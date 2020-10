Oroscopo di oggi 14 ottobre 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 14 ottobre 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 14 ottobre 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna in Vergine efficiente e la tua casa di lavoro, apprezzerai la sensazione di soddisfazione che deriva da un lavoro ben fatto. Una conversazione con un Toro esperto di affari potrebbe trasformarti in un modo creativo per guadagnare con le tue capacità.

Amore / Amicizia: i desideri dell'individuo sono in conflitto con ciò che una relazione richiede poiché il Sole della Bilancia nella tua casa di collaborazione si oppone al tuo sovrano, Marte, nel tuo segno. Puoi essere piuttosto testardo. Soprattutto se pensi che una relazione comprometta la tua indipendenza o individualità. Si spera che tu sia abbastanza saggio da non aspettarti che qualcuno si sieda in disparte mentre fai le tue cose. Se accoppiato, dovrai scendere a compromessi.

Carriera / Finanza: oggi Mercurio diventa retrogrado nel regno che governa prestiti, tasse e debiti, nonché denaro che condividi con il tuo coniuge o partner commerciale. Fino al 3 novembre è un ottimo momento per rinegoziare i termini, ma faresti bene a evitare di stipulare un nuovo accordo perché potresti scoprire in seguito di aver firmato qualcosa che non è a tuo favore. Piccoli incidenti e ritardi possono verificarsi con le risorse condivise. Usa questo tempo per rivedere e rivedere gli affari finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la bellezza e il benessere vengono messi a fuoco quando la Luna della Vergine e Venere si allineano. Un massaggio o una visita al salone possono essere tonificanti e fare miracoli per migliorare il tuo umore.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: con la Luna Vergine nella tua casa di autoespressione che attiva Urano ribelle nel tuo segno, sei pronto a far sventolare la tua bandiera strana. Quando sei così a tuo agio con te stesso, a chi importa cosa pensano gli altri. A una Vergine potrebbe piacere quello che vede.

Amore / amicizia: sei pronto per un replay mentre Mercurio diventa retrogrado in Scorpione e nella tua zona di collaborazione. Fino al 3 novembre rivedrai le conversazioni recenti e, si spera, acquisirai una comprensione più profonda. La tua relazione può sembrare regredire, anche se ciò che sta realmente accadendo è che ti viene data l'opportunità di dare uno sguardo approfondito alla tua connessione e apportare modifiche dove necessario. I tori single potevano sentire l'ex coniuge o l'ex convivente. Visitare il vicolo dei ricordi è divertente, ma c'è una ragione per cui hai lasciato il quartiere.

Carriera / Finanza: una giornata tesa potrebbe essere in serbo poiché il Sole Bilancia nella tua zona di lavoro si oppone ostinatamente a Marte. Potresti sentirti sfidato a fare qualcosa che va oltre le tue capacità. Di conseguenza, possono sorgere frustrazione, rabbia e risentimento. Allo stesso modo, uno scenario che si verifica sul posto di lavoro potrebbe scatenare una rabbia che hai represso. Quando vedi una bandiera rossa, cerca di non dare le corna a nessuno.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto pazzo appaia in superficie, non dovresti scartare un'idea insolita. Agire potrebbe essere liberatorio e aiutarti a esprimere i tuoi doni in un modo unico.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nella Vergine terrena e nella tua zona natale, non vedrai l'ora di rilassarti e rilassarti. Sebbene con Urano nel mix, è più probabile che l'atmosfera sia stimolante che fredda. Se c'è un Toro in giro, sicuramente scuoteranno le cose.

Amore / Amicizia: con un'opposizione sole / Marte sul tuo asse vita sentimentale / vita sociale, sorgono difficoltà quando una persona vuole trascorrere del tempo con il proprio interesse amoroso mentre l'altra preferirebbe uscire con i propri amici. Non importa da che parte stai, è una situazione scomoda. Il compromesso è il modo per risolverlo. Se non riesci a raggiungere un accordo, potresti avere problemi più grandi di quello che sta accadendo in questo momento.

Carriera / Finanza: tutte le cose che possono andare storte andranno storte con Mercurio retrogrado in Scorpione e nella tua zona di lavoro. Fino al 3 novembre, dovrai esaminare e rivedere attentamente le attività quotidiane. È un ottimo momento per rilanciare un progetto abbandonato. Si tratta di rifare; tuttavia, non è fantastico lanciare un nuovo importante incarico perché i tuoi progressi potrebbero essere ostacolati da errori e ritardi. È comprensibile se non puoi premere pausa. Se devi procedere, fai attenzione.

