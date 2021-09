Oroscopo di oggi 13 settembre 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 13 settembre 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 13 settembre 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: potresti non essere in vena di lavoro, esercizio fisico o altre attività noiose per le quali sei obbligato a presentarti. Un Sagittario può incoraggiarti a saltare le tue responsabilità. Tuttavia, se lo fai, sei quello che pagherà il prezzo.

Amore/Amicizia: più analizzi una conversazione con il tuo interesse amoroso, più ti allontani dalla verità. Con il curioso Mercurio nella tua casa di coppia in contrasto con la perspicace Pallade, o leggerai troppo in ciò che è stato detto o non riuscirai a cogliere qualcosa che dovrebbe essere abbastanza ovvio. Cosa deve fare un ariete ansioso? Se non riesci a capirlo, chiama un sensitivo di fiducia. Ti aiuteranno a decifrare i segni.

Carriera/Finanza: il primo quarto di luna nell'avventuroso Sagittario ti farà esplorare ogni sorta di idee selvagge. Può distrarti completamente dalle attività di routine se glielo permetti. Prima di iniziare a sognare il tuo prossimo grande progetto, devi impegnarti e completare ciò che è in corso. Potrebbe non essere molto eccitante, ma è fondamentale che tu mantenga ciò che ti è stato assegnato. Più avanti vedrai come tutti i pezzi si incastrano.

Crescita personale/spiritualità: rifletti sulla Luna Nuova più recente e sulle idee che hai avuto sulla salute e sulla forma fisica. Controlla dove sei e fai ciò che è necessario per allineare le tue azioni con i piani che hai escogitato.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non tutti sono preparati a gestire tutta la tua intensità per tutto il tempo. Non significa che non siano interessati a te. Significa che di tanto in tanto hanno bisogno di alzarsi per prendere aria. Vergine e Pesci potrebbero aver bisogno di un po' di respiro.

Amore/Amicizia: con il primo quarto di luna in Sagittario e la tua zona di intimità, desideri ardentemente l'intensità. C'è un tempo e un posto dove andare lì con il tuo interesse amoroso, ma questo probabilmente non è il momento giusto. Se stai conoscendo qualcuno di nuovo, fallo con calma. Potrebbero sentirsi sotto pressione se provi a convincerli a entrare nel profondo. Un partner di vecchia data potrebbe preferire fare qualcosa di divertente e spensierato. Non tutte le interazioni dovrebbero richiedere un enorme investimento emotivo.

Carriera/Finanza: il mercurio mentale nella tua casa di lavoro che si scontra con la strategica Pallas nella tua zona di lavoro di squadra può rendere difficile la sincronizzazione su un progetto collaborativo. Nell'interesse della correttezza, accoglierai con favore i contributi di tutti. Tuttavia, potresti scoprire che non si adattano perfettamente. Di conseguenza, si può perdere molto tempo mentre si cerca di adattare tutto. Datti una A per lo sforzo. Domani è un altro giorno.

Crescita personale/spiritualità: non preoccuparti se ti sembra che qualcuno che dovrebbe capire i tuoi bisogni non lo capisca. Anche con il tuo partner o il tuo migliore amico, non puoi aspettarti di essere sempre simpatico. Non prendertela a cuore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sai meglio di chiunque altro che è possibile che due cose apparentemente contraddittorie siano valide allo stesso tempo. Non deve essere una situazione aut-aut nonostante ciò che qualcuno potrebbe credere (un Sagittario, forse). La pace arriva quando permetti comodamente entrambe le idee.

Amore/Amicizia: a causa dell'effetto del primo quarto di luna, il tuo partner potrebbe avere un improvviso cambiamento di idea su una preoccupazione domestica. Oppure potresti lasciare che una questione di relazione ti distragga dall'essere presente per ciò che sta accadendo con la tua casa e la tua famiglia. Quello che sta succedendo in una relazione probabilmente non è così urgente come sembra. Fai del tuo meglio per reindirizzare la tua attenzione verso ciò che sta accadendo sul fronte interno. Varrà la pena onorare i tuoi impegni nei confronti della famiglia e della tua cerchia ristretta.

Carriera/Finanza: con Pallas strategico nella tua zona di carriera, stai tutto cercando di tracciare modi per lasciare il segno nel tuo mondo professionale. Il percorso da percorrere potrebbe non essere così semplice poiché Mercurio mentale e Pallade si scontrano. Trovare il punto debole tra l'espressione creativa di sé e il rincorrere le proprie ambizioni può essere complicato. Dovrai determinare cosa è più importante per te e quali compromessi sei disposto a fare.

Crescita personale/spiritualità: stasera, quando la luna si allineerà con il promettente Giove nella tua nona casa espansiva, sarai entusiasta di ciò che ti aspetta. Prendi nota delle tue idee. Un piano avventuroso potrebbe presto svolgersi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 13 SETTEMBRE 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la Luna in Scorpione e Venere amante del piacere che transitano nel regno che governa il romanticismo, la ricreazione e la creatività, stai tutto seguendo la tua felicità. La tua atmosfera gioiosa può essere contagiosa, anche se, con alcune persone (come i cupi Acquari), non c'è modo di tirarle su il morale.

Amore/Amicizia: il palcoscenico è pronto per una vita amorosa più soddisfacente mentre Venere si sposta nel sensuale Scorpione e nella tua casa del romanticismo. Fino al 7 ottobre, la tua intensità e la tua giocosità sexy ti renderanno difficile resistere. Se single, potresti attrarre individui eccitanti con cui condividi una chimica pazzesca. Rendi la tua missione socializzare e fare le cose che ti piacciono. Se accoppiato, è un ottimo momento per riaccendere la scintilla. Gli appuntamenti divertenti con il tuo partner possono mantenere viva la passione.

Carriera/Finanza: poiché l'ottimista Giove si allinea con la guerriera Eris nella tua casa di successo e status, potresti credere che puoi e dovresti avere più potere. La tua sicurezza potrebbe ispirarti a fare una mossa audace. È la ruota che cigola che ottiene il grasso. Il trambusto che fai potrebbe spingere i poteri forti a prenderti più sul serio, a condizione che le tue richieste non siano troppo oltraggiose e i tuoi metodi non siano troppo dirompenti.

Crescita personale/spiritualità: quando studi idee avanzate, puoi perdere la trama quando il Sole Vergine e Pallade si scontrano sul tuo asse delle informazioni. Concediti il ​​tempo di digerire ciò che hai imparato prima di immergerti nel profondo.