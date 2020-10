Oroscopo di oggi 12 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 12 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 12 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è facile per te lottare per ciò in cui credi. La sfida è prendere il tempo per ascoltare un punto di vista conflittuale. Tu e un Gemelli potreste non vedervi negli occhi. Tuttavia, una conversazione con loro potrebbe fornire informazioni preziose.

Amore / Amicizia: a volte, dimostrare quanto ci tieni significa assistere il tuo partner nelle faccende domestiche e aiutarlo in questioni pratiche. Con Mercurio che si allinea con Venere nella tua sesta casa produttiva, guadagnerai punti quando ti presenti e mantieni una promessa. Se sei single, dovresti tenere gli occhi aperti per qualcuno che sta preparando una cassetta degli attrezzi. Quando ti annoi in camera da letto, sarà bello avere un partner a portata di mano in casa.

Carriera / Finanza: con un allineamento di Giove / Nettuno di supporto che influisce sulla tua vita professionale, l'ambizione e la compassione si fondono in un modo meraviglioso. Stai alla ricerca di un'opportunità per far avanzare la tua carriera che soddisfi le tue esigenze e serva il miglior interesse degli altri. Può sembrare un'impresa impossibile, ma questo robusto supporto planetario potrebbe metterlo a portata di mano. In effetti, mettere i tuoi principi al di sopra delle tue ambizioni potrebbe aprire la porta a un nuovo mondo di possibilità.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna del Leone che si allinea con i guerrieri Marte ed Eris nel tuo segno, la tua feroce atmosfera fa sapere al mondo che fai sul serio. Non c'è sfida che sia troppo scoraggiante quando sei così acceso.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: solo perché la tua atmosfera è piuttosto rilassata, non significa che sei inattivo. Chissà cosa stai preparando dietro le quinte? Puoi fidarti che un Ariete manterrà i tuoi piani al minimo finché non sarai pronto per una grande rivelazione.

Amore / amicizia: con Mercurio loquace e Venere affettuosa che si allineano nelle tue zone di vita amorosa, sarai nel tuo elemento quando chiacchiererai con qualcuno. È un ottimo momento per socializzare. Non sai mai che tipo di persone eccitanti potresti incontrare. Se sei casalingo, avvia la tua app di appuntamenti preferita e inizia a scorrere. È un ottimo momento per aggiornare il tuo profilo. Se accoppiato, la tua atmosfera divertente e civettuola potrebbe rendere una serata deliziosa.

Carriera / Finanza: prima di rivolgerti a un membro della famiglia o al tuo interesse amoroso per un supporto finanziario, controlla cosa puoi fare da solo. L'orgogliosa Luna del Leone che aspira ai nodi suggerisce che è una buona idea esercitare la tua indipendenza finanziaria. Molto presto sarai quello a cui tutti cercano supporto.

Crescita personale / spiritualità: con un armonioso allineamento Giove / Nettuno che stimola il settore della tua comunità, sentirai una connessione speciale con le persone che si trovano sulla tua lunghezza d'onda spirituale o artistica. Potresti essere ispirato a far parte di un gruppo che riflette i tuoi interessi. Potrebbe aiutarti a entrare in contatto con persone che vedono il mondo come te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna teatrale in Leone, esprimerai i tuoi pensieri e sentimenti in modo drammatico. Un Ariete nella tua cerchia apprezzerà il modo semplice e senza paura con cui comunichi. Permette a tutti di sapere esattamente dove ti trovi.

Amore / Amicizia: non devi sempre entrare in argomenti di conversazione profondi quando ti connetti con il tuo interesse amoroso. Con Mercurio loquace e Venere affettuosa in armonioso allineamento, discutere delle preoccupazioni quotidiane può avvicinarti molto. Il romanticismo è fantastico; tuttavia, se vuoi davvero legare con qualcuno, è necessario che si adatti bene alla tua vita quotidiana. Una semplice conversazione ti consente di sapere se sei sulla stessa lunghezza d'onda.

Carriera / Finanza: è possibile per te realizzare ciò che hai deciso di fare? Giove di buon auspicio allineandosi con il visionario Nettuno nella tua zona di carriera suggerisce che potresti avere più sostegno per un sogno di quanto pensi. Un benefattore potrebbe volerti aiutare a ottenere ciò che stai cercando. Allo stesso modo, un istituto finanziario potrebbe prestarti il ​​denaro necessario per finanziare il tuo progetto. Prima di gettare la spugna, è meglio che ti prenda un momento per esplorare le tue opzioni.

Crescita personale / spiritualità: con la fedele Luna Leone in aspetto ai guerrieri Marte ed Eris, sarai pronto a difendere un perdente. La tua feroce atmosfera fa sapere al mondo che non starai a guardare mentre qualcuno viene trattato ingiustamente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con lavoro e denaro, sai cosa vuoi e non ti interessa con chi devi combattere per ottenerlo, e questo include un formidabile Ariete. La tua vibrazione feroce fa sapere a tutti che non sei venuto a suonare. Fai dell'ariete il tuo alleato, non il tuo nemico.

Amore / Amicizia: con Giove di buon auspicio nella tua zona di collaborazione che si allinea con il mistico Nettuno, una relazione assume un significato più profondo quando tu e il tuo partner condividete un percorso spirituale. È un momento opportuno per esplorare le tue rispettive convinzioni per scoprire dove si intersecano. Anche se non sei religioso o spirituale, potresti sentirti divinamente connesso alla persona con cui stai. I single mistici potrebbero incontrare un potenziale partner in un luogo di culto o in un centro spirituale.

Carriera / Finanza: c'è un'atmosfera rilassata e una comunicazione fluida con le persone intorno a te mentre Mercurio comunicativo e Venere socievole si allineano. Ti divertirai a parlare con i colleghi, condividere idee e ricevere feedback sui tuoi progetti. Questa energia giocosa eleva l'atmosfera e porta un gioioso cameratismo in ciò che fai. È un momento eccellente per attività che implicano la scrittura, l'apprendimento e il parlare in pubblico, nonché attività che possono trarre vantaggio dall'estro creativo.

Crescita personale / spiritualità: è un momento potente per pratiche spirituali e metafisiche. Ti sentirai ancora più collegato del solito. Stai alla ricerca di un potente insegnante o guida la cui energia risuoni con te.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: è meglio non diventare troppo ossessivi su ciò che c'è dietro l'angolo. Con la Luna Gemelli vuota ovviamente nella tua casa di piani futuri, non sei esattamente in sintonia con le tue esigenze. Quindi, potresti prendere una decisione sbagliata. Chiedi consiglio a una Vergine ragionevole.

Amore / Amicizia: c'è un'atmosfera super dolce tra te e i tuoi amici e il tuo interesse amoroso mentre l'amichevole Luna Gemelli e il nutrimento Cerere si allineano nelle tue zone popolari. Un libero scambio di cure e attenzioni può fornire un supporto emotivo reciproco. Non dovrai guardare molto lontano per trovare qualcuno che abbia investito nella tua felicità. Non sprecare tempo prezioso con un individuo egoista che non ti darà ciò che desideri.

Carriera / Finanza: può essere frustrante quando temi che le tue finanze mettano un sogno fuori dalla tua portata. Potrebbero sorgere dubbi quando Venere e Chirone ferito si scontrano. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che il guadagno non è il problema. In effetti, potrebbe essere l'insicurezza a minare i tuoi piani. Giocare sul sicuro può significare giocare in piccolo. A volte, devi avere il coraggio di sognare in grande. Non c'è tempo come il presente per migliorare la tua visione e trovare un modo per farlo funzionare.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente come trascorrere una serata rilassante con le tue persone preferite. Connettersi di persona o tramite chat video può essere profondamente gratificante e riempirà il tuo serbatoio emotivo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: le emozioni ardenti verranno elaborate internamente piuttosto che condivise con il mondo. Non è la rabbia che ti spinge. È una feroce determinazione a cambiare te stesso e il tuo mondo. Troverai una coorte in un vivace Ariete con un punto di vista simile.

Amore / amicizia: è un giorno promettente per la tua vita amorosa! Un allineamento tra l'auspicio Giove e il mistico Nettuno nelle tue zone di incontri e relazioni ti incoraggia a sognare in grande. Se accoppiato, un sentimento di unità ispira la compassione, la comprensione e il perdono necessari per superare le difficoltà e portare la tua relazione sulla strada giusta. Concentrarsi su ciò che funziona tra di voi è un ottimo punto di partenza. I single potrebbero incontrare qualcuno con cui sentono una connessione spirituale. Se l'atmosfera è reciproca, vale la pena esplorare.

Carriera / Finanza: l'impostazione predefinita è restare con la squadra di casa. La coraggiosa Luna del Leone che si allinea con i nodi dice che è vantaggioso espandersi e fare nuove connessioni. Quali sono i principali attori della tua professione con cui potresti trarre vantaggio dall'avere una relazione? Effettua alcune chiamate e invia e-mail a colleghi fidati che possono fare presentazioni. Non fa mai male avere le persone giuste nella tua squadra.

Crescita personale / spiritualità: con l'arguto Mercurio in aspetto Venere nel tuo segno, hai fascino per giorni. La tua atmosfera ti rende qualcuno che le persone vogliono conoscere. E perché no? Sei una creatura piuttosto affascinante.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: una mattinata agitata può rendere difficile trovare il proprio equilibrio. Non combatterlo. Presta attenzione alle idee e all'ispirazione che sorgono e ti distraggono dai tuoi compiti. Un Acquario nella tua cerchia può aiutarti a decidere se c'è qualcosa che vale la pena perseguire.

Amore / Amicizia: Oh, il dolore del rifiuto e dell'amore non corrisposto. Sono sentimenti di cui potresti essere profondamente consapevole mentre Venere e Chirone ferito si scontrano. Perché non lasciare il passato nel passato? È l'unico che fa spazio all'amore nel presente e apre la strada a un futuro felice. Se il dolore che stai vivendo è correlato al tuo attuale scenario romantico, alla fine dovrai affrontarlo. Anche se oggi potrebbe non essere il giorno giusto. Lascia riposare e sii gentile con te stesso per ora.

Carriera / Finanza: sei pieno di grandi concetti e idee creative grazie alla Luna Gemelli che ha contattato Cerere nella tua casa di autoespressione; tuttavia, potresti avere difficoltà a trasmetterli ad altri una volta che la luna si svuota, ovviamente. Se sono vitali, non perderanno la loro potenza se li accantonerai fino a una data successiva. Prenditi del tempo per ricercare le tue idee in modo più approfondito e svilupparle completamente.

Crescita personale / spiritualità: immergersi in una pratica creativa può nutrire profondamente il tuo cuore e la tua mente. Non deve essere complicato. Per i principianti, l'inserimento nel diario può essere un ottimo punto di partenza.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: con l'accattivante Luna del Leone nel tuo settore pubblico, sei destinato a brillare. Sei pronto a dimostrare di avere sostanza oltre che stile. Non ci vorrà molto per impressionare un Ariete. L'ariete crede in te qualunque cosa tu faccia.

Amore / amicizia: un po 'di perdono può fare molto per ripristinare la felicità e generare dolci vibrazioni tra te e qualcuno a cui tieni. Il benevolo Giove che si allinea con il compassionevole Nettuno ti invita a smettere di giocare al gioco della colpa e della vergogna e trovare un modo per risolvere i problemi con il tuo partner o un amico. Allunga il ramoscello d'ulivo e guarda cosa succede. Potrebbe portare a un bellissimo nuovo capitolo nella tua relazione. Oppure, in alcuni casi, ti permettono di separarti in modo pacifico.

Carriera / Finanza: con il comunicatore Mercurio nel tuo segno che si allinea con la socievole Venere nella tua zona di lavoro di squadra, diventerai una persona eccellente. Un'atmosfera amichevole ti rende facile coordinarti con i colleghi e fungere da connettore tra diversi gruppi o organizzazioni. È anche un ottimo momento per creare rapporti più personali con i colleghi. Potresti trarre vantaggio dall'avere uno o due amici sul posto di lavoro.

Crescita personale / spiritualità: la creatività è accresciuta, così come i tuoi poteri mistici. È un momento opportuno per immaginare qualcosa che desideri e prendere provvedimenti per portarlo in manifestazione. È un momento potente per seminare una nuova realtà.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: chi è in vena di divertimento e avventura? Siete! Con la luna in grassetto Leone e la tua zona di esplorazione, sei pronto per sperimentare qualcosa di diverso e nuovo. Stai alla ricerca di un Ariete energico. Sono tenuti ad avere alcune idee eccitanti.

Amore / amicizia: la tua desiderabilità aumenta quando ti senti abbastanza sicuro da condividere i tuoi segreti. Con l'espressivo Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta in linea con Venere, la tua rivelazione potrebbe ispirare qualcuno a vederti sotto una luce nuova e positiva. C'è un conforto che deriva dall'essere te stesso e dal dire la tua mente senza paura del giudizio. Non devi andare per la divulgazione completa (a meno che tu non lo voglia davvero). Una piccola rivelazione andrà bene.

Carriera / Finanza: il generoso Giove nella tua zona monetaria che si allinea con il compassionevole Nettuno ti incoraggia a condividere la tua buona fortuna. Sarà bello offrire sostegno a un parente o un membro della tribù prescelta. Non è necessario dare un grande contributo. Anche un piccolo atto può fare una notevole differenza nella vita di qualcuno. Se sai che una persona a cui tieni sta lottando, non dare per scontato che la supererà bene. Sii colui che riconosce la loro lotta e aiuta.

Crescita personale / spiritualità: la tua atmosfera è super competitiva. Non importa a quale gioco stai giocando, ci sei dentro per vincere. In tutti gli ambiti della vita, sarai sicuramente un avversario formidabile che non sarà facilmente abbattuto.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: con la luna nell'ardente Leone, porterai un'intensa passione in tutto ciò che fai. Potresti trarre vantaggio dall'indirizzare parte di quell'energia alla dieta, al fitness e alle attività pratiche. Un Gemelli nella tua cerchia potrebbe avere informazioni rilevanti per le tue preoccupazioni.

Amore / Amicizia: se senti l'amore, non puoi fare a meno di esprimerlo. Con il benevolo Giove nel tuo segno in aspetto trascendente Nettuno, la tua gentilezza e compassione sono illimitate. La cura che dai non passerà inosservata. In effetti, può aprire la porta a una connessione più profonda e una comprensione reciproca più profonda con una persona speciale nella tua vita. Se il tuo legame è romantico o platonico sarà migliorato quando lascerai che la generosità e uno spirito premuroso dettino le tue azioni.

Carriera / Finanza: catturerai l'attenzione di tutti quando discuti di un argomento che ti appassiona. Puoi ringraziare un armonioso allineamento Mercurio / Venere per averti benedetto con un modo seducente con le parole. È un momento opportuno per promuovere un prodotto o vendere un'idea a qualcuno. Usa ogni mezzo a tua disposizione per entrare in contatto con un vasto pubblico. Potresti scoprire che molte persone sono entusiaste di sentire quello che hai da dire.

Crescita personale / spiritualità: la Luna del Leone che si allinea con Marte ed Eris nel tuo regno domestico ti rende un feroce protettore della casa e della famiglia. C'è una linea sottile tra combattere per qualcuno e combattere contro di lui. Stai attento.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: otterrai molto dall'essere intorno a persone energiche che ti motivano a essere il meglio di te stesso. Con un ardente Ariete, potresti non essere sicuro se stai gareggiando o collaborando. Tutti i segni indicano che probabilmente è un po 'entrambe le cose.

Amore / amicizia: parlare con il cuscino può essere molto allettante mentre Mercurio espressivo si allinea con Venere nella tua zona di intimità. Una conversazione vivace potrebbe creare l'atmosfera per una serata molto piacevole. Sarai il seduttore o il sedotto? Non importa finché il tuo interesse amoroso ti capisce e sei ricettivo ai desideri dell'altro. Per i single, se sospetti che qualcuno stia flirtando con te, probabilmente lo sono.

Carriera / Finanza: Con l'auspicio Giove che aspira al mistico Nettuno nella tua casa dei guadagni, vale la pena mantenere la fede sulle finanze. Potrebbe esserci un benefattore segreto che lavora dietro le quinte per trasformare le cose a tuo favore. Anche se non c'è, agire come se l'Universo stia cospirando per tuo conto potrebbe fornire il coraggio necessario per agire in base a un sogno. La magia è in atto! Attenetevi alla vostra visione e preparatevi a fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: sarai piuttosto schietto mentre l'espressiva Luna del Leone contatta Marte ed Eris nella tua zona di comunicazione. Ci vorrà più del volume per essere ascoltati. Usa un linguaggio che abbia un impatto e promuova il cambiamento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 12 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la Luna in Cancro nella tua casa dell'espressione di sé scatena divertimento, creatività e un'atmosfera super romantica. Trattenilo in modo che funzioni per te piuttosto che contro di te. Potrebbero esserci problemi con una Bilancia se non soddisfi le sue aspettative.

Amore / amicizia: non puoi essere innamorato e divertirti un po '? Con l'ultimo quarto di luna nella tua casa di romanticismo e divertimento, si potrebbe pensare così; tuttavia, se sei in coppia o fai sul serio con qualcuno con cui esci, devi dare alla tua situazione il rispetto che merita. Ci vuole lavoro per approfondire una connessione. Potresti essere più vicino ad avere una svolta nella relazione di quanto pensi. Rimani fedele.

Carriera / Finanza: ancora una volta, non vale la pena essere frettolosi con una questione di soldi importante. Marte retrogrado nel tuo settore finanziario che si scontra con la mente Plutone potrebbe indurti a credere che una mossa rischiosa funzionerà a tuo favore; tuttavia, il prezzo che pagheresti per avere successo (che potrebbe comportare l'incrocio con un amico o compromettere il tuo futuro) supererà di gran lunga i benefici. Quindi, è probabile che sia una situazione di sconfitta. Il denaro e l'amicizia non si mescolano sotto questa influenza volatile, quindi non prestare e non prendere in prestito.

Crescita personale / spiritualità: l' apprendimento porta una profonda realizzazione mentre la Luna in Cancro e il Mercurio intelligente si allineano. Stai alla ricerca di un argomento che parli alla tua anima. Preparati a fare un tuffo profondo.