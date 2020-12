Oroscopo di oggi 14 dicembre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 14 dicembre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 14 dicembre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Può catapultarti verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, è probabile che implichi l'ampliamento dei tuoi orizzonti fisici o mentali. Un Sagittario avrà probabilmente un ruolo nell'immagine.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera seducente è un faro che attira ammiratori nella tua orbita mentre l'attrattore Venere e l'auspicio Giove si allineano. Se vuoi essere notato, mettiti in gioco. Maschera e socializza in modo sicuro. Dovresti anche aggiornare il profilo della tua app di appuntamenti. Per gli arieti in coppia, potrebbe essere in serbo una serata romantica. Tutta l'attenzione che ricevi potrebbe spingere il tuo partner a trattarti come il tesoro che sei.

Carriera / Finanza: l'eclissi solare che si allinea con la guerriera Eris nel tuo segno è destinata a scatenare il coraggio necessario per inseguire un grande sogno. Non c'è più seduto sulla panchina e guardare la vita che ti passa accanto. Sarai motivato a metterti in gioco e ad andare dietro a ciò che desideri. Potrebbe comportare l'istruzione, i viaggi o portare qualcosa che stai facendo a un livello superiore. Avrai i tuoi dubbi al riguardo, ma non dovresti lasciare che la paura ti trattenga.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che l'arroganza sulla conoscenza che possiedi diventi un ostacolo per aumentare di livello la tua saggezza. Anche se hai raggiunto lo status di esperto, c'è sempre molto di più che puoi imparare.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la luna nella tua sesta casa produttiva, devi occuparti degli affari. Non lasciarti prendere da attività che fanno perdere tempo e distrazioni inutili. Cerca una Bilancia laboriosa per mantenerti sulla buona strada.

Amore / amicizia: potresti avere dei dubbi su un'amicizia mentre l'ottimista Sagittario Sole piazza il losco Nettuno nel tuo settore sociale. Prima di giocare al gioco della vergogna e della colpa, chiediti come potresti aver avuto un ruolo in questa relazione. Le tue aspettative sono realistiche? Hai idolatrato questa persona invece di vederla per come è realmente? Forse la tua unica colpa è che hai stretto amicizia con una mela marcia. Fidati del tuo istinto se i segni indicano che una persona è marcia fino al midollo.

Carriera / Finanza: "Le labbra allentate affondano le navi" dovrebbe essere il tuo motto della giornata. Con Mercurio loquace nella tua casa di segreti in contrasto con l'entusiasta Giove, potresti essere tentato di raccontare tutto. Fortunatamente, hai un sistema di allerta interiore che ti avvertirà di tacere. Presta attenzione ai segnali che indicano che è saggio tenere per te ciò che sai. Non è il momento o il luogo per rivelare qualcosa di riservato.

Crescita personale / spiritualità: fare un passo indietro e non fare nulla è la migliore linea d'azione quando ti senti troppo profondamente coinvolto con qualcosa o qualcuno. Lascia che le cose si svolgano in modo organico e guarda cosa succede.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Può catapultarti verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, riguarda il modo in cui gestisci le tue relazioni più importanti. Potrebbe essere necessario ripensare a come vi relazionate con un Sagittario.

Amore / amicizia: l'eclissi solare nella tua casa di coppia potrebbe segnalare un cambiamento significativo nel tuo stato di relazione. Ciò che accade potrebbe, in definitiva, darti qualcosa che ritieni di essere stato finora negato. Un nuovo inizio di solito richiede una fine. Il tuo stato unico potrebbe volgere al termine. Una relazione potrebbe andare in una direzione diversa o, in alcuni casi, finire. Non ci sono ostacoli al cambiamento.

Carriera / Finanza: sia che tu sia profondamente immerso in un compito lavorativo o che ti stia impegnando in un lavoro d'amore, è probabile che sia una ricerca gioiosa. L'attrattore Venere nella tua zona di produttività che si allinea con il generoso Giove potrebbe fornire le risorse di cui hai bisogno. Con assistenza e consulenza, potresti completare il tuo progetto o portarlo al livello successivo. Non essere timido nel richiedere ciò di cui hai bisogno. I cooperatori sono pronti a dare una mano.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Luna Nuova / Marte / Eris indica che sei eccitato per il futuro. Sei appassionato di seguire quello che vuoi. Realizzerai la tua missione molto più velocemente se collabori con un amico o un gruppo che condivide i tuoi obiettivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con l'emotiva Luna dello Scorpione nella tua casa di auto-espressione, stai tutto diffondendo l'amore. Porterai anche uno spirito giocoso che eleva l'atmosfera ovunque tu vada. Un Pesci ti troverà piuttosto affascinante. Potresti scoprire di avere molto in comune.

Amore / Amicizia: esprimerai il tuo affetto in modi inaspettati mentre l'emotiva Luna dello Scorpione si allinea con Cerere e Urano non convenzionale. Un amico o il tuo interesse amoroso saranno sorpresi di quanto sei disposto a fare per dimostrare quanto ci tieni. Portare un sorriso sul viso di qualcuno sarà profondamente soddisfacente. Anche tu potresti essere sorpreso dagli altri in un modo molto piacevole.

Carriera / Finanza: in questi giorni sei un'ape operaia diligente che eccelle nell'esecuzione di compiti di routine. Un allineamento sole / Marte / nodi suggerisce che sarà vantaggioso avventurarsi fuori dalla propria zona di comfort e imparare come eseguire lavori che ti intimidiscono. Sapere è potere. Segui un corso, fai ricerche online o parla con persone intelligenti che possiedono le competenze che ti mancano. Con un po 'di informazioni sotto la cintura, ti sentirai più preparato a compiere passi in una nuova direzione.

Crescita personale / spiritualità: per alcuni tumori, impegnarsi in una pratica spirituale è un atto di cura di sé. Per altri, gli accademici, i viaggi e le nuove esperienze possono essere fonte di nutrimento. Trova il tempo per un'attività che nutre il tuo cuore e la tua mente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Ti catapulta verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, implica il modo in cui insegui i desideri del tuo cuore. Nelle prossime settimane sarai eccitato come mai prima d'ora. Per un Sagittario, è eccitante.

Amore / amicizia: l'eclissi solare nel tuo settore romantico segnala un cambiamento epocale nella tua vita amorosa. Potrebbe esserci un punto di svolta in una relazione a distanza. Oppure potresti uscire con qualcuno di un paese, una cultura o un background diversi. Forse anche una persona all'estremità opposta dello spettro politico? Combatterai per assicurarti che i tuoi desideri siano riconosciuti e spingerai al massimo per ottenere ciò che desideri.

Carriera / Finanza: potresti vivere una giornata facile e ventilata in cui quasi tutto va a modo tuo. Di conseguenza, potrebbe insorgere la pigrizia e potresti non portare a termine molto lavoro; tuttavia, se ti applichi, potresti ottenere qualcosa di incredibile.

Crescita personale / spiritualità: stai preparando la tua casa per una celebrazione post-pandemia? Con l'abbellitore Venere nel tuo regno domestico, vorrai che la tua casa sia perfetta per l'immagine. Aggiungi il sontuoso Giove al mix e farai di tutto per creare uno scenario che rifletta una vita di lusso. Anche se non hai i soldi per finanziare lo stile di vita a cui aspiri, puoi comunque apportare modifiche fai-da-te che creeranno il risultato desiderato.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti affrontare una giornata frenetica piena di chiamate ininterrotte, e-mail, chat video, commissioni e appuntamenti. Organizzarti all'inizio della giornata può aiutarti a gestire il flusso. Trova il tempo per entrare in contatto con uno Scorpione. Potrebbero avere le informazioni di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: il tuo interesse amoroso o un amico potrebbero essere sorpresi da quanto profondamente ti preoccupi. L'allineamento della Luna in Scorpione con Cerere e l'eccentrico Urano suggerisce che probabilmente esprimerai il tuo affetto in modo non convenzionale. È tutto nell'interesse di far indovinare qualcuno. Anche tu potresti ricevere un insolito atto di gentilezza. È probabile che non lo vedrai arrivare.

Carriera / Finanza: sei nella tua zona di comfort quando dedichi tempo alle faccende domestiche e familiari. L'allineamento di sole / Marte / nodi di oggi suggerisce che c'è molto da guadagnare essendo ugualmente interessato a ciò che sta accadendo nella tua carriera. Fare il possibile per creare i contatti professionali di cui hai bisogno potrebbe rivelarsi vantaggioso nelle settimane e nei mesi a venire. A volte, avere l'opportunità giusta dipende da chi conosci. Non fa mai male avere persone competenti e ben collegate nel tuo team.

Crescita personale / spiritualità: quando una persona cara ha un problema, sei in grado di concentrarti e andare direttamente al nocciolo della questione. Sii molto gentile nel tuo approccio. Questo non è il momento per una schietta onestà.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Ti catapulta verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, implica cambiare il modo in cui pensi e prendere in considerazione la prospettiva degli altri. Un Ariete potrebbe cambiare il tuo punto di vista in modo piuttosto drammatico,

Amore / Amicizia: il tuo processo di pensiero e le tue capacità di comunicazione vengono riavviati a causa dell'effetto dell'eclissi solare. Alcune questioni diventeranno meno importanti, mentre altre assumeranno maggiore urgenza. Una conversazione relazionale potrebbe avviare un cambiamento significativo. Considera il quadro più ampio e fai del tuo meglio per evitare di rimescolare vecchi argomenti. Tutti i segnali indicano che è ora di andare avanti.

Carriera / Finanza: con l'indulgente Venere che si allinea con il sontuoso Giove nella tua casa e nel regno familiare, nessun prezzo è troppo alto quando si tratta di provvedere alla tua bellezza e comfort. Ciò potrebbe significare far cadere un sacco di soldi su arredi lussureggianti e decorazioni per la casa. Oppure potresti essere ispirato a effettuare un acconto su una nuova casa. In ogni caso, sei pronto per vivere uno stile di vita più lussuoso. Potresti non essere sempre così arrossato, quindi sii ragionevole riguardo a ciò che spendi.

Crescita personale / spiritualità: non reprimere la tua curiosità. È nel tuo interesse allargare i tuoi orizzonti. Indaga sui tuoi interessi e vedi dove ti porta. Parla con persone intelligenti e raccogli informazioni. Ci sono tantissime possibilità da esplorare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Ti catapulta verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, significa migliorare il tuo atteggiamento verso l'abbondanza. Le tue visualizzazioni potrebbero essere troppo ristrette. Rivolgiti a un Gemelli esperto di soldi per fornire una nuova prospettiva.

Amore / amicizia: è facile essere elogi quando ti senti bene con te stesso. Con Venere nel tuo segno, metterai il tuo miglior piede in avanti. Quindi, sei sicuro dell'impressione che fai. Un cenno al benevolo Giove nella tua zona di comunicazione dice che la tua gentilezza e generosità eleveranno quasi tutti quelli che incrociano il tuo cammino. Anche la persona più burbero non può resistere alla tua atmosfera solare. È il giorno perfetto per far sapere a una persona speciale come ti senti.

Carriera / Finanza: l'eclissi solare nella tua casa dei guadagni segnala un cambiamento epocale con questioni finanziarie. Le circostanze possono spingerti a fare le cose in modo diverso. Un cenno al guerriero Marte ed Eris nella tua zona di lavoro suggerisce che i cambiamenti legati all'occupazione potrebbero avere un ruolo nel quadro. Raduna i tuoi più stretti alleati e sostenitori. Avranno un ruolo fondamentale nel guidarti attraverso i cambiamenti futuri.

Crescita personale / spiritualità: fascino e grazia ti renderanno caro agli altri. Non ti costa nulla essere gentile. Fai solo attenzione a non ricorrere a falsità o insincerità ed evita di dire cose che non intendi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Ti catapulta verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, diventa personale. Una parte di te potrebbe morire per fare spazio a qualcosa di nuovo. Un Gemelli può aiutarti con questa transizione.

Amore / amicizia: se vuoi sorprendere qualcuno, mantieni riservati i tuoi piani. Con Venere nel tuo regno dietro le quinte che si allinea con il buon auspicio Giove, ti consigliamo di mantenere una data speciale o un regalo sontuoso in basso. Le tue ragioni per mantenere le cose tranquille potrebbero anche comportare la schermatura di una storia d'amore complicata da occhi indiscreti. Non tutti capiranno perché stai facendo di tutto per fare qualcosa di dolce per la persona che ami. A dire il vero, non sono affari di nessuno.

Carriera / Finanza: è utile controllare di tanto in tanto amici o colleghi che ti conoscono bene e possono offrire una valutazione delle tue capacità. Ascoltare ciò in cui sei bravo può essere molto incoraggiante e può fornire ispirazione su ciò che puoi fare. Anche imparare di più sui tuoi punti deboli può essere prezioso.

Crescita personale / spiritualità: il cambiamento è accelerato con l'eclissi solare nel tuo segno. Una parte di te che non puoi o non vedi potrebbe essere portata in primo piano. Questo sviluppo potrebbe alla fine aumentare la tua fiducia e cambiare il modo in cui ti muovi nel mondo. Si spera che ti ispiri a relazionarti con gli altri in un modo nuovo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Ti catapulta verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, si tratta di scoprire le tue motivazioni nascoste e capire cosa ti fa funzionare. Un Gemelli che ti conosce bene potrebbe avere intuizioni interessanti su di te.

Amore / amicizia: il tuo entusiasmo e il tuo umore ottimista aumenteranno sicuramente la tua popolarità. Con Venere nel tuo settore sociale che si allinea con l'ottimista Giove nel tuo segno, il tuo calore, generosità ed energia positiva ti renderanno caro agli amici e agli estranei. Sia che tu stia uscendo con la famiglia o collaborando a un progetto di gruppo, giocherai un ruolo fondamentale in qualunque cosa accada. La tua atmosfera accogliente metterà tutti a proprio agio e potrebbe attirare una nuova persona nella tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: un allineamento Mercurio / nodi suggerisce che potresti non sapere quanto dovresti sulla tua situazione lavorativa. In alternativa, potresti nascondere opinioni o idee che meritano di essere messe in luce e discusse. Ad ogni modo, sembra che tu sia all'oscuro. Va bene se stai usando questo tempo per capire le cose, ma non lo è se stai semplicemente negando.

Crescita personale / spiritualità: l'eclissi solare nel tuo regno subconscio è impostata per sbloccare la saggezza nascosta e rivelare cose che non sapevi di te stesso. Ciò che impari potrebbe alterare le tue opinioni sulla famiglia e ricaricare la tua vita domestica.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: l'eclissi solare è come una luna nuova sovralimentata. Ti catapulta verso un nuovo inizio in modo inaspettato. Per te, potrebbe comportare l'ampliamento della tua cerchia sociale e l'invito di persone energiche e motivanti (come un Ariete) nella tua vita.

Amore / amicizia: l'Eclissi solare nel tuo settore sociale segnala un cambiamento nel modo in cui socializzi e ti relazioni con i tuoi amici. Un cenno ai guerrieri Marte ed Eris nella tua zona di comunicazione suggerisce che andando avanti sarai molto più assertivo, onesto e diretto. Forse c'è qualcosa che devi toglierti dal petto? Non essere brutale? Parla ai tuoi amici con la stessa gentilezza e rispetto che ti aspetti in cambio.

Carriera / Finanza: se ti stai chiedendo perché la tua popolarità è in aumento, è perché irradi fascino. E poiché sei investito nella felicità e nel successo dei tuoi colleghi più stretti, otterrai un credito extra per l'empatia. Con Venere nella tua carriera e nel settore della reputazione che si allinea con il magnanimo Giove, ti imbatterai sicuramente come qualcuno a cui importa. Anche se non stai cercando il riconoscimento per il tuo altruismo, potresti guadagnare punti con una persona importante come il tuo capo, un genitore o una figura influente della comunità.

Crescita personale / spiritualità: non dare troppo credito a ", ha detto, ha detto lei". Se vuoi entrare nel vivo di una questione, faresti meglio a lanciare la tua indagine e scoprire da solo la verità.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 14 DICEMBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sia che tu stia esplorando l'ambiente circostante o intraprendendo un viaggio interiore, sei ansioso di scoprire cosa c'è (o dentro) lì. Un Toro lungimirante potrebbe sfidarti ad espandere il tuo punto di vista, per un'esplorazione affascinante.

Amore / amicizia: l'empatia e la gentilezza che porti alle tue relazioni più strette è esattamente ciò di cui tutti hanno bisogno. L'emozionante Luna in Scorpione nella tua casa di saggezza superiore che si allinea con il nutrimento di Cerere nel tuo segno ti rende un guru saggio e un amico premuroso. Non essere timido nel condividere i tuoi suggerimenti su come rimanere emotivamente a galla quando il gioco si fa duro. Se stai vivendo un momento difficile, prendi una dose della tua medicina. Guaritore, guarisci te stesso.

Carriera / Finanza: sei sulla strada giusta? È qualcosa che vale la pena considerare poiché l'allineamento sole / Marte / nodi influisce sul denaro e sulle tue aspirazioni professionali. La vita ha un modo per distrarti da ciò che inizialmente avevi deciso di fare. Anche se ti trovi sulla traiettoria prevista, uno sguardo più attento potrebbe rivelare che dove sei diretto non è più dove vuoi andare. Finché c'è respiro nel tuo corpo, non è mai troppo tardi per cambiare rotta. Sii aperto a nuove possibilità.

Crescita personale / spiritualità: sarai arricchito da insegnamenti spirituali e guida mistica che accendono la tua innata compassione e gentilezza. Stai all'erta per un messaggio che viene consegnato in modo insolito.