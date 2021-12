Oroscopo di oggi 13 dicembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 13 dicembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 13 dicembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: agitarsi per i soldi può rovinare i tuoi piani per la giornata mentre la luna incontra l'insicuro Chirone nella tua casa di beni. Se le spese sono un problema, puoi sempre optare per un divertimento conveniente. Un Sagittario può aiutarti a trovare un'alternativa.

Amore/Amicizia: non devi fare un grosso problema su quanto sei un buon amico. Mentre la devota Giunone nella tua zona di amicizia si sincronizza con il saldo Saturno, offrirai un supporto affidabile da dietro le quinte. Le tue connessioni si rafforzano quando sei lì per la tua squadra. Dopotutto, non è quello che dovrebbero fare gli amici? Sappi che uno dei tuoi amici ti copre le spalle anche se non pensi che lo facciano.

Carriera/Finanza: l' insicurezza può offuscare il tuo giudizio mentre il Sole del Sagittario si scontra con il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno. Potresti avere pensieri preoccupanti sulla tua carriera e sulla direzione in cui sta andando. Oppure potresti temere di non avere le carte in regola per raggiungere i tuoi obiettivi. Potresti anche chiederti se sei sulla strada giusta. Queste sono buone domande da contemplare. Concediti del tempo per valutare la tua situazione prima di prendere una decisione importante. Avrai chiarezza nei prossimi giorni.

Crescita personale/spiritualità: un cuore a cuore può avvicinarti a un membro della famiglia mentre nutrire Cerere incontra il Nodo Nord nel tuo regno domestico. Investire in questa relazione ti porterà benefici a lungo termine.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: c'è un fuoco nella tua pancia mentre la luna nell'appassionato Ariete si allinea con il sole e si unisce alla coraggiosa Eris. Non molti sapranno cosa stai facendo. Tuttavia, la tua atmosfera suggerisce che è qualcosa di grande. Ci si può fidare di un Sagittario per mantenerlo riservato.

Amore/Amicizia: con Marte nel chiassoso Sagittario e la tua casa di trasformazione fino al 24 gennaio, guiderai duramente verso un grande cambiamento. Questo può manifestarsi in vari modi. Potresti spingere per ricevere conferme emotive e/o sessuali attraverso una relazione, costringendo a una resa dei conti con il tuo partner. Oppure potresti forzare un confronto con il tuo partner su risorse condivise o debiti. Tutto questo problema è al servizio della convalida del tuo valore. Ci sarà un respingimento se ti spingi troppo lontano.

Carriera/Finanza: non prestare o prendere in prestito è una buona regola da seguire mentre il guerriero Marte saccheggia la tua casa di risorse condivise. Possono sorgere conflitti intorno al denaro e ai beni, in particolare con prestiti, debiti, alimenti ed eredità. Fare tutto secondo le regole è il modo migliore per evitare guai, anche se non è una garanzia. Se dovesse sorgere, non aggiungere combustibile al fuoco.

Crescita personale/spiritualità: con Mercurio in determinato Capricorno e la tua casa di istruzione superiore fino al 2 gennaio, potresti essere interessato a migliorare le tue conoscenze. Non c'è momento migliore per iscriversi a un corso o a un workshop. Il viaggio può anche ampliare i tuoi orizzonti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le interazioni superficiali non graffieranno il tuo prurito mentre la Luna in Capricorno attraversa la tua ottava casa intensamente emotiva. Desidererai il tipo di esperienza che ti fa sentire veramente vivo. Tu e un Ariete potreste avere idee diverse su come dovrebbe apparire.

Amore/Amicizia: diventerai forte a porte chiuse grazie al potente allineamento planetario di oggi. Che si tratti di sesso o di un incontro emotivo significativo che desideri, tutti i segnali indicano che non ti fermerai finché non otterrai ciò che cerchi. La tua puttana può essere piuttosto sexy per una persona a cui piaci. Tuttavia, se non sono interessati o sono ancora indecisi, dovrai essere consapevole del tuo approccio. Presta attenzione ai segnali che inviano.

Carriera/Finanza: con Marte intraprendente nella tua casa di lavoro allineato con il potente Plutone, farai di tutto per portare a termine le cose. Non importa quanto sia impegnativo l'incarico, avrai la tenacia, la forza e l'intraprendenza necessarie per occuparti degli affari. Se hai bisogno di assistenza, un alleato influente potrebbe aspettarti dietro le quinte per darti una mano. Chiedi quello che ti serve. La tua spinta e le tue ambizioni sono super stimolanti e fanno venire voglia alle persone di partecipare.

Crescita personale/spiritualità: quando ti lasci andare con le tue emozioni, tendi ad andare piuttosto in profondità. Ecco perché puoi impazzire quando i desideri non vengono soddisfatti. Essere pazientare. C'è un tempo e un luogo per ottenere ciò che vuoi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 DICEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei destinato a bruciare brillantemente mentre l'appassionata Luna in Ariete si allinea con il Sole in Sagittario e si fonde con Eris. La tua luminosità potrebbe essere troppo intensa per gli altri, specialmente se li eclissi. Potrebbe sembrare competitivo per un Capricorno.

Amore/Amicizia: prendi la tua bevanda preferita e prendi una sedia. Fino al 2 gennaio, l'espressivo Mercurio nel tuo settore di partnership ispirerà conversazioni approfondite con il tuo partner. Quello che impari può aiutare a definire la tua relazione. I single rifletteranno su simpatie e antipatie relazionali. Usa questo tempo per chiarire cosa stai cercando in un partner. Tutti i tipi di incontri uno contro uno sono favoriti. Il feedback degli altri porterà chiarezza e le intuizioni che offri saranno utili.

Carriera/Finanza: il tuo spirito intraprendente ti consentirà di portare a termine le cose mentre Marte si sposta nell'avventuroso Sagittario e nella tua zona di lavoro. Fino al 24 gennaio, sarai ansioso di affrontare progetti impegnativi e completare le attività che restano nella tua lista di cose da fare. Dovrai dimostrare di essere in grado di raggiungere ciò che ti sei prefissato di fare. Non si tratta di perseguire obiettivi affascinanti, ma di realizzare cose che fanno una differenza misurabile nella tua vita lavorativa quotidiana.

Crescita personale/spiritualità: una conversazione con una persona sulla tua lunghezza d'onda spirituale può essere fonte di ispirazione poiché Mercurio e Pallade percettiva si allineano. Potrebbero trasformarti in un libro o un'idea che vorrai esplorare ulteriormente.