposa la tua app di appuntamenti. I brividi romantici che stai cercando potrebbero essere trovati controllando un punto caldo che non hai mai visto prima.

Carriera / Finanza: sai cosa vuoi quando la luna è nel tuo segno. Sei anche profondamente consapevole dei talenti che puoi usare per ottenere leva. Tuttavia, l'opposizione della luna a Venere e il jolly Urano nella tua zona di associazione afferma che un collega, un cliente o un alleato aziendale potrebbero avere le proprie idee su come dovrebbero andare le cose. È difficile non prenderlo sul personale quando le cose non vanno per il verso giusto ma non lo fanno. Sono affari, non amicizia.

Crescita personale / spiritualità: apprendere qualcosa di nuovo o immergersi in una pratica spirituale è un modo eccellente per rafforzare i muscoli mentali. Ci vuole solo un'idea per aprirti a un mondo di possibilità.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: assicurati di prendere nota dei tuoi sogni. Dovresti anche prestare attenzione a intuizioni e momenti di ilarità. Il tuo sé superiore sta cercando di trasmettere un messaggio importante. Potrebbe avere qualcosa a che fare con un eccentrico Toro che è molto difficile da definire.

Amore / amicizia: avventurarsi in acque emotive è spaventoso. Con l'intensa Luna dello Scorpione che contatta il Nodo Nord nella tua zona di intimità, è ciò che è necessario per coltivare un legame più profondo. Condividere i segreti e diventare reali con il proprio partner può ispirare maggiore fiducia. Anche i singoli Sagittari devono sentirsi a proprio agio nell'essere vulnerabili. Dopo tutto, vuoi essere amato per quello che sei, non per il ruolo che svolgi in pubblico.

Carriera / Finanza: le idee rivoluzionarie sono denaro in banca mentre Urano inventivo si allinea ai nodi. Gli inseguimenti che coinvolgono la tecnologia o i progressi all'avanguardia nel tuo campo possono essere prosperi. Puoi cavartela bene come agente solista; tuttavia, se vuoi davvero incassare, potresti voler trovare un sostenitore o fare squadra con qualcuno che condivide le tue aspirazioni. Puoi trarre vantaggio dall'unione di esperienze e risorse con qualcuno che conosce,

Crescita personale / spiritualità: non devi essere un esperto in un mestiere, sport o hobby per divertirti. Non perseguirlo come se fosse qualcosa da padroneggiare o un lavoro da svolgere. Rilassati e divertiti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: ci sono molte persone straordinarie intorno a te. Non dovresti essere così veloce a respingere le loro abilità. Sei quello che è più probabile che si perda se non prendi sul serio un cancro. Conosciamoli. C'è di più nel granchio di quanto pensi.

Amore / Amicizia: se stai pianificando un appuntamento, sarà fantastico perché sei eccellente nell'organizzare e prendere il controllo. Anche se con un inventivo inventivo Urano / Nodi che influisce sulla tua vita amorosa, potrebbe essere più elettrizzante lasciare che il tuo interesse amoroso prenda le redini. Chissà quale piano folle potrebbero escogitare? Potrebbe essere eccitante scoprirlo. Per i single, cerca la persona indipendente che vuole prendersi cura di te, non il solito tipo che è un po 'bisognoso.

Carriera / Finanza: collaborare con un collega o lavorare con un gruppo può aumentare le tue capacità. La determinata Scorpione Luna nella tua zona di lavoro di squadra in linea con i nodi suggerisce che è un modo eccellente per sviluppare nuovi talenti. Hai praticamente imparato a fare le tue cose. Pensa alla collaborazione come a un nuovo obiettivo a cui aspirare. Ci sono persone in giro che possono insegnarti nuovi trucchi.

Crescita personale / spiritualità: il disagio intorno a una situazione domestica non è destinato a scomparire magicamente. Prima o poi, dovrai affrontare il problema frontalmente. Se sei stressato, non deve essere oggi. Affrontalo quando ti senti più sicuro.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale : attirerai sicuramente l'attenzione con la Luna Scorpione in cima alla tua carta. Ma è il tipo di attenzione che desideri? Sii prudente su ciò che condividi con il pubblico, soprattutto se un Ariete critico sta osservando le tue mosse.

Amore / amicizia: il mondo potrebbe non essere pronto per i romantici fuochi d'artificio che accadono quando tu e il tuo appuntamento o il partner vi riunite. È il tipo di magia che potrebbe essere meglio custodito a porte chiuse. Una cena squisita seguita da streaming TV e divano potrebbe essere soddisfacente. Se sei single, concediti un improvviso bisogno di investire in lenzuola, candele o altri decori che renderanno più intimo il tuo boudoir. Cambiare l'atmosfera può aumentare di livello il fattore attrattore.

Carriera / Finanza: ti piace perderti in teorie complesse e sognare schemi folli. Urano che contatta il Nodo Nord nella tua sesta casa produttiva afferma che non è un sostituto per mettere il naso alla mola e far accadere le cose. La tua inventiva pagherà davvero quando la metterai in pratica. Ora devi dimostrare di avere il buon senso e l'etica del lavoro richiesti per produrre risultati misurabili.

Crescita personale / spiritualità: non essere timido nel condividere qualcosa che hai imparato di recente. Le tue conoscenze potrebbero essere tempestive e fornire la spinta della fiducia che ti consente di sapere che sei sulla strada giusta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: contemplare il quadro generale può aiutarti a stabilire le priorità e organizzare i dettagli della tua vita quotidiana. Avere in mente un obiettivo ti dà qualcosa su cui puntare. Un compagno Pesci otterrà la tua visione come nessun altro può. Perché non chiedere feedback?

Amore / Amicizia: complimenti e dichiarazioni d'amore inaspettate dovrebbero essere prese con un granello di sale. Non si sa mai cosa dirà qualcuno mentre l'intensa Luna dello Scorpione si oppone a Venere e Urano. Non sei certo estraneo a lasciarti trasportare dalle emozioni. Fai attenzione a non dire qualcosa che porta qualcuno. Potrebbe sembrare esaltante in questo momento, anche se potresti pentirti in seguito se non volessi dire quello che hai detto.

Carriera / Finanza: le idee lungimiranti unite alla creatività ti mettono davanti alla curva mentre l'ingenuo Urano si allinea ai nodi della luna. È facile rimandare alla saggezza di un gruppo. Anche se, oggi, sarà molto più vantaggioso fidarsi delle proprie idee. La tua fiducia aumenterà man mano che i tuoi schemi unici ripagheranno. Non puoi sempre aspettare che la mente dell'alveare rinunci ai tuoi concetti. Devi avere fiducia in te stesso.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo è forte mentre la luna contatta il Nodo Nord nella tua zona di autoespressione; tuttavia, potresti scartarlo se non vedi un modo per monetizzarlo. Forse alcune cose non dovrebbero essere in vendita?