Crescita personale / spiritualità: l'insetto della decorazione potrebbe morderti mentre la perfezionista Luna Vergine incontra Venere nella tua zona natale. Se non stai attento, potresti rimanere sveglio fino a tutte le ore cercando di ottenere il tuo spazio giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: con la luna nel multi-tasking della Vergine, potresti affrontare una giornata frenetica. È probabile che ci siano tonnellate di chiamate, e-mail e messaggi a cui rispondere. Una conversazione con uno Scorpione può essere rassicurante e può riempire gli spazi vuoti su una questione urgente.

Amore / Amicizia: con Mercurio che diventa retrogrado nella tua zona di vita amorosa, potresti sentirti come se fossi già stato su questa strada prima. Fino al 3 novembre, potrebbero esserci comunicazioni da ex e potresti ritrovarti a ricordare le passate storie d'amore. Qualcuno del tuo passato è destinato a svolgere un ruolo nel tuo futuro? O è questa la tua opportunità per concludere la storia recente e andare avanti? Il sentiero dei ricordi può essere un posto divertente da visitare, ma probabilmente non dovresti rimanere troppo a lungo con il tuo benvenuto.

Carriera / Finanza: tutto ciò che vuoi fare è mettere del cibo in tavola e tenere un tetto sopra la testa. Non è così facile quando devi competere contro individui formidabili. È cane mangia cane mentre l'armonioso Libra Sun si oppone a Marte ostile nella tua zona di carriera. È abbastanza per farti ritirarti nel tuo guscio. La cura di sé è importante. Fare attenzione a non soffiare sulle fiamme. Cerca di lavorare tranquillamente sotto il radar.

Crescita personale / spiritualità: dimentica gli SMS. Rendi prioritario chiamare un caro amico o parente. Essere coinvolti in ciò che sta accadendo nella vita dell'altro può essere profondamente gratificante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: con la luna nella strategica Vergine, sarai un mago nella gestione del lavoro e delle questioni finanziarie. Nessuna mossa rischiosa qui. Devi solo avere un piano. Lavorare con un Capricorno per raggiungere un obiettivo comune potrebbe essere un'esperienza reciprocamente vantaggiosa.

Amore / amicizia: non è nel tuo interesse dedicare tutta la tua attenzione a una persona. Il sole nella socievole Bilancia che si allinea con i nodi suggerisce che è una buona idea diffondere l'amore in giro. Inizia dedicando più tempo ai tuoi amici e partecipando alle attività di gruppo. Più persone interessanti hai nella tua vita, meno sarai ossessionato dagli appuntamenti e dalle relazioni. Non ti pentirai di aver forgiato legami più forti e aperto la tua cerchia a persone nuove ed entusiasmanti.

Carriera / Finanza: L' informazione è potere è il messaggio trasmesso mentre Mercurio mentale si allinea con il magistrale Plutone nella tua casa di lavoro. Quali dati devi acquisire per eseguire con successo un'attività? Se non puoi semplicemente uscire e chiedere a un collega, potresti dover adottare un approccio più furtivo per scoprire ciò che devi sapere. Non c'è dubbio che troverai un modo per ammaliarlo da qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: fare le tue cose ti viene naturale. Unirsi ad altri per fare qualcosa di divertente richiede un po 'di impegno. Tutti i segnali indicano che ne varrà la pena.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: emanerai tutte le vibrazioni giuste mentre la luna nel tuo segno si allinea con uno stellium di pianeti nella tua casa di auto-espressione. La fiducia che irradi è rassicurante e la tua gioia è rinfrescante. Un Capricorno se ne accorgerà sicuramente.

Amore / Amicizia: Flirtare è più di un semplice gioco e divertimento quando il curioso Mercurio si allinea con l'esplorazione di Plutone nella tua zona romantica. Con questa atmosfera strategica in gioco, ti verrà in mente un astuto Q & A che risponderà a tutte le tue scottanti domande sul tuo interesse amoroso. Solo la persona più scaltra capirà cosa stai facendo. La maggior parte delle persone sarà così presa da giocare felicemente con il gioco.

Carriera / Finanza: il reddito è nella tua mente mentre il terrestre sole in Vergine è nella tua casa dei beni. Un cenno del Nodo Nord orientato alla crescita suggerisce che è un momento eccellente per perseguire una nuova opportunità di carriera. Invece di lasciare l'avanzamento al caso, mettiti in contatto con persone influenti nella tua cerchia professionale che possono aprire le porte. Effettua alcune chiamate e invia alcune e-mail. Le relazioni che crei ora ti torneranno utili nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito creativo è super potente, rendendolo un giorno eccellente per arte, artigianato e hobby. Che tu sia un dilettante o un professionista, sei destinato a padroneggiare le tue abilità quando sei determinato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: bramerai tranquillità e tempo per te stesso con la Luna Vergine nella tua dodicesima casa isolata. Quindi, proverai a stare alla larga dal dramma emotivo. Se ti trova, il consiglio di un Toro perspicace può mettere le cose nella giusta prospettiva.

Amore / amicizia: gli animi possono divampare tra te e il tuo partner o qualcuno con cui stai interagendo da vicino quando il sole nel tuo segno e Marte intenzionale si scontrano. Una persona (forse tu) agisce nell'interesse di entrambe le parti mentre l'altra agisce solo nell'interesse di se stessi. L'egoismo sicuramente scatenerà rabbia, ma è saggio non aggiungere benzina sul fuoco. Oggi non si vede negli occhi.

Carriera / Finanza: vorrai essere vigile sul bilanciamento del tuo libretto degli assegni e aggrapparti alle ricette ora che Mercurio è retrogrado in Scorpione e nella tua zona finanziaria. Fino al 3 novembre, piccoli contrattempi e ritardi potrebbero compromettere il flusso di cassa. È meglio evitare di fare acquisti importanti, in particolare veicoli, computer e telefoni cellulari. Ottenere un affare barbone è la norma. Quando qualcuno dice "l'assegno è nella posta" lo intende sul serio, anche se probabilmente non arriverà in tempo.

Crescita personale / spiritualità: anche quando pensi di fare ciò che è giusto per gli altri, potresti comunque avere torto. Come si suol dire, "la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni". Considera che potresti non sapere cosa è meglio.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sarai un prezioso giocatore di squadra poiché l'efficiente Luna Vergine nella tua zona dei gruppi attiva i pianeti nel tuo regno mentale. Le strategie ben congegnate che porterai saranno molto impressionanti. Se vuoi portare a termine un lavoro, collabora con un Capricorno.

Amore / amicizia: non c'è dubbio che arriverai al fondo di un mistero nella tua vita privata. Con il curioso Mercurio che si allinea con il tuo sovrano, Plutone, cercherai in alto e in basso fino a ottenere le risposte che cerchi. Sei più intelligente degli altri. Quindi, il fatto che tu stia facendo domande molto personali e approfondite può passare per la testa a qualcuno. Cerca di essere rispettoso dei confini. Questa non è un'indagine della polizia.

Carriera / Finanza: fai la tua furtiva cosa da Scorpione mentre affronti le questioni di denaro. Il Sole Bilancia nella tua dodicesima casa nascosta, allineato con il nodo nord, suggerisce che farai maggiori progressi quando lavorerai dietro le quinte. È un ottimo momento per rinegoziare i termini dei prestiti e richiedere una riduzione dei tassi di interesse. Sarà utile essere più proattivi nella gestione dei fondi condivisi con un partner (innamorato o d'affari). Andando avanti, sarà vantaggioso essere più coinvolti.

Crescita personale / spiritualità: la tua mente può essere il tuo più grande alleato o il tuo peggior nemico. Non dimenticare che controlli la narrazione. Quindi, hai sempre il potere di elevare la tua linea di pensiero.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei sotto i riflettori con la Luna in Vergine nella parte superiore del tuo grafico. Che sia vero o no, l'atmosfera che stai trasmettendo dice che sei qualcuno che ha le loro azioni insieme. Potrebbe far desiderare a un Capricorno di conoscerti meglio.

Amore / Amicizia: il socievole Sole della Bilancia e il Nodo Nord che si allineano nelle zone della tua gente lo rendono un giorno opportuno per dare il massimo alle relazioni. Che la connessione sia romantica o platonica, trarrai vantaggio dall'interesse maggiore per le persone a cui sei più vicino. È anche un ottimo momento per essere coinvolto in attività che possono portare nuove persone nella tua cerchia. La magia accade quando incontri qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda. Rinnova la tua fede nell'umanità.

Carriera / Finanza: Con il mercante di ruote Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta che si allinea con la mente Plutone nella tua casa dei guadagni, ti consigliamo di mantenere i negoziati finanziari a porte chiuse. Nessuno ha bisogno di sapere cosa stai facendo. Una volta che il tuo piano è stato completato, puoi saziare la curiosità di tutti se lo desideri. O, forse, è meglio lasciarli a chiedersi come fai quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: non essere così innamorato della tua azienda da perdere l'opportunità di stare con gente simpatica. Hai posti dove andare e persone da incontrare! Hai bisogno di una buona compagnia molto più di quanto pensi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la tua fiducia è alle stelle poiché la Luna in Vergine si allinea con uno stellium di pianeti nel tuo segno. Oggi ti senti come se non ci fosse niente che non puoi fare. Un Pesci perspicace potrebbe vedere l'errore nei tuoi modi. È intelligente ascoltare la loro guida.

Amore / Amicizia: Con il curioso Mercurio nel tuo settore sociale che si allinea con il persuasivo Plutone nel tuo segno, non ti fermerai finché non scoprirai cosa vuoi sapere su un amico o conoscente. La tua intensità può far sentire il tuo ascoltatore come se fosse sul sedile caldo. A nessuno piace sentire di essere interrogato. Dovrai adottare un approccio più sottile per ottenere le risposte che cerchi.

Carriera / Finanza: è una giornata eccellente per questioni di carriera. Con il Sole Bilancia e il Nodo Nord orientato alla crescita che si allineano nelle tue zone di lavoro, sei incoraggiato a migliorare la tua vita lavorativa quotidiana. Per alcuni, questo potrebbe significare aumentare di livello il proprio set di competenze, mentre altri potrebbero trarre vantaggio dalla ricerca di una nuova posizione. Prenditi un momento per pensare a dove e come devi crescere. È tempo di fare passi concreti per muoverci in una nuova direzione.

Crescita personale / spiritualità: sarai attratto da idee e attività che ti daranno una comprensione più approfondita di te stesso e dei tuoi doni unici. È tutto al servizio di essere il tuo sé autentico e vivere la tua vita migliore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: qualunque cosa accada, confidi di avere ciò che serve per gestire tutto ciò che ti capita. Con la Luna in Vergine che si allinea con i pianeti nell'incrollabile Capricorno, la tua forza interiore è perfetta. Un Toro sarà molto colpito dalla tua intraprendenza.

Amore / Amicizia: se la tua vita amorosa non è divertente e avventurosa, è tempo di scuotere le cose! Quando il Sole Bilancia sociale si allinea con il Nodo Nord nella tua zona romantica, fare la stessa vecchia cosa semplicemente non va bene. Se sei in coppia, fai piani entusiasmanti con il tuo partner per fare qualcosa di diverso o controlla un posto in cui non sei mai stato prima. Per i single, è un momento opportuno per metterti in gioco e ravvivare la tua ricerca del tuo amore. Guardare oltre i soliti sospetti sarà utile.

Carriera / Finanza: Mercurio nella tua zona di carriera allineandosi al magistrale Plutone lo rende un momento eccellente per la ricerca e i progetti che richiedono di lavorare furtivamente dietro le quinte. Raccogli in silenzio le informazioni di cui hai bisogno senza creare confusione. Alcune persone nel tuo ambiente di lavoro potrebbero apprezzare la tua capacità di mantenere le cose sotto controllo. Qualunque cosa serva per portare a termine il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: fidati della tua curiosità. Fai un po 'di ricerca su qualcosa che ti chiama, piuttosto che liquidarlo come una distrazione. Chissà dove può portare? L'Universo potrebbe avere qualcosa di straordinario in fila.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 14 OTTOBRE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: ti consigliamo di trascorrere del tempo con la tua cavalcata o morire con l'equipaggio mentre la terrena Luna della Vergine si allinea con uno stellium di pianeti nel tuo settore sociale. Puoi fidarti che un fedele amico Capricorno ti copre le spalle e sarà lì per te quando ne avrai bisogno.

Amore / amicizia: una conversazione con un amico può rivelare informazioni segrete. Chissà cosa scoprirai quando il curioso Mercurio si aspetta di sondare Plutone nella tua casa di amicizia? Quando una persona condivide informazioni riservate, dice qualcosa sul livello di fiducia che hai raggiunto. Preparati a custodire i loro segreti come se fossero i tuoi. È sicuro di approfondire il legame tra di voi.

Carriera / Finanza: se stai pensando di trasferirti o di migliorare la tua vita domestica, è un ottimo momento per esplorare le tue opzioni. Mentre il Nodo Nord si allinea con il Sole della Bilancia nel regno che governa il credito, i prestiti e le risorse condivise, potresti scoprire che i finanziamenti di cui hai bisogno sono a portata di mano. A meno che tu non abbia poco tempo, dovresti aspettare che Mercurio retrogrado sia finito prima di firmare un nuovo accordo. Per ora, metti in ordine le tue anatre in modo da poter agire quando è il momento giusto.

Crescita personale / spiritualità: risposte vaghe semplicemente non funzioneranno quando sei in missione per identificare il tuo scopo. La conversazione con un mentore o una guida spirituale può stimolare la tua conoscenza interiore e indirizzarti nella giusta direzione.