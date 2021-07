Oroscopo di oggi 14 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 14 luglio 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 14 luglio 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la giornata inizia con una scarica di energia generata dall'agente di cambio del trigono della Luna Vergine Urano nelle ore prima dell'alba. Potresti avere difficoltà a dormire a causa della stimolazione creata da questo transito. La luna illumina la tua sesta casa della salute e del benessere, quindi una sveglia anticipata potrebbe funzionare bene per te. Vai in palestra prima che qualcun altro leghi la tua attrezzatura preferita. Potresti anche avere tempo per una colazione mattutina post-allenamento con un Gemelli se giochi bene le tue carte.

Amore/Amicizia: Ooh la la! Con la congiunzione Venere/Marte in Leone appassionato nella tua quinta casa di amore e romanticismo, sei una calamita per amore, affetto e attenzione. Quello che decidi di farne dipende totalmente da te, ma a meno che tu non decida di nasconderti a casa, da solo, tutto il giorno e la notte, e non rispondere al telefono, ai messaggi o ai DM dei social media, probabilmente avrai la tua scelta di corteggiatori oggi.

Carriera/Finanza: il trigono tra Urano in Toro nella tua seconda casa del denaro e la Luna in Vergine che illumina il tuo settore lavorativo ti infonde idee e possibilità per nuovi flussi di reddito e maggiore prosperità. Lascia correre la tua immaginazione e scrivi le tue idee migliori. Il cambiamento spesso arriva in modi sorprendenti.

Crescita personale/spiritualità: lascia andare quel pazzo creatore della tua vita. Smetti di permettere che la tua buona energia venga drenata da cattivi attori.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la Luna Vergine trigono i tuoi pianeti natali in Toro e Urano nella tua prima casa del sé nelle prime ore del mattino. La tua giornata probabilmente inizia con una forte scossa di energia ed entusiasmo per la giornata a venire. Prenditi un po' di tempo per riflettere su te stesso prima di tuffarti nelle tue attività quotidiane. Con il trigono della luna al grande risveglio, Urano e l'opposizione tra la luna e il mistico Nettuno, la meditazione e la contemplazione saranno estremamente fruttuose e benefiche questa mattina.

Amore/Amicizia: La Luna Vergine illumina la tua quinta casa dell'amore e del romanticismo e il trigono a Urano può portare a un "incontro carino" o a un incontro romantico a sorpresa. Con il tuo pianeta dominante, Venere, congiunto al lussurioso Marte in un appassionato Leone, è difficile resistere. La tua libido potrebbe governare lo spettacolo oggi, quindi è una buona cosa che la Luna Vergine sia così discriminante e preoccupata per la qualità.

Carriera/Finanza: con il Nodo Nord nella tua seconda casa della finanza personale di fronte a Giunone nella tua ottava casa delle risorse condivise, oggi potrebbe presentarsi una situazione karmica che colpisce i tuoi soldi. Rimani centrato nella tua coscienza di prosperità e la situazione passerà come una nuvola nel cielo. Fai la cosa giusta, la cosa nobile, e questa rimarrà nel tuo specchietto retrovisore.

Crescita personale/spiritualità: amplia la tua visione. Ti meriti una fetta più grande della torta e anche la panna montata.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la Luna in Vergine illumina la tua quarta casa della casa e della famiglia, e il trigono per cambiare il portatore Urano nelle prime ore del mattino potrebbe farti iniziare la giornata inaspettatamente. Rotola con qualsiasi cosa bussa alla tua porta e trova un modo per farlo funzionare a tuo favore. Questa sera, il sestile della luna al Sole in Cancro e l'opposizione a Nettuno in Pesci aggiungono un pizzico di tenerezza e compassione alla ricetta che stai cucinando. Un Leone potrebbe usare un aiuto extra durante una conversazione.

Amore/Amicizia: la congiunzione tra il vigoroso Marte e l'adorabile Venere in Leone si armonizza con la tua energia Gemelli e attiva la tua terza casa di comunicazione e connessione. Se hai pensato di raggiungere un interesse amoroso, questo è il momento ideale per farlo. Non sorprenderti però, se ti contattano prima.

Carriera/Finanza: Nettuno immaginativo in Pesci attiva la tua decima casa di carriera, successo e successo oggi e si oppone alla Luna Vergine. Pensa a questo come un imbuto o un canale attraverso il quale possono fluire idee e possibilità creative e uniche. Tieni gli occhi ben aperti però, poiché il tuo desiderio di credere in qualcosa di più grande di te stesso può anche farti ingannare.

Crescita personale/spiritualità: hai un intelletto acuto e una forte intuizione che è una combinazione difficile da battere. Cerca feedback da una fonte affidabile, quindi fidati di te stesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 LUGLIO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il sole in Cancro illumina la tua prima casa del sé e sestile alla Luna in Vergine, generando oggi un profondo senso di fiducia, benessere e ottimismo. Potresti sentirti un supereroe, ma cerca di calmarti. Se prendi troppo, te ne pentirai in seguito. Il trigono mattutino tra la Luna in Vergine nella tua terza casa di comunicazione e comunità e Urano elettrico in Toro nella tua undicesima casa di amicizia indica un incontro a sorpresa con un vecchio amico. La cena in un delizioso patio questa sera con i Pesci crea un modo perfetto per chiudere la giornata.

Amore/Amicizia: Venere romantica è oggi congiunta al lussurioso Marte nell'appassionato Leone, generando attrazione, attirando potenziali partner nella tua orbita. Se sei single, prendi nomi e raccogli numeri. Se hai già una coppia, accendi una o due candele e metti su il tipo di musica che insiste sul romanticismo.

Carriera/Finanza: Pallade in Pesci attiva la tua decima casa di carriera, successo e riconoscimento, armonizzandosi con Venere oggi. Sei in grado di incanalare la tua energia in espressioni creative e artistiche che puoi utilizzare per migliorare e potenziare la tua vita professionale. Credi in te stesso e rifiuta di fare il piccolo. Hai così tanto da offrire ed è ora che venga riconosciuto.

Crescita personale/spiritualità: smetti di spingerti a fare di più; riconosci te stesso per tutto quello che già fai. Fai una pausa in modo da poter aggiornare e riavviare